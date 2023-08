Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Rimelige hodetelefoner - under 1500 kroner

God lyd til en rimelig penge: De beste hodetelefonene under 1500 kroner

Vi har testet syv hodetelefoner som alle ligger under 1500 kroner, mange også godt under tusenlappen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God lyd kommer i mange fasonger og størrelser, enten det er ved hjelp av en stor høyttaler, små ørepropper eller stilige hodetelefoner. Uansett om du hører på podcast, ser på film, nyter din favorittlåt eller bare vil høre lyden av sjøsprut ti timer i strekk; et par gode hodetelefoner gjør opplevelsen hakket bedre.

Du trenger ikke å betale mange tusenlapper for god lyd, og for mange er toppmodellene langt forbi både behov og budsjett. Vi har derfor samlet syv hodetelefoner til under 1500 kroner.

PS: Er du på jakt etter mer avanserte modeller, kan du for eksempel sjekke ut vår toppliste over hodetelefoner med støydemping.

Dette er modellene vi har testet - og hvordan vi kjapt vurderer dem:

Best i test: Audio-Technica ATH-M20xBT

Audio-Technicas trådløse versjon av studiohodetelefonene M20x er vår favoritt i denne testen. De spiller utpreget nøytralt og balansert, og spesielt diskantgjengivelsen har en deilig, «porøs» kvalitet som er flott å lytte til.

Noen vil nok kanskje savne litt råere og dypere bass, men dette er virkelig pent til å koste en drøy tusenlapp - og det er langt fra slik at de ikke kan levere bass når det er påkrevd. Den er attpåtil betydelig strammere i fisken enn den litt løsslupne bassen i Argon-modellen som følger på plassen etter.

Versus enda litt dyrere hodetelefoner kan de nok fortsatt oppfattes som litt vel avslepne i diskanten, men til prisen er dette imponerende. Ingen Aptx-støtte er imidlertid et lite minus, men M20xBT støtter til gjengjeld multipoint - altså kan du være tilkoblet både PC og mobil samtidig, for eksempel.

Det må sies at du finner langt penere hodetelefoner med mer påkostede materialer enn disse. Hodetelefonene fra Audio-Technica er ganske store og klumpete, og hovedsaklig laget i plast. De går heller ikke an å legge sammen, som de aller fleste andre modellene i testen kan.

I esken følger det med både ladekabel av type USB-C og en minijack-kabel, dersom du ønsker kablet bruk. Siden hodetelefonene ikke er sammenleggbare, skulle vi gjerne sett at de kom med et bæreetui.

Designet har imidlertid også sine fordeler: Plast gir lav vekt, så disse tynget ikke på hodet. I tillegg var selve klokkene behagelige på øret, og presset ikke, som kan være en følge av at de er klumpete. Selve øreåpningen er også ganske stor, så du slipper problemet med at klokkene trykker direkte på øret.

Mikrofonen på disse hodetelefonene er helt grei, men om du skal ha en samtale i støyete omgivelser vil muligens den på andre enden kaste inn håndkleet etter nokså kort tid. Da vi snakket, opplevde personen på andre enden av samtalen å høre en skrapelyd iblant, som gjorde at det ble vanskelig å høre stemmen vår.

ATH-M20xBT er en av de med lengst batteritid i testen, og gir lytteren hele 60 timer med avspillingstid. Hurtiglading gir deg tre timers avspilling på ti minutters lading, mens fullading tar seige fire timer.

Likevel: Kombinasjonen av lyd, batteritid og komfort gir topplassering for Audio-Technica. Om du vil ha mer bass og varme bør du imidlertid heller se på Argon-modellen under.

+ Behagelige å ha på selv over lenger tid.

+ Lang batteritid.

+ Multipoint-støtte Ting å tenke på — Føles litt billige i byggkvalitet.

— Irriterende stemme som sier "play" og "pause" når du trykker på denne knappen.

— Skulle vært sammenleggbare.

— Slipper gjennom mye omgivelseslyd i samtaler

— Mangler Aptx-støtte

For de mer bassglade: Argon Soul 3

At Argon Soul 3 er de dyreste hodetelefonene i testen er ikke sjokkerende. Designet og byggkvaliteten føles langt mer påkostet enn konkurrentene. Soul 3 er desidert de peneste hodetelefonene i testen, og kan i tillegg til vår helsvarte fås i en variant med detaljer i kobber. Skinnet i putene minner om dyrt kvalitetsskinn, selv om det kanskje ikke er akkurat det.

Hodetelefonene er av typen around-ear, altså går putene rundt ørene, i stedet for at de ligger oppå. Putene er svært komfortable, og er verken for myke eller for harde. Den har også god polstring på bøylen som går over hodet, som gir ekstra komfort.

Soul 3 er også den eneste av hodetelefonene i testen som kommer med et ordentlig bæreetui - og de er sammenleggbare. Av ekstrautstyr følger det ellers med USB-C- og minijack-kabel.

Vi må trekke frem batteritiden på disse som et lite minus. Argon Soul 3 har kun oppgitt inntil 25 timer batteritid, som gjør dem til de svakeste på dette feltet i testen, og flere titalls timer bak de som har lengst batteritid. Samtidig: 25 timer er fortsatt en god stund, så noe veldig stort trekk blir det ikke - og de kan spille med kabel selv om batteriet er tomt.

Lydmessig er Argon Soul 3 hodetelefonene du skal gå for om du vil ha varm, behagelig lyd og ganske tung og fyldig bass. For kritisk lytting og for lydpurister vil det nok bli litt for mye av det gode - den mer kritiske av testerne synes dette er litt for innelukket og «boomy», og ville nok ha valgt en viss diskantøkning i musikkappens equalizer. Bassen er nemlig litt i overkant løssluppen og bløt, og sånn sett er det synd at ikke Hifiklubbens Argon-merke har noen egen tilhørende app.

De taper klart mot Audio-Technica når det gjelder oppløsning og detaljnivå, men tar igjen på engasjement og morofaktor - heldigvis uten å bli helt avslepen i diskanten. Dette er gøy å høre på - og behagelig over lang tid.

Et pluss er at de støtter både AAC og Aptx av lydforbedrende kodeker. Sistnevnte er blitt relativt sjelden å se i hodetelefoner under 2000 kroner, men kan potensielt gi bedre lyd - spesielt om du bruker en Android-telefon som kilde. En iPhone vil uansett bruke AAC.

Mikrofonkvaliteten er imidlertid et stort minus. Til og med personen som satt ved siden av den som tok samtalen kunne høre støyen fra vår ende, selv uten at høyttalerfunksjonen var skrudd på. Støyen var såpass overdøvende at stemmen vår forsvant helt for mottakeren.

Vi skulle gjerne også sett at de støttet multipoint. Her skuffer dessverre Argon Soul 3.

Alt i alt bør du likevel vurdere disse sterkt - spesielt om du liker varm og fyldig lyd.

+ Varm og engasjerende lyd

+ Både AAC og Aptx

+ Bæreetui følger med Ting å tenke på — Litt tunge.

— Ingen multipoint

— Litt vel avrundet i diskanten for kritisk lytting

— Kritikkverdig samtalekvalitet i støyete omgivelser

— Begrenset batteritid sammenliknet med konkurrentene

JBL Tune 720BT

JBLs Tune 720BT er ganske rimelige hodetelefoner, med en pris som i testende stund ligger rundt 700 kroner på det rimeligste. Det gjenspeiles nok også i byggekvaliteten - i likhet med blant annet Audio-Technica føles disse ganske «plastige».

Da vi hadde Tune 720BT på hodet, føltes det som ørene ble fanget i et vakuum. Putene var veldig behagelige, men såpass tette at dette vakuumet kan skape litt «trykk» ved bruk. Allikevel synes vi disse var komfortable å bruke, og merkelig nok ble de mer komfortable med tid, i motsetning til de fleste andre.

JBL-lyden er ikke like åpen og luftig som Audio-Technica, men dette er likevel lyd som er lett å like. Det er fyldig og varmt, med ganske mye bass og en akkurat passe skarp og påtrengende diskant. Det er «boppy» og dansbart, bare hakket mindre raffinert enn Argon Soul3 - som er i veldig samme gate lydmessig.

Appen til JBL er dessuten lett å gjøre justeringer i, men et lite minus er at det kun er SBC-kodeken som er støttet, ikke verken AAC eller Aptx.

Tune 720BT er ellers kongen av batteritid, og har oppgitt hele 76 timer med avspillingstid på en lading. Med andre ord kan du lade dem omtrent en gang i måneden om du bruker dem et par timer om dagen. Det er imponerende.

Multipoint er støttet, og det følger med minijack-kabel slik at du kan bruke dem kablet når det er ønsket eller nødvendig. Du kan også klappe dem sammen, men de har ikke noe medfølgende etui.

På denne modellen fikk vi tilbakemelding på at mikrofonen ga en ekstremt klar og tydelig stemme, og det var absolutt mulig å holde en samtale selv med bakgrunnsstøy. Mikrofonen plukket opp noe støy, men ikke så mye at det ble irriterende. Mer enn godkjent!

Totalt sett er dette et godt alternativ til en ganske rimelig penge. De minner om Argon i lydsignatur, men koster halvparten. Det kan nok gjøre dem ekstra aktuelle for mange.

+ Ble mer behagelig å bruke over tid.

+ Enormt lang batteritid

+ God samtalekvalitet

+ Relativt fin pris Ting å tenke på — Opplevde noe trykk i hodet ved bruk.

— Mangler litt oppløsning og detaljrikdom

Sennheiser HD 350BT

Hodetelefonene fra Sennheiser var en av de aller mest behagelige, selv etter mange timers bruk. For oss med litt sensitive ører var disse en drøm å bruke.

Første gang vi skrudde disse på fortalte de oss at batteritiden var på mellom to til seks timer, som vi tenkte var svært unøyaktig. Det var nok gått nærmere to timer enn seks, da hodetelefonene plutselig annonserte «power off» og skrudde seg av. Helt fulladet skal de dog tilby opptil 30 timer med lyttetid - som er bra, men likevel i det lavere sjikt i denne testen.

Sennheiser har utstyrt denne modellen med (litt for mange) umerkede knapper, slik at vi ikke logisk forsto hva de var til. Sitter du ikke med manualen foran deg, kan du fort havne i en gjettelek på hvilken knapp du skal bruke. Dersom du finner riktig knapp, kan du iallfall skru opp og ned lyd på selve hodetelefonene, pause og spille av musikk, og naturligvis aktivere Bluetooth-paring.

HD350BT har ganske typisk Sennheiser-lyd, med en ganske nøytral og balansert signatur. Disse er imidlertid litt fyldigere og mer «bassige» enn hva vi kanskje forventer fra Sennheiser, og det går litt på bekostning av åpenheten og luftigheten vi vanligvis liker - for eksempel fra Momentum-serien.

De går heller ikke kjellerdypt i bassen, men Smart Control-appen lar deg enkelt gjøre justeringer som åpner lydbildet litt mer opp. Totalt sett blir det derfor ganske fin lyd, men vi foretrekker nok både Argon og Audio-Technica over dette. Sennheiserne støtter for øvrig både AAC, Aptx og «low latency»-versjonen av Aptx. Det bør bety minimalt med forsinkelse når du ser video eller spiller.

Mikrofonen HD350BT er utstyrt med gir en relativt klar talelyd og filtrerer støyen godt vekk. De har også mulighet for å sluse inn omgivelseslyden i ørene dine mens du snakker i telefonen - slik at du hører deg selv og unngår å rope. Det er litt smak og behag om man liker, er vår erfaring.

Hodetelefonene kan klappes sammen, men de følger ikke med noe bæreveske eller etui. USB-C-kabel til lading følger med i esken, men verdt å merke seg er at HD350BT ikke har minijackutgang. Du kan heller ikke bruke USB-C-porten til å lytte til musikk - den er kun for lading.

Oppsummert er det i hovedsak to ting som bør gjøre at du velger Sennheiser: Komforten og talekvaliteten. Lyden er også god, men ikke helt på nivå med de beste.

+ Fyldig og behagelig lyd

+ God samtalekvalitet

+ Støtter både AAC og Aptx

+ Smart Control-appen er fin Ting å tenke på — Svært unøyaktig batteriestimat.

— Ikke like detaljerte som for eksempel Audio-Technica

— Unødvendig mange knapper og knotter

— Ingen minijack-inngang

Philips TAA4216

Det første vi la merke til på Philips TAA4216 var den snodige hodebøylen. Philips skal få for kreativitet, men i praksis fungerer det ikke like godt. Der de andre modellene har en myk pute, har Philipsen en gummistreng som ikke er særlig behagelig på hodet.

Hodetelefonene har andre detaljer som vi mistenker er et forsøk på å tenke utenfor boksen. Selve bøylen øreklokkene er festet i er mer rund enn ovalformet, så klokkene treffer ørene nokså ubehagelig. De presser på øverst på øret, og er så vidt inntil øret på nedsiden. Klokkene er også veldig runde, så de havner nesten mellom kategoriene around-ear og on-ear (selv kaller de seg on-ear).

TAA4216 er nesten å regne som en sports-hodetelefon, takket være at selve øreputene er kledt med tøy i stedet for skinn/kunstskinn. Det gjør dem mer luftige å ha på, og du blir ikke like varm rundt ørene. I tillegg er de IP55-sertifiserte, så de skal tåle en regnskyll eller svette - og putene kan tas av og vaskes. Greit å være klar over om du i hovedsak er på jakt etter hodetelefoner til joggeturen eller treningssenteret.

Lydmessig har Philips imponert med noen av sine Fidelio-modeller, og denne rimeligere modellen er absolutt også habil. Den er kanskje ikke helt åpen og luftig som Audio-Technica eller like fyldig som Argon eller JBL, men et sted innimellom der.

TAA4216 (tør vi foreslå et mindre kryptisk navn?) er i det hele tatt meget velbalanserte og egentlig imponerende luftige til å være on-ear, med en aldri så liten ekstra boost i bassområdet som mange nok vil like. Bassen kunne kanskje vært et lite hakk strammere og fastere, men totalen blir god. Kun SBC-støtte er et lite minus, men 35 timers batteritid er bra.

Mikrofonen Philips stiller med på denne modellen leverte «radio med dårlig mottak» under en telefonsamtale. Du hører kanskje ikke støy i andre enden, men det er fordi du egentlig hører svært lite generelt. Stemmene våre ble verken klare eller tydelige, så vi ville nok ikke anbefalt disse om du har for vane å snakke mye i telefonen gjennom hodetelefonene dine.

Alt i alt har Philips et lite ess i ermet ved å være såpass treningsvennlige som de er, men i alle fall én av våre to testere synes komforten var dårlig.

+ Tøykledte puter gir mer luft rundt ørene

+ Putene kan tas av og vaskes

+ IP55: Tåler regn og svette Ting å tenke på — Mellomting mellom on-ear og around-ear, som ikke er helt optimalt.

— Kun SBC-støtte av kodeker

— Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

— Gummistrengen over hodet er ikke så komfortabel

Sony WH-CH520

Sony WH-CH520 passer nok best til et litt mindre hode, men on-ear vil nok alltid være litt mer ubehagelig enn around-ear.

Allikevel er komforten grei her, og den lave vekten spiller nok inn. For dem som foretrekker on-ear, er disse midt i blinken.

50 timers batteritid gjør CH520 til en av de batterimessig sterkeste i testen. Fulladetiden er oppgitt til rundt tre timer, men du kan lade nok til halvannen times avspilling på bare tre minutter.

Det følger ikke med noe bæreetui, og Sony-klokkene kan heller ikke brettes sammen. Klokkene på WH-CH520 kan snus slik at hodetelefonene ligger litt mer flatt, men det er det.

Til at disse fremstår såpass billige utvendig, ble vi faktisk positivt overraska over lyden. De er ganske direkte og fremoverlente, og pakker ikke inn diskanten i unødvendig mye bass, slik flere av de andre lener mot.

De er velbalanserte og relativt detaljerte, men on-ear-formen gjør at de blir litt «smale» og ikke klarer å tegne et like stort lydbilde som enkelte av de andre. Til den relativt lave prisen er dette likevel ganske bra, men de makter ikke å fremkalle frysninger eller å få dansefoten til å rykke ukontrollert.

De støtter for øvrig AAC i tillegg til SBC, og er blant få modeller i testen som støtter tilkobling til flere enheter samtidig (såkalt multipoint).

Mikrofonen i WH-CH520 gir ikke fantastisk lyd, og stemmen gikk noe opp og ned i volum. I støyete omgivelser merkes det at forsøket på støydemping gjør det vanskelig å høre stemmen til den som snakker med hodetelefonene på. Når det ikke var mye støy rundt, var stemmen vår klar og fin, men når det var mye støy, hentet disse opp støy bedre enn stemmer.

WH-C520 byr på fin lyd og god batteritid for en billig penge - om du kan leve med on-ear-formen.

+ Fin, velbalansert lyd

+ Grei samtalekvalitet

+ Lang, lang batteritid, kjapp lading

+ Multipoint

+ Lav pris Ting å tenke på — On-ear blir automatisk litt mindre komfortable

— Skulle vært sammenleggbare.

— Ganske billige materialvalg

— Litt mindre ekspansivt lydbilde enn konkurrentene

Skullcandy Hesh Evo

Det føles litt som ørene våre blir pakket inn i en vakuumtett pakke når vi tar på oss Skullcandy Hesh Evo. Putene på denne modellen er svært behagelige, men ganske massive, og dermed skaper de litt trykk i ørene ved bruk. De er også litt trange, så vi opplevde at de presset litt. Allikevel er det alt i alt en komfortabel modell.

Er du av den distré typen er kanskje disse modellene for deg. Hesh Evo er nemlig den eneste av modellene i testen som har innebygget Tile (altså sporingsfunksjon), slik at du lett kan finne hodetelefonene dine.

Når det kommer til batteritid legger disse seg omtrent midt på treet i denne testen. Fulladet kan modellen by på 36 timer med lyttetid.

I esken finner du både en USB-C-kabel til lading og en minijack-kabel dersom du ønsker kablet bruk. Hodetelefonene kan brettes sammen, og du får også det Skullcandy selv kaller et reiseetui, som i praksis er en liten tøypose å oppbevare dem i.

Lyden fra Skullcandyene blir litt verken fugl eller fisk i dette selskapet. De er ikke dårlige, men litt kritisk lytting viser kjapt at de ikke holder helt følge med konkurrentene. Hesh Evo er litt for avrundede i diskanten, har litt for «boomy» og bløt bass og mangler litt luftighet versus de beste. Samtidig er det relativt velbalansert, varmt og behagelig, så det er langt fra fælt å lytte til - og hvis du ikke er så kresen på lyd kan det fort hende du liker disse godt.

Et lite minus er at Hesh Evo ikke støtter tilkobling til Skullcandy-appen, så det er ingen mulighet til å justere på lyden utenom musikkappen din. De støtter også kun SBC, ikke verken AAC eller Aptx.

Mikrofonlyden er på sin side godkjent. Det var veldig klar og fin lyd på andre enden av røret da vi brukte disse i en telefonsamtale. Bakgrunnsstøy klarer dog å trenge gjennom til en viss grad, noe som til tider gjorde det vanskelig for den andre siden å høre stemmen vår.

Alt i alt blir det jumboplassering på Skullcandy i denne sammenhengen, uten at det betyr at de er direkte dårlige. Det er bare andre som spiller betydelig bedre i denne prisklassen.

+ Innebygget Tile-sporing er smart

+ Relativt varm og behagelig lyd

+ Grei batteritid Ting å tenke på — Mangler litt "kvalitet" i lyden - løssluppen bass og litt ullen diskant

— Tvilsom samtalekvalitet i støyete omgivelser

— Kun SBC - ingen AAC eller Aptx

— Ingen tilhørende app

— Ingen multipoint

Slik har vi testet

I prisklassen vi har valgt denne runden, finner du modeller for den gjennomsnittlige forbrukeren. Siden hodetelefonene vi har testet ikke er de mest avanserte toppmodellene der ute, har vi denne gangen valgt å speile det med testpanelet vårt. Vi har derfor sendt både erfarne og testvante ører på saken, i tillegg til mer utrente og ikke like kritiske ører.

Alle modellene har blitt vurdert på de samme kriteriene: komfort, funksjoner, tilbehør, pris, mikrofonkvalitet og selvfølgelig lydkvalitet. Lydkvalitet og komfort teller mest.

Publisert 26. august 2023, 06:00