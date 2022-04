Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Harman Kardon Citation 200

God Sonos Move-konkurrent, men med en betydelig ulempe

Harman Kardon Citation 200 er en høyttaler med wifi, bluetooth og batteri, så du kan bruke den både inne og ute.

Kategorien «wifi-høyttalere med bluetooth og batteri» er en kategori vi kanskje hadde forventninger til at skulle vokse seg betydelig større med inntoget av Sonos Move på høsten i 2019.

Det har den vel ikke akkurat gjort, men dagens testprodukt er i alle fall en aktuell konkurrent til nevnte Move, og kommer fra Harman Kardons Citation-serie.

Citation 200 er i praksis Harman Kardons rake motsvar til Sonos Move, med relativt sammenliknbar størrelse og spesifikasjoner. Til vanlig har de også ligget på samme prisnivå rundt 4000 kroner, men Citation 200 er nå å få til en tusenlapp mindre.

Det gjør den selvfølgelig litt ekstra interessant.

7.5 Bra Harman Kardon Citation 200 annonse 2 790,- Sjekk nå 2 790,- Sjekk nå 2 990,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Flott lyd, middels batteritid fra Harman Kardon " Fordeler Krysse av Fyldig, varm og behagelig lyd

Krysse av Mulighet for å justere bass og diskant i fire nivåer

Krysse av Ganske pent design

Krysse av Google-assistenten (og egen mute-bryter for mikrofonen)

Krysse av Hendig bærestropp

Krysse av Ladekrybbe følger med Ting å tenke på Bytt Ganske middelmådig batteritid

Bytt Ingen automatisk kalibrering

Bytt Ingen tilhørende app

Bytt Tøykledningen kanskje ikke så resistent mot vær og vind

Bytt Kunne hatt litt mer veloppløst diskant

Kjekk bærestropp

Høyttaleren er snaue 22 centimeter høy og veier like under 3 kg. Den er nok akkurat for stor til at det er spesielt praktisk å slenge den i en veske eller liknende, men høyttaleren har en bærestropp som likevel gjør den ganske enkel å ha med seg. Designet er velkjent om du har sett andre Citation-høyttalere tidligere, med tekstil fra danske Kvadrat og fysiske knapper oppå.

Vi liker det godt, og synes kanskje Citation 200 er hakket mer kledelig i interiøret enn hva den litt mer plastaktige Sonos Move er. Og tøykledningen til tross: Høyttaleren er IPX4-sertifisert, så den skal tåle litt regn eller annen vannsprut uten å ta skade av det.

Her ligger den imidlertid noe bak Sonos Move, som er IP56-sertifisert, og dermed skal tåle langt mer vann og i tillegg støv og andre partikler. Heller ikke Move kan dog senkes i vann, slik du for eksempel kan med en Ultimate Ears Megaboom.

Tøykledningen gjør også at vi kanskje ville vært litt mer forsiktig med Citation 200 enn vi ville vært med en Sonos Move, som har en perforert aluminiumsfront og dermed er mye lettere å gjøre ren om det skulle komme flekker på den.

Harman Kardon Citation 200 Dimensjoner: 178 x 219 x 172 mm Vekt: 2,85 kg Elementer: 1 x 25 mm diskant, 1 x 120 mm woofer Oppgitt batteritid: Opptil åtte timer Bluetooth: Ja, 4.2 Taleassistent: Google Assistant Formatstøtte: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV, FLAC, Opus Mer +

Cast og Airplay

Citation-serien tilbyr både Google Cast og Airplay 2 som valgmuligheter for å spille av innhold, og for å sette den opp kan du enten gå gjennom Apples Airplay-høyttaleroppsett eller du kan bruke Google Home-appen (som du uansett må om du vil ha tilgang til Google-assistenten på høyttaleren).

Du får imidlertid ikke Spotify Connect, som nok er den enkleste løsningen om det er Spotify som er din utvalgte musikktjeneste. Formatstøtten er ellers i praksis den samme som for hele Google Cast-protokollen, med AAC, MP3, WAV og FLAC, for å nevne noe.

Du kan også velge enten Airplay eller Google Cast for multirom, og her er kanskje førstnevnte det mest praktiske - selv om det krever at du har Apple-enheter for å styre musikken.

En bryter bak lar deg deaktivere mikrofonen om du helst ikke vil ha Google-assistenten lyttende.

Endelig lydjustering

Lydmessig har vi ikke vært så begeistret for Citation-serien tidligere, da vi har syntes den har vært i overkant basstung og manglet litt luft og detaljer i lydbildet. Det virker også å ha vært tilbakemeldingene for Citation 200 i en del tidligere tester, men siden har Harman Kardon lansert muligheten for å justere bass og diskant direkte ved hjelp av knappene på høyttaleren.

Du holder inne bluetooth-knappen og volum opp-knappen for å bytte mellom fire nivåer av diskant, og volum ned-knappen for å gjøre det samme med bassen. Ikke det enkleste systemet, men muligheten er i alle fall der. Her kan man kanskje ta seg litt i å savne den automatiske Trueplay-kalibreringen til Sonos, som automatisk justerer lyden til omgivelsene.

I testperioden har vi endt opp med å foretrekke maks diskant og en litt mer nedtonet bass, litt avhengig av romstørrelsen - stort sett nivå to i små rom og nivå tre der lyden har litt mer plass å boltre seg på. Nivå fire blir i overkant for innendørs avspilling, og gir oss litt samme vibber som både Citation One og Citation 500, hvor bassen blir overveldende og går ut over resten av lydbildet.

Enkle knapper på toppen lar deg kontrollere det meste.

Mer bass enn Sonos

Med nivåene justert riktig blir imidlertid lyden riktig så god, og faktisk rett imponerende med tanke på at dette er en ganske kompakt høyttaler som også har batteri innvendig. Når du tvinger diskanten litt lenger frem i lydbildet og roer ned bassen litt, retter du i praksis opp på det som var hovedinnvendingene våre mot de tidligere modellene.

Det kan nok argumenteres med at bassen fortsatt er litt bløt og seig, men dette fremstår som et steg opp for Citation-serien i våre øyne. Sonos er nok skarpere og mer veloppløst i diskant- og mellomtoneområdet, men Citation 200 er varmere, rundere og fyldigere, og det er nok kvaliteter som mange også vil sette pris på. Litt mer bass gjør seg også godt for bruk utendørs, og Citation 200 spiller dessuten høyt nok i massevis.

Innendørs holder vi oss stort sett godt under middels volum, og når vi tar med høyttaleren ut er det greit å ha de ekstra volumressursene. Vil du pare to Citation 200 i stereo er det også mulig, men det kan kun gjøres gjennom Google Home-appen og fungerer derfor ikke med bluetooth.

Sonos Move (høyre) er litt høyere og smalere enn Citation 200.

Det samme gjelder taleassistenten, som her er Google Assistant. Den synes vi fungerer utmerket her. Høyttaleren reagerer kjapt på kommandoer og behøver veldig liten tid til å tenke seg om før den svarer. Den norske versjonen av Google-assistenten er dog fortsatt hakket mer begrenset enn sin engelske motpart, men heldigvis kan du velge selv hvilket språk du vil bruke den på.

Ikke imponerende batteri

Batteritiden fremstår på sin side som noe middelmådig. Selv med innendørsvolum og mer eller mindre sporadisk avspilling er batteriet stort sett nede på 10–15 prosent etter en arbeidsdag. Harman Kardon oppgir opptil åtte timer, avhengig av volum og innhold, og vi skulle nok helst sett at det var mulig å skvise et par timer til ut av høyttaleren.

Om du kjører full guffe vil nok ikke batteriet holde stort lenger enn et par-tre timer. Sonos oppgir rundt 10 timer på Move, og det opplevde vi som ganske enkelt oppnåelig på rundt halvt volum. Her er det med andre ord fordel Sonos og kanskje den største innvendingen mot Citation 200.

De fem lysdiodene oppå høyttaleren forteller om batteristatus. Uheldigvis forsvinner de ganske fort.

Vi har også opplevd ved flere anledninger at den blir stående i standby og tømmer batteriet helt på egen hånd om du ikke skrur den av, så kanskje hadde det vært lurt med en egen app og mulighet for å definere hvor lenge den skal holde seg på før den skrur seg helt av selv.

Ladetiden er oppgitt å være på cirka tre timer, enten du bruker den medfølgende ladekrybben eller USB-C-porten på baksiden. I motsetning til Sonos Move er batteriet heller ikke utbyttbart. Vi liker imidlertid at du kan spørre Google-assistenten om hvor mye batteri som er igjen på høyttaleren, selv om det er synd at dette ikke også fungerer når du bruker den på bluetooth, hvor det kanskje hadde vært enda mer nyttig.

Ladekrybbe følger med, men du kan også lade direkte med USB-C.

Konklusjon

Vi har ikke vært så veldig begeistret for Harman Kardons Citation-serie så langt, i alle fall ikke lydmessig. Derfor er det befriende at Harman Kardon har tatt til fornuft og introdusert muligheten til å justere på lyden etter eget forgodtbefinnende - selv om prosessen er litt knotete siden du ikke har noen tilhørende app å gjøre det i.

Med litt nedtonet bass blir det fyldig, varmt og ganske gøy å høre på, og den ekstra bassen versus hovedkonkurrenten Sonos Move er spesielt kjærkommen utendørs. Google-assistenten er kjekk å ha, og den fungerer godt her, tross at den fortsatt kommer litt til kort på norsk.

Uheldigvis har Citation 200 litt dårlig kondis, med en oppgitt batteritid på «bare» åtte timer og en batteritid i praksis på kanskje litt under halvparten av det om du spiller opp mot maks. Det er litt begrensende for en høyttaler som skal fungere i parken og på stranda.

Totalt sett god lyd fra Harman Kardon, og så skulle vi gjerne ønsket at vi kunne lyttet en stund til før den gikk tom.

