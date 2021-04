Galaxy A72 taper for billigere konkurrenter

Det er toppnotering i vanntetthet og design for prisklassen, men resten når ikke opp.

Farger er tingen med den nye Galaxy A-serien. Både A52 og A72 kommer i spennende fargealternativ du sjelden ser toppmodeller i. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 18 Apr 2021 06:00

Samsungs Galaxy A-serie har alltid vært en rimeligere lillebror til de dyre toppmodellene fra selskapet. Men ofte har de vært så strupede og kompromissrammede at de har vært vesentlig kjipere å bruke uten at prisen helt har reflektert innsparingen.

Denne våren heter de to kanskje viktigste Galaxy A-ene med norske øyne A52 og A72.

Og vi må starte med å «avforvirre» de to modellene. Det er 5G-varianten av A52 som selges her til lands, mens den fysisk større A72 kun selges med 4G-støtte, svakere innmat og et ekstra kamera. Prismessig ligger de nokså likt i de billigste butikkene, og med rundt 300 kroner mellom seg etter det som ser ut som Samsungs listepris i de større butikkene.

Du får altså valget mellom svakere innmat, telekamera og større skjerm, eller en mindre og raskere mobil med 5G. Det siste er billigst. Det er en underlig og forvirrende strategi fra et selskap som ved anledninger tidligere har «trimmet» utvalget sitt for å gjøre det mindre forvirrende for forbrukerne.

Samtidig er det svært mye som er bra ved disse Galaxy A-modellene. Og noen ting som er litt som forventet.

Vi starter med en titt på A72.

6.5 Helt greit Samsung Galaxy A72 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Til et par tusenlapper mindre hadde denne brukeropplevelsen vært god nok. Fordeler Flott design

Vanntett

God skjerm

Kamera er middels+

Fin batteritid

Grei ytelse for det meste

Garantert oppdateringer i tre år

Hodetelefonkontakt

Støtte for minnekort

Greit med lagringsplass

Rask USB-C PD-lader i esken Ting å tenke på Noen ganger treeeeg

Ingen trådløs lading

Er ytelsen fremtidssikker nok?

Høy pris

Kranglete fingersensor

Ingen 5G

Skuffende kameraytelse på ekstralinsene

Nokså holdbar plast

Galaxy A72 er utformet i plast rund baut, men det er forholdsvis pen plast, og på drygt et par ukers bruk er det ikke mye å notere seg av slitasje i ytterskallet. En unnselig liten kamerahump tradisjonelt plassert øverst til venstre på baksiden av telefonen er det og å melde om. Men A52 og A72 er antakeligvis telefonene den er minst merkbar på av alle telefonene som har kommet det siste året.

I stedet er uttrykket på vår testmobil en sammenhengende lyselilla flate, avbrutt av en blank ramme rundt telefonen før den helsvarte, smale skjermrammen foran.

Designen er nesten litt spartansk, samtidig som de spreke fargealternativene spriter opp stemninga litt. På materialfronten er det mest plast, men tilsynelatende ganske holdbar plast - og med en IP-sertifisering som betyr at telefonen er trygg om det regner eller om den skulle bli dyppet i vann.

Det lille uvanlige som viser seg på utsiden av Galaxy A72 er en hodetelefonkontakt. Den er plassert i bunnen, sammen med USB-C-kontakten som telefonen kan hurtiglade med den medfølgende laderen fra.

Samsungs One UI-menyer er veldig gode å bruke, men krever en del av telefonene. Det er langt fra første gang vi erfarer at en av de tregere Samsungene også er ganske treg å bruke. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy A72 SM-A725F/DS 128GB Pris 4690 NOK Datatilkobling USB Skjerm Farge Skjermstørrelse 6.7 Tommer Skjermteknologi LCD Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Hvit, Grå Sikkerhet Fingeravtrykklesere Type SIM-kort Nano sim Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Kameraegenskaper Autofokus Maksimal blenderåpning 2 Sensorformat 1/3,1" 2G (GSM) Ja 4G (LTE) Ja Bluetooth Ja Intern lagringsplass (størrelse) 128 GB RAM-minne 4GB Batterikapasitet 5000 mAh Lanseringsår 2021

Rask og god OLED-skjerm

Titter du ned på mobilen din er faren stor for at du ser rett på en Samsung-skjerm, og det skyldes ikke bare at det er sannsynlig at du kan ha en Samsung-mobil. Også iPhoner og en rekke andre mobilserier prydes av Samsung-skjermer, og det koreanske «familieforetaket» er en av klodens største leverandører av skjerm.

De kan skjerm.

Det synes også i Galaxy A72 - for skjermbildet er flott under alle omstendigheter.

Den har en 6,7-tommers AMOLED-skjerm med 90 hertz oppdatering, 800 nits belysning og litt over full-HD-oppløsning. Spesifikasjonsmessig er det ikke allverdens imponerende i dagens mobilmarked, men bildet er pent, og det fungerer.

Samsung lager noen av de aller beste mobilskjermene der ute, men de plukker ikke alltid fra øverste hylle til sine egne mellomklassemobiler. Det er bedre skjermer i årets Galaxy A-modeller enn noen gang tidligere, men det skyldes antakeligvis mer at den generelle skjermkvaliteten har gjort et hopp siden siste lansering enn at Samsung har prioritert delen høyere.

Ser du eksempelvis til OnePlus Nord får du HDR-støtte i skjermen med på kjøpet. Det får du ikke her. Og i den litt billigere Galaxy A52 får du 120 hertz fremfor 90 hertz.

Selv om det er mye plast her har telefonen holdt seg godt gjennom 2–3 uker med bruk. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Trege menyer

Omtrent så lenge som Samsung har laget telefoner har det vært mer og mindre legitime spørsmål å stille ved meny-ytelsen. Selskapet har grafisk intensive menyer på telefonene sine, som gjerne skiller seg en del fra Googles egne Android-menyer. One UI går tilnærmet knirkefritt på toppmodellene, men også der har enkelte versjoner av programvaren gitt ytelsesutfordringer, og like «rent og raskt» som på en Huawei eller en OnePlus går det som regel uansett ikke.

Med Galaxy A72 er dessverre dette spøkelset litt tilbake. Joda, i vanlig veksling mellom hjemmeskjermer går det meste raskt og greit. Det går nokså fint å starte en app også, eller å bla rundt i innstillingsmenyen. Men idét du skal veksle mellom litt tyngre oppgaver treger den ofte ned. På vei ut av kameraappen virker det som om telefonen må jobbe en del for å sette i gang menyene utenfor igjen, og alt går sakte. Det samme kan innimellom skje uten forklaring eller tydelig årsak inni apper også. Å veksle mellom låter i Spotify? Som regel raskt og smidig - men noen ganger henger skjermbildet eller appen i noen sekunder før det skjer noe.

Samsunger har som regel mye å fortelle om. Så også med A72 - her med flere spørsmål oppå hverandre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I 2021 er det litt sånn at du som mobilkjøper ikke burde trenge å tenke på antall prosessorkjerner eller hvor mange gigahertz mobilen din har. Men dessverre er det likevel sånn at det er en del av regnestykket for noen telefoner - spesielt de som har programvare som krever mest, koblet med noen av de svakere typene maskinvare. Og Galaxy A72 er en sånn.

Galaxy A52 har en noe raskere prosessor, men heller ikke den er utstyrt med noe kraftverk. Til sammenlikning er både Moto G 5G og OnePlus Nord utstyrt med nesten-toppmodellprosessorer, der opplevd ytelse ikke skiller seg nevneverdig fra den du får i mobiler til over 10.000 kroner.

Da blir de vedvarende små stoppene og nykkene i Galaxy A72 skikkelig irriterende. Vi snakker om en telefon til omtrent 5.000 kroner. Til 3.000 eller mindre hadde dette vært en greiere brukeropplevelse, og er nærmere «som forventet» - få telefoner i den prisklassen briljerer med fantastisk ytelse. Men å trykke på en knapp på skjermen som plutselig er en annen enn du forventer, fordi telefonen plutselig har fått summet seg og snudd skjermen, eller åpnet den appen fra tidligere - det er en brukeropplevelse som ikke egentlig hører hjemme i dette tiåret.

Når det fungerer smidig er det imidlertid lett å finne frem, og OneUI skal som alltid ha skryt for å se lekkert ut og for å flytte mange av funksjonene så langt ned på skjermen at du rekker dem med tommelen.

Galaxy A72 er IP-sertifisert og tett. Du kan altså legge den fra deg i regnet uten å være redd for at den drukner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Greit kamera

Galaxy A72 har fire kamera på baksiden. Den sedvanlige vidvinkelen og ultravidvinkelen er selvsagt på plass, og i denne modellen er det både et ekstra øye for ekstreme nærbilder og for ting som er langt unna, eller makro og tele om du vil.

Hovedkameraet tar bilder i 64 megapikslers oppløsning, og er optisk stabilisert. Det gjør faktisk en tidvis imponerende jobb når det begynner å bli mørkt, men virker samtidig å lide litt under at hele telefonen oppfører seg tidvis tregt og uforutsigbart. Det samme bildet og utsnittet kan få helt ulike eksponeringer og fargeprofiler, for eksempel - der det ene blir godt brukbart, mens det andre ikke er godt nok.

De tidvise treghetene i fotografering gjør seg gjeldende i form av bevegelsesuskarphet på dagtid også. Mye lys er ingen garanti for at det blir bra, men som i alle telefoner øker det treffsikkerheten når du tar bilder av ting i bevegelse - spesielt mennesker og dyr.

Frontkameraet gjør en helt ok jobb, uten å være fantastisk.

Kameraene for makro, tele og ultravidvinkel gjør alle helt greie jobber. Verdt å nevne er at makrokameraet har noe høyere oppløsning enn det som er vanlig på slike kamera, men resultatet blir ikke fantastisk, og det er vel verdt å vurdere å bruke et utsnitt fra hovedkameraet eller å zoome inn med telen fremfor å bruke makrokameraet i en del situasjoner.

Vanlig vidvinkel på en solskinnsdag.

Ultravidvinkel - samme solskinnsdag.

3x zoom via tele. Kvalitetsmessig er det en del støy i bildet og det er ikke like skarpt og fint som bildene fra hovedkameraet.

Bildene fra hovedkameraet kan bli riktig så gode.

Spesielt om du har mye lys og motivet ditt står i ro. Oooog hvis du ikke kaster din egen skygge inn i det, da.

Men A72 kan få trøbbel i helt vanlig dagsløs - det var ikke alle bildene av kollega Stein Jarle som ble skarpe.

Hvorfor bildene av og til ikke lever opp til det beste kameraet kan levere er ikke godt å si - her er et litt uskarpt bilde på høylys dag. Det burde ikke være nødvendig fra et optisk stabilisert kamera.

Samtidig er nattmodusen såpass god at bilder i relativt mørke omgivelser kan bli skarpe og fine.

Selvportrett blir helt greie hvis du har lys nok.

Noen ganger blir selvportrett som dette. Men dette var det beste av dem - de fleste ble uskarpe fordi det var mørkt - frontkameraet liker ikke dunkel belysning og ned særlig godt.

Makroresultatene blir bedre enn fra de billigste kinesiske modellene med makrokamera, men en del brus i bildet, og til dels skjærende farger noteres. I tillegg får vi egentlig ikke med oss særlig med detaljer.

Enda et makrobilde. Legg merke til den røde prikken på objektivet, og det grønne i bakgrunnen. Fargene blir litt skjærende. Kvaliteten er fortsatt «grei» sammenliknet mot de verste av disse - men makrobilder fra en god vidvinkel med autofokus blir bedre.

Noen ganger kan telefonen gi ulike eksponeringer og varianter av nesten samme bildet. Her har telefonen tatt med seg masse strølys som en hinne over bildet. Man skulle tro det var linsen som var skitten, men ...

Omtrnet samme bildet. Det er ørlite annerledes vinkel sammenliknet med det blasse bildet av bilen, men kameraet vekslet mellom å fremheve og undertrykke strølyset fra en gatelykt i nærheten. Dette bildet ble brukbart - ikke det forrige, tross omtrent like forhold.

Enda et overraskende godt nattbilde.

Fin til strømming

Enten du strømmer småsnutter på TikTok, større snutter på Youtube eller kjempestore snutter på Netflix gjør Galaxy A72 en helt ålreit jobb. Skjermen viser god bildekvalitet selv om den ikke har HDR-støtte, og rask oppdatering gjør at den ikke oppleves som like hakkete som andre mobilskjermer ved panoreringer i bildet.

Stereolyd i de vanlige mobilhøyttalerne gjør at du klarer deg måtelig greit med lyden fra telefonen i seg selv. Den blir ikke like blikkboksete som i en del telefoner, men det er heller ikke særlig kraftige høyttalere, så volumet blir ikke så høyt, og det er merkbart lavere i toppen av telefonen enn i bunnen - en klassiker for telefoner som bruker samtalehøyttaleren som ekstra høyttaler ved musikk- og videoavspilling.

En opptur for enkelte er at du kan bruke kablede hodetelefoner med Galaxy A72. Samtidig er det nesten like rimelig å kjøpe de billigste trådløse ørepluggene i dag som det er å kjøpe et helt greit sett øreplugger med kabel, så antallet mobilkjøpere det er nyttig for er antakeligvis synkende. Men hvis du har plugger eller hodetelefoner fra før er det ganske ålreit lyd i minijacken som er her.

«Ulempen» med minijack på A72 er at kablet hodetelefonkontakt ofte er spesielt nyttig til gaming, siden det gir absolutt minst forsinkelse av lydoverføringsløsningene som finnes. Men dette er ikke en telefon som egner seg særlig godt til gaming, med svært begrenset ytelse i utgangspunktet.

Hodetelefonkontakt har blitt svært uvanlig. Det følger imidlertid ikke med øreplugger i salgspakken. Derimot får du en utmerket hurtiglader. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ytelsestestene

I målt ytelse kommer Galaxy A72 svært svakt ut, og selv om det i noen målinger ikke er langt mellom den og OnePlus Nord, rister OnePlusen av seg Samsungen i atter andre. Noe som også er helt naturlig for Snapdragon-prosessorer så langt unna hverandre på «rangstigen».

Det som også virker tydelig er at det er på det grafiske Galaxy A72 har sin svakeste side. Hverken i 3DMark-testene eller i de andre grafikktunge testene gjør den det særlig bra. Unntaket er Antutu, der den faktisk gjør det sterkere enn OnePlus Nord.

Paret med at Samsungen kjører det antatt tyngste menysystemet av flere av de tilgjengelige telefonene i sin prisklasse blir det ikke så overraskende at ytelsen også er så som så.

Samtidig er veien opp til OnePlusen kortere enn man kunne frykte i noen sammenhenger. Så det kan hende at den noe sterkere A52 5G-modellen er veien å gå for bedre ytelse.

Minimalistisk design møter artige farger. Svak ytelse møter greit kamera. A72 er en litt vanskelig telefon å plassere. Men en relativt høy pris på 5000 kroner gjør at den ikke stiller fremst i konkurransen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Problematisk pris og ytelse

I utlandet er Galaxy A72 billigere enn Galaxy A52. I Norge er det omvendt. A72 kommer uten 5G, men med ekstra kamera og større batteri og skjerm. A52 har 5G, mindre skjerm, mindre batteri og ett kamera mindre - og litt sterkere prosessor. Forvirret?

Det er det fort gjort å bli.

Men for Galaxy A72 er bunnlinja som følger; Den koster omtrent 5000 kroner. I sin prisklasse er det først og fremst vanntetthet og design som gjør den unik. På sitt beste kan kameraet levere bilder som er bedre enn tilsvarende prisede konkurrenter, men med høyst varierende ytelse er du aldri riktig sikker på om du får de gode bildene den kan ta på sitt beste. Ålreit batteritid som oftere strekker seg mot to dager enn ned mot én er også en fordel med Galaxy A72.

Som regel fikser ansiktsgjenkjenningen biffen før du må bruke fingerleser, men hvis du må bruke fingerleseren er det stor fare for at den klager. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det trekker solid oppover at Samsung lover tre generasjoner med Android-oppdateringer til Galaxy A-serien. Det er slett ikke alle mellomprisede telefoner som har slike lovnader knyttet til seg.

Samtidig er dette allerede en telefon som lever på grensen av å ikke ha nok ytelse til å være en god opplevelse. Hvordan det står til med den grensen om to år vet jeg ikke - men det er en kjensgjerning at Android-telefoner som regel ikke blir raskere over tid.

Og til 5000 kroner hadde jeg rett og slett ikke kjøpt en A72. Den er god nok til at jeg hadde blitt noenlunde fornøyd med den, men for prisen den koster hadde det irritert at det er så mye bedre brukeropplevelse i andre telefoner som koster mindre enn Samsungs. Og har du en ekstra tusenlapp å legge til kan du få vaskeekte toppmodeller - ikke helt utenkelig hvis du uansett skal opp i prisen denne koster. Det er ikke en 2500-kroners budsjettmobil, selv om den til tider oppfører seg som en.

Helt vanntette blir ikke alternativene, men det er egentlig den viktigste ulempen ved å hoppe til noe annet enn A72. Mye raskere menyer, 5G og jevnere kameraytelse er blant tingene du kan få uten å gå opp i pris.