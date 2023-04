Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Den beste airfryeren (over 2000 kr)

Hard konkurranse om å være den beste airfryeren

Jo, man kan faktisk få en bedre airfryer hvis man går opp i pris.

Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Etter å ha testet en rekke modeller i vår tidligere publiserte samletest av rimelige airfryere satt vi igjen med en følelse av at dette er en type kjøkkenmaskin man ikke behøver å bruke all verdens av penger på. En airfryer er tross alt en ganske enkel maskin: en mini-ovn med varmluftsfunksjon. Testvinneren fra forrige runde – Xiaomi Mi Smart Airfryer – for eksempel er en ganske så billig modell som i skrivende stund ligger ute til rundt 1000 kroner.

Så hva forventet vi egentlig av disse premiummodellene til rundt 2000 kr eller høyere? For å være ærlig så vi for oss forskjønnede utgaver i en slags «pimp my airfryer»-stil, kanskje med noe bedre brukervennlighet, kapasitet eller konstruksjonskvalitet. Konklusjonen skrev seg nesten selv tenkte vi: «Derfor trenger du ikke bruke mer enn en 1000-lapp på airfryer». Så feil kunne vi ta.

Denne gangen testet vi også en modell med steam-funksjon. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Flere av modellene vi har hatt inne til test denne gangen kan nemlig skilte med funksjonalitet som gjør dem til mer enn «bare en airfryer». For går man opp en prisklasse eller to finner man plutselig funksjoner som virkelig gjør kokkeleringen og airfryer-bruken mye mer allsidig.

Hvilke modeller vi har hatt inne i denne omgang kan du se under:

Product OBH Nordica Easy Fry Steam+ airfryer FW2018S0 Ninja Foodi Dual Zone airfryer AF300EU Philips XXL Smart Sense Airfryer HD9870/20 Xiaomi BHR6943EU Cosori Dual Blaze P583S Cosori dehydrator/airfryer CP158-AF-DEU Tristar FR-6970 Double Basket Airfryer Electrolux Explore 6 airfryer E6AF16ST Onemoon OA9 annonse Pris 2713 2450 4816 1698 3248 1899 2181 1999 1995 Pris ved test 2990 kr 2495 kr 3699 kr 1995 kr 3250 kr 2690 kr 2299 kr 1999 kr 1995 kr Type Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Effekt 1900W 2400W 2225W 1600W 1700W 1700W 1800W 1800W 1500W Kapasitet 6,5 liter 7,6 liter 1,4 kg 4 liter 6,4 liter 5,5 liter 9 liter 5,4 liter 10 liter Antall soner Enkeltsone Dobbelsone Enkeltsone 1 1 Enkeltsone Enkeltsone, dobbel kurv Enkeltsone Enkeltsone Funksjonalitet Frityr og steam Frityr Frityr Frityr Frityr og dehydrering Frityr Frityr Frityr Frityr og dehydrering Høyde/omkrets 40/112 cm 29/107 cm 31/109 cm 30/85 cm 35/109 cm 29,5/103 cm 31/134 cm 33,5/104 cm 36/117 cm Temperatur 80-200 grader 40-240 grader 40-200 grader 40-200 grader 80-205 grader 75-205 grader 80-200 grader 80-200 grader 30-200 Timer 0-60 minutter - 0-60 minutter 0-24 timer 0-60 minutter 0-60 minutter 0-60 minutter 0-60 minutter 24 timer Display Varme/gjenværende tid Gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Forhånds. prog 7 stykker 6 stykker 8 stykker 8 stykker 12 stykker 11 stykker 8 stykker 8 stykker 10 stykker Lydvolum 47 db 48 db 51 db 47 db 52 db 53 db 57 db 53 db 54 db Lokk Lukket Lukket Lukket Lukket, med innsynsvindu på front Lukket Lukket Lukket Lukket Transparent Tilbehør Grillrist - Bakeform og muffinsformer Grillrist Grillrist og grillpinner Grillsett - - 3 bakebrett, ovnsvott, frityrkurv, kebab-sett, rotisserie-grill. Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi For å lettere gjøre en sammenligning mellom de rimelige modellene og de nye premiummodellene har vi stort sett testet på samme måte som sist. Istedenfor å lage fish and chips som vi gjorde i testen av rimelige modeller har vi brukt laks denne gangen. Vi har selvfølgelig også tilberedt pommes frites, og brokkoli med parmesan som vi gjorde sist. Et viktig kriterium er at maten ble jevnt fritert og at maskinen er enkel i bruk. I tillegg til disse rettene har vi siden forrige gang utvidet repertoaret noe for å teste ut funksjonaliteten til de ulike maskinene. Vi har i det hele tatt brukt maskinene mye denne gangen og på den måten blitt godt kjent med hver enkelt modell. Med noen få unntak har de fleste modellene vi hittil har testet klart å fritere maten på en tilfredsstillende måte. De fleste airfryere klarer altså å «få jobben gjort». Men – som testene har vist – en airfryer kan også være så mye mer. Enkelte modeller kan nemlig by på utvidet funksjonalitet som steaming, tørking eller flere varmesoner. I tillegg er det store forskjeller på brukervennlighet og lydnivå, og derfor har dette vært viktige kriterier også denne gangen. Mer +

Utmerker seg på hver sin måte

En airfryer er ikke bare en airfryer. Den kanskje viktigste konklusjonen fra denne testen er at det er mer variasjon når det kommer til funksjonalitet enn hva man kanskje skulle ha forestilt seg. Det er unektelig positivt, men det er samtidig viktig at man har det tydelig for seg hva man er ute etter. Er det viktig for deg å kunne lage all maten samtidig? Eller liker du variasjon og ønsker å for eksempel kunne steame maten og ikke bare fritere?

Det er fem modeller i denne testen som utmerker seg på hvert sitt område: Ninja Foodi Dual Zone, Philips XXL Smart Sense, OBH Nordica Easy Fry Steam, Onemoon OA9 og Xiaomi BHR6943EU. Dette er alle gode modeller, og vi anbefaler å lese testene av hver enkelt. Vår personlige favoritt og testvinner denne gangen ble modellen fra OBH Nordica. Det er fordi den både er en god airfryer, men i tillegg en god steamer: to apparater i ett.

Etter et par uker med frityr var det deilig med litt vanndamp. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Hvis man derimot ikke er opptatt av å steame maten, må vi si at modellen fra Ninja er et veldig godt valg. To varmesoner opplevdes som en «game changer» og gjorde jobben på kjøkkenet mye enklere. Her slipper man å vente på de ulike ingrediensene og man slipper styret med å holde maten varm underveis. Alt kan lages samtidig med litt planlegging. Vel verdt pengene spør du oss.

På Ninja kunne vi tilberede mye mat samtidig – og det med ulik temperatur. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Under kan du se en oversikt over hvor godt de ulike modellene gjorde det i vår test:

9 OBH Nordica Easy Fry Steam+ airfryer FW2018S0 Bytt 9 Ninja Foodi Dual Zone airfryer AF300EU Bytt 9 Onemoon OA9 Bytt 8.5 Philips XXL Smart Sense Airfryer HD9870/20 Bytt 8.5 Xiaomi BHR6943EU Bytt 7 Cosori Dual Blaze P583S Bytt 6.5 Tristar FR-6970 Double Basket Airfryer Bytt 6 Electrolux Explore 6 airfryer E6AF16ST Bytt 6 Cosori dehydrator/airfryer CP158-AF-DEU Bytt

Best i test: OBH Nordica Easy Fry Steam+ airfryer FW2018S0

Forrige Neste Åpne fullskjerm

De fleste airfryerne som vi har testet fungerer omtrent på samme måte: man legger maten i en kurv, velger tid og temperatur før man setter den i gang. Når det så dukker opp en maskin med en helt ny funksjon – og når den funksjonen faktisk fungerer som et skudd – ja, da er det grunn til å feire.

OBH Nordicas Easy Fry Steam+ airfryer kommer nettopp med en sånn funksjon: nemlig steaming. Steam-funksjonen fungerer ved at man fyller vann på en egen liten vanntank som man så fester til maskinen. Til slutt velger man steam-funksjonen og tiden man ønsker å steame. Temperaturen settes automatisk på 100 grader. Så er det bare å vente på at maten gjør seg klar. Vanntanken er på 1,1 liter og skal holde til rundt 85 minutters bruk.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Nå er det sikkert noen som tenker «men jeg kjøper jo ikke en airfryer for å dampkoke, jeg kjøper den for å fritere!». Og ja, det er en god innvending. Men tro oss, etter noen dager (eller uker) med fritert mat smaker det himmelsk med litt variasjon. Vi dampet torsk og brokkoli og syntes at både fisk og grønnsaker fikk en fantastisk god konsistens. I tillegg til dette har maskinen også grillfunksjon, og det følger med en grillrist i god kvalitet.

Det eneste vi har å innvende med steam-funksjonen er at maskinen slipper ut ganske så mye damp på baksiden. Så her er det greit å tenke på hvor man plasserer airfryeren, slik at den for eksempel ikke slipper ut damp rett under en stikkontakt. På vårt litt eldre kjøkken var det en utfordring, men dette kommer selvfølgelig helt an på utformingen på ditt eget kjøkken. Dette er ikke noe vi trekker for (dampen må jo ut et sted), men likevel verdt å merke seg.

Med mye vanndamp er det lurt å tenke seg om hvor man plasserer airfryeren fra OBH Nordica. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Også uten steam-funksjon vil vi si at denne modellen fra OBH klarer seg mer enn godt. Bollevolumet på 6,5 liter er veldig bra og maskinen har testens laveste lydvolum. Det er ikke enorme forskjeller her, men når vi laget mat med denne modellen hørte vi kun en lav behagelig summelyd i bakgrunnen. Pipelydene ved menyvalg derimot kunne med fordel vært satt enda litt lavere.

Det eneste vi egentlig har å innvende er at modellen ikke har avtagbar frityrkurv og at den ikke kan gå lavere enn 80 grader. Dette er med andre ord ikke en maskin man kan tørke mat på lav temperatur med. Det finnes også airfryere med enda mer behagelig menysystem – som for eksempel Philips XXL Smart Sense eller testvinneren Xiaomi Mi fra billig-kategorien. Ellers er OBH Nordica Easy Fry Steam+ en fantastisk god airfryer. Med steam-funksjon fungerer den dessuten som to maskiner i én – og da blir prisen heller ikke så verst.

9 Imponerende fjerne Sammenlign OBH Nordica Easy Fry Steam+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3299 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En veldig allsidig airfryer med fantastisk god steam-funksjon. Fordeler + Veldig allsidig. Både frityr, steam og grill.

+ Mye ekstrautstyr

+ Behagelig i bruk

+ Testens mest stillegående Ting å tenke på — Tar litt mye plass, spesielt i høyden.

— Ikke alarm for å snu maten

— Ikke avtakbar frityrkurv

— Snevert temperaturspenn på 80-200 grader

Nesten best: Ninja Foodi Dual Zone airfryer AF300EU

Forrige Neste Åpne fullskjerm

«Skulle hatt enda en maskin!», er noe man fort begynner å tenke etter å ha laget en del mat i airfryer. Å tilberede retter med ingredienser som krever ulik tid og temperatur kan nemlig være en utfordring. I prisklassen over 2000 kroner finner man imidlertid noen modeller med to kurver og/eller to varmesoner. Det er i utgangspunktet en kjempegod idé, men vår erfaring etter å nå ha testet to maskiner med denne funksjonaliteten er at det er stor forskjell på hva dette i praksis betyr. Tristars modell Fr-6970 som også er med i denne testen har også to kurver man kan plassere maten i, men den har ikke to separate varmesoner – noe som gjorde at man i begge kurver var nødt til å tilberede mat med samme steketemperatur. Nå skal det sies at modellen heter «Double Basket» og ikke «Dual Zone», men det er lett å la seg forvirre.

Når vi derfor pakket ut denne airfryeren fra Ninja forventet vi at den skulle fungere på samme måte. Men nei, dette er noe helt annet! Ninja Foodi Dual Zone har nemlig to separate varmesoner, og i praksis fungerer den som to små enkeltstående airfryere som kan brukes helt uavhengig av hverandre. Airfryeren har dessuten en kombinert kapasitet på hele 7,6 liter, så her er det muligheter for å lage mye mat av gangen.

Ninja har to varmesoner som gjør at man kan tilberede mat på ulik temperatur samtidig. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

De to sonene fungerer altså helt individuelt. Ja, man kan faktisk ta ut den ene skuffen mens maskinen tilbereder mat i den andre. Det gir total kontroll på ikke bare tid, men også temperatur. Vi testet også om varmen fra den ene sonen påvirket den andre, og det vil vi ikke si at den gjorde i noen større grad. Ja, det blir lunkent, men det har ikke noe å si på resultatet av maten.

På touch-displayet har man en sync-knapp og en match-knapp der «sync» gjør at maten ferdigstilles samtidig, mens «match» automatisk likestiller de to sonene så man kan tilberede dobbel mengde mat som krever samme tid og temperatur. La oss si at man for eksempel skal tilberede brokkoli på 160 grader i 5 minutter i det ene kammeret, og pommes frites på 200 grader i 15 minutter i det andre. Da plotter man bare inn tid og temperatur på sone 1 først og så på sone 2 etterpå. Dermed trykker man på sync og så gjør maskinen resten av jobben. Det eneste vi irriterer oss over er at airfryeren ikke gir noe signal på at man må snu eller riste maten. Når man i tillegg bruker flere soner kan det bli mye å holde styr på, så det er spesielt synd at det ikke finnes på denne modellen.

To soner som kan stilles inn hver for seg. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Uansett, denne airfryeren fra Ninja er perfekt for deg som elsker å kokkelere og som er opptatt av å tilberede mye forskjellig mat – samtidig. I motsetning til de fleste andre modeller krever den litt prøving og feiling, og at man holder tungen rett i munn når man plotter inn instruksjonene, men etter et par ganger så tenker man ikke noe mer over det. Brukervennligheten er i det hele tatt veldig god. Signallydene er lave og menysystemet er enkelt å forstå. Det er også verdt å nevne at Ninja har det største spennet innen temperatur vi har vært borti i våre tester. Her kan man faktisk tilberede maten på mellom 40–240 grader. Perfekt til å både tine eller sjokk-fritere hvis man skulle ønske det.

I skrivende stund koster faktisk Ninja Foodi Dual Zone rett i underkant av 2500 kr. Det er utrolig nok mindre enn modellen fra Cosori. Mens man på Cosori fikk mindre for pengene enn hva man betaler for, er denne modellen svært lavt priset i forhold til det man får. Et godt kjøp med andre ord.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Ninja Foodi Dual Zone annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2499 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat To varmesoner gjør at det er en fryd å lage mat med denne airfryeren fra Ninja Fordeler + Har to varmesoner, noe som gjør matlagingen mye enklere.

+ Kjempegod brukervennlighet.

+ Testens beste varmespenn (40-240 grader)

+ Veldig mye for pengene

+ Stort bollevolum på til sammen 7,6 liter Ting å tenke på — Ikke avtakbar frityrkurv

— Ikke alarm for å snu maten

Anbefalt: Onemoon OA9

Forrige Neste Åpne fullskjerm

OneMoon OA9 er en airfryer som virkelig skiller seg ut i mengden. Mens de aller fleste modeller forsøker å etterligne en standard frityrgryte, minner denne mer om en slags mini-ovn. Den kommer også med både stekebrett, grillspyd, samt egen ovnsvott.

Med sin olivengrønne farge og unike oppsyn er det også en modell som vi tror kan vekke begeistring for de med sans for design. Noen vil nok synes at den ser litt «husmoraktig» ut, men vi digger det retro utseendet!

Den spesielle ovnsformen gjør ikke bare at maskinen ser kul ut, men er også et smart designvalg som gjør at kapasiteten – i sammenligning med de andre modellene – utvides betraktelig. At man kan legge maten lagvis gjør rett og slett at man kan fritere mer av gangen. Samtidig la vi merke til at maten i toppetasjen ble raskere ferdig enn i etasjene under. Det er for så vidt ikke så overraskende siden varmeelementene er plassert i taket, men det gjør at man må rokere på brettene med jevne mellomrom hvis man tilbereder en større porsjon. Det gjelder også hvis man skal tørke mat, da maten som er plassert øverst tørker fortere. Uansett er det positivt at man faktisk kan tørke mat i denne, og det er kun to andre modeller i testen som har denne funksjonaliteten.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ellers er det ingenting å utsette på brukervennligheten. Her er det enkelt å sette program og menyen er intuitiv. Vi savner kanskje muligheten for å sette temperatur og tid helt uavhengig av programmene, men det blir bare småplukk. Her må man først sette et program, så eventuelt endre på tid og varme, og det er veldig enkelt når man først vender seg til det. Vi hadde også satt pris på om det var alarm for å snu maten halvveis.

Selv om designet på OneMoon OA9 er radikalt annerledes enn på de andre modellene, er teknologien som tas i bruk her akkurat den samme. Dette er en varmluftsovn i miniatyr, og fungerer deretter. Her kan man gjøres nesten det samme som i en vanlig ovn, bare i mindre skala. Maskinen har også noen fordeler over en vanlig ovn ved at man ikke trenger å varme den opp i forkant og at maten får en raskere stekeskorpe.

Modellen kommer med mye tilleggsutstyr som blant annet kebab-sett og rotisserie-grill. Vi har kun testet grunnfunksjonaliteten, men her er det mange muligheter hvis man ønsker å være kreativ på kjøkkenet.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Onemoon OA9 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat En litt annerledes airfryer med stekebrett Fordeler + Stor kapasitet

+ Godt resultat på maten

+ Stort spenn i varmekapasitet (30-200 grader)

+ Perfekt til å tine eller tørke mat med

+ Stilig design - skiller seg ut

+ Mye ekstrautstyr Ting å tenke på — Ikke alarmfunksjon for å snu/omrokere maten

— Steker litt ujevnt, må passe på underveis

— Tar ganske mye plass

Anbefalt: Philips XXL Smart Sense Airfryer HD9870/20 med bakeform

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Philips XXL Smart Sense er den mest behagelige airfryeren vi noensinne har testet. Det er også den dyreste. På denne modellen har Phillips nemlig luket vekk alle de typiske irritasjonene man så ofte finner: her er det enkelt å trekke inn og ut skuffen – ja, den er til og med festet til en skinne! Lydvarslene er tydelige, men likevel avdempet. Og brukervennligheten er ivaretatt på beste måte. Her kan man velge tid, temperatur eller program ved å trykke på touch-skjermen eller bruke navigeringshjulet. Det er intuitivt og veldig vanskelig å misforstå. Med andre ord: En airfryer man blir glad i å lage mat med. Men er prisen verdt det?

For Philips XXL Smart Sense er tross alt «bare» en airfryer. Den har ikke dobbelt kammer som på for eksempel modellen fra Ninja eller Tristar. Den har heller ikke innovative funksjoner som steaming som man finner på testvinner OBH Nordica Easy Fry. Nei, det er en vanlig airfryer – bare en veldig god og romslig en.

Denne modellen kommer riktig nok med bakeform og muffinsformer. Vi forsøkte å bake muffins, noe som ble sånn passe vellykket. Om det er bakeegenskapene eller airfryeren som sviktet er usikkert, men vi tipper på førstnevnte. Likevel stusser vi over at maskinen ikke har et eget program for baking. Her kan man selv finne ut av tid og temperatur.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det er også verdt å nevne at denne modellen har noen interessante funksjoner som vi ikke har funnet på noen annen maskin. Den første er en såkalt «fettfjerningsteknologi» som visstnok skal separere ut fettet fra maten. Fettfjerningen foregår ved at maskinen har en spesielt designet bunn som lar fettet lettere renne unna. Greit nok. Men så blir spørsmålet om dette i det hele tatt er noen god idé. For det første er det gjerne fettet som gir maten smak. For det andre er det ikke alt fett som er usunt, og friterer man for eksempel et stykke fisk så vil man jo gjerne ha i seg de sunne fettsyrene også. Nå skal det sies at vi ikke merket noen forskjell på den maten vi tilberedte i denne maskinen kontra de andre, så det spiller uansett liten rolle.

Airfryeren er designet slik at fettet lettere skal renne unna. Vi merket lite forskjell på maten og ser heller ikke helt poenget med funksjonen. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

En annen funksjon er smart-sensing funksjonen som stiller inn tid og temperatur automatisk. Her legges maten i kurven før maskinen så beregner temperatur og tid. Vi forsøkte med først med pommes frites, så med brokkoli. Med potetene fungerte det helt utmerket! Her stilte maskinen seg først inn på 160 grader før den etter hvert økte til 180. Det er ikke noe de fleste av oss ville funnet på å gjøre på egen hånd, og det ga et veldig godt resultat. Så var det brokkoliens tur. Her ønsket maskinen å fritere brokkolien på 160 grader i 32 minutter, noe som utvilsomt ville ha forkullet de grønne bukettene. Men, som vi etter hvert forstod var dette en feil fra vår side. Programmet fungerer nemlig kun til ferske eller frosne pommes frites, kyllinglår, en hel kylling eller fisk. En smart funksjon med andre ord, men pass på så man bruker egnet mat.

Hvis du er typen som blir irritert av dårlig brukervennlighet, høye pipelyder eller slapt design – og som i tillegg kun ønsker en standard airfryer – så er dette modellen for deg. Men du må også være villig til å betale for det.

PS: Philips XXL Smart Sense kommer også i sort farge og uten bakeform. I skrivende stund er den priset rundt 600 kr lavere enn modellen vi testet. Modellen heter Philips XXL Smart Sense HD9867/90.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Philips XXL Smart Sense annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4999 hos Power Sjekk nå 4999 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Veldig behagelig i bruk, men det koster. Fordeler + Kjempegod brukervennlighet

+ Lavt lydnivå

+ Pent design og god byggekvalitet

+ Har skinne som holder igjen skuffen

+ Avtagbar frityrkurv

+ Stort temperaturspenn på 40-200 grader

+ Kommer med bake- og muffinsformer Ting å tenke på — Har bakeform, men ikke eget bakeprogram (kan settes selv)

— Ganske dyr

Anbefalt: Xiaomi Airfryer (BHR6943EU)

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Airfryere fra Xiaomi har vi hatt god erfaring med tidligere. Modellen “Xiaomi Mi Smart Airfryer 3,5 liter” likte vi faktisk så godt at den stakk av med topplasseringen i vår test av rimelige modeller (sett inn lenke). Derfor var vi spent på denne nye modellen fra det kinesiske selskapet. Utseendemessig er den ganske lik forgjengeren. Den tydeligste forskjellen er at denne har et innsynsvindu som gjør at man kan se på at maten friteres. Det er både nyttig og det gir maskinen et løft rent designmessig.

Xiaomi BHR6943EU er i det hele tatt en veldig flott modell som vi absolutt kan anbefale. Den ligner ganske mye på forgjengeren, der de eneste vesentlige forskjellene er at denne har innsynsvindu og 0,5 liter større kapasitet - og det faktisk uten at selve maskinen er større. Det er absolutt nyttig å kunne sjekke om maten er ferdig uten å måtte åpne airfryeren, men om det er verdt prislappen på rundt 2000 kr er vi mindre sikre på. Prisen er nemlig rundt det dobbelte av hva Xiaomi Mi Smart Airfryer koster.

Det er både nyttig og faktisk litt tilfredsstillende å se maten tilberedes gjennom airfryerens lille innsynsvindu. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Selv om kapasiteten på denne nye modellen har økt med en halv liter er dette fremdeles en ganske liten modell som vil passe for 1-2 personer, men skal man mette flere må vi si at den er i det minste laget. Vi synes det er litt synd at Xiaomi ikke har valgt å lansere en større modell denne gangen. Siden man også kan tørke mat med denne modellen, hadde det passet godt med større kapasitet. Vi tror også designet med innsynsvindu ville fungert godt i XL. Når det er sagt så liker vi oppdateringene som er gjort her. Det er litt synd at det fremdeles ikke er avtakbar frityrkurv, men på mindre modeller opplever vi at dette har mindre å si.

Maten vi tilberedte i maskinen holdt god kvalitet. At man kan se maten gjennom vinduet gjør det lettere å få den fritert akkurat så lenge som man ønsker. Appen som man kan bruke fungerer også godt og sier blant annet ifra om man må snu eller riste maten.

Xiaomi BHR6943EU er en airfryer som skiller seg ut på flere måter. Den har innsynsvindu, støtte for Wi-Fi, navigeringshjul og et temperaturspenn på mellom 40-200 grader. Det gjør at maskinen blant annet kan brukes til tørking av mat. Vi er allikevel usikre på om oppdateringene fra forrige modell rettferdiggjør prisen - om du da ikke bare elsker å se på mens maten din friteres.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi Airfryer (BHR6943EU) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1995 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En liten og flott designet airfryer med innsynsvindu. Fordeler + Fantastisk brukervennlighet

+ Har innsynsvindu

+ Stort spenn i varmenivå (40-200 grader)

+ Flott design

+ Egner seg til å tine eller tørke med

+ Støtte for app Ting å tenke på — Litt liten

— Litt dyr i forhold til lignende forgjenger

— Ikke avtagbar frityrkurv

Cosori Dual Blaze

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Grunnen til at denne modellen fra Cosori har fått tilnavnet “Dual Blaze” er fordi den har varmeelementer plassert både oppe og nede - i motsetning til kun oppe som er standard på de aller fleste andre airfryere. Men hva innebærer det? Fordelen er visstnok at maten skal bli jevnere fritert og at man slipper å snu eller riste den underveis.

Tanken er god og nyvinningen adresserer et reelt problem. Å stadig måtte passe på å riste eller snu maten for optimalt resultat er noe av det som hindrer matlagingen med en airfryer i å bli helautomatisert. Mange modeller har riktignok alarm som sier ifra når det er på tide å riste, men selve ristingen må man (i hvert fall foreløpig) gjøre selv. Hvem vet hva fremtiden vil bringe, men den som løser dette problemet vil nok få et lite markedsovertak. Cosori gjør her et forsøk, men fungerer det?

Nei, stort sett ikke, er svaret. Selv om maskinen har to varmeelementer, er det nederste varmeelementet dekket av kurven. Sånn må det naturligvis være - ellers ville maten kommet i kontakt med elementet - men samtidig gjør det at varmen fra undersiden blir mer indirekte, mens varmeelementet i toppen sørger for den direkte varmen. Vi testet med en større porsjon pommes frites som vi lot fritere i 20 minutter på anbefalt varme uten risting. Resultatet ble at maten ble ujevnt fritert der pommesen på toppen ble godt stekt, mens den mot bunnen ble slappere og mindre stekt. Det vil skje på alle airfryere om man ikke rister underveis, og det var resultatet også her. Cosori har også såkalt “360 Termo IQ-teknologi” som visstnok skal omfordele varmen bedre enn andre airfryere, men praktisk sett merket vi ikke forskjell på hvordan maten ble varmebehandlet på i denne modellen sammenlignet med andre modeller.

Tilbereder man en større porsjon pommes frites lønner det seg å riste kurven underveis om airfryeren har dobbelt varmeelement eller ikke. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

For ordens skyld testet vi Cosori Dual Blaze opp mot CP158, som er den andre Cosori-modellen i testen. For å sjekke om dobbelt varmeelement gjør at maten blir raskere eller bedre tilberedt tok vi samme mengde pommes frites som vi friterte like lenge og på samme temperatur. Resultatet var at vi hverken utseendemessig eller smaksmessig merket større forskjell, og trolig ville vi aldri gjettet hvilken pommes som kom fra hvilken maskin i en blindtest. Konklusjonen er at det lønner seg å riste kurven underveis - uavhengig av hvilken av maskinene man bruker. Når det gjelder tilberedning av laks kan det være at Dual Blaze gir hakket bedre resultat da varmeelementet i bunnen hjelper på å få fileten gjennomstekt.

Et metode for å få sprøtt skinn å skrelle det av halvveis slik at det kan fritere for seg selv. Da kan man kose seg med crispy lakseskinn - om du ikke bekymrer deg for tungmetaller, vel og merke. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når vi først er inne på en sammenligning mellom de to Cosori-modellene, vil vi si at Dual Blaze generelt sett er mer behagelig i bruk. Den har lavere pipelyder og ser bedre ut rent designmessig. Men vi stusser over at Dual Blaze ikke har avtagbar frityrkurv som CP158. Dette gjør det vanskeligere å ta ut maten av kurven. Vi liker heller ikke at det er to større hull i selve risten der mindre stykker mat har en tendens til å falle igjennom.

Brukervennligheten ellers er god. Maskinen har innebygget Bluetooth og kan kobles opp til appen VeSync. Installeringen av denne og tilkoblingen av appen gikk knirkefritt. Appen brukes hovedsakelig for å kunne se hvor lenge det er igjen av matlagingen, men man kan også legge til sine egne oppskrifter, eller endre på de forhåndsprogrammerte innstillingene.

Cosori Dual Blaze er ingen dårlig airfryer. Tvert imot, den er ganske god. Men til en pris på over 3000 kr kan man samtidig finne langt bedre modeller med funksjonalitet som steaming eller dobbelt varmekammer. Men når det er sagt så er Dual Blaze et godt valg om du ønsker å gå for Cosori.

7 Bra fjerne Sammenlign COSORI Dual Blaze annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3248 hos Power Sjekk nå 3249 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En god, men noe overpriset airfryer med to varmeelementer. Fordeler + Fungerer fint til det den skal

+ Enkel i bruk. Lave pipelyder.

+ Har dobbelt varmeelement som gir noe bedre resultat på fisk.

+ Støtte for app Ting å tenke på — Ganske dyr i forhold til det man får

— Ikke avtabgar frityrkurv

— Ikke den beste allsidigheten. Har temperaturspenn på 80-205 grader.

Tristar Fr-6970 Double Basket Airfryer

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En airfryer med to kurver! Vi var begeistret da vi pakket ut denne modellen fra Tristar. En typisk utfordring når man lager mat med en airfryer er nemlig at det ikke alltid passer så godt å legge ulike ingredienser i samme kurv – brokkoli og pommes frites for eksempel fungerer dårlig både fordi de må tilberedes med ulik temperatur og ikke like lenge. Med to kurver er problemet løst – trodde vi i hvert fall.

Ved nærmere ettersyn ble vi imidlertid skuffet. De to kurvene viser seg nemlig å være tilkoblet samme varmesone. Så selv om airfryeren altså har to kurver, må man tilberede maten med samme temperatur. Her er det lett å bli lurt av navnet. «Dobbel» burde jo bety at man kan bruke de to kurvene til å tilberede mat med ulike varmeinnstillinger. Vi har også en annen airfryer med to kurver med i testen, nemlig Ninja Foodi Dual Zone. Den har også to kurver, men også to varmesoner, noe som gjør den helt overlegen å tilberede mat med sammenlignet med denne modellen.

Plass til to kurver – som dessverre er plassert i samme varmesone. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Når det er sagt så er ikke Tristar sine doble kurver helt ubrukelige. I motsetning til airfryere med én stor kurv, kan man her tilberede ingrediensene hver for seg. Det er verdifullt hvis man har ingredienser man helst ikke vil at skal komme i berøring av hverandre. Men de ulike ingrediensene må altså tilberedes på samme temperatur – med de kompromissene det innebærer.

Maskinen fungerer ved at man først legger den maten som tar lengst tid å lage i den første kurven. Så stiller man inn de tidene man ønsker på både kurv 1 og kurv 2. Temperaturen – som vi har vært inne på – må settes likt for hele maskinen. Til slutt velger man «sync»-funksjonen. Så setter man i gang maskinen på vanlig vis, og etter hvert gir den så fra seg et lydsignal for at kan man skal legge inn maten i kurv 2. Prosessen blir altså ikke helautomatisert som på airfryeren fra Ninja, men det fungerer likevel helt greit.

Modellen vinner på å ha veldig intuitive og enkle menyer. Det er alltid fint å ha, spesielt når man tar i bruk to kurver. I tillegg har den mute-funksjon som slår av alle lyder – inkludert for tastevalg. Tusen takk Tristar! Dette skulle vi likt å se på flere modeller. Tristar Fr-6970 er en airfryer som viste seg å være mindre avansert enn først antatt. Likevel er det en modell som fungerer helt fint til sitt bruk.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Tristar FR-6970 Double Basket annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Dobbelt skuff og stor kapasitet, men all maten må tilberedes på samme temperatur. Fordeler + Dobbel skuff og stor kapasitet

+ Behagelig lydnivå. All lyd kan slås av

+ Har alarm for å snu maten Ting å tenke på — Kun én varmesone

— Ikke avtakbar frityrkurv

— Ganske høyt lydvolum ved bruk

— Snevert temperaturspenn på 80-200 grader

Electrolux Explore 6 airfryer E6AF16ST

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I prisklassen på rundt 2000 kr og oppover finner man airfryere som grovt sett kan plasseres i to kategorier: de som åpenbart er bedre enn gjennomsnittet med funksjoner som dobbel sone eller steam, og de modellene som minner om billigvarianter – bare litt bedre og med litt penere design. Denne airfryeren fra Electrolux tilhører sistnevnte kategori. Likevel er det en god og romslig airfryer som er behagelig i bruk. Men vi ser ingen grunn til å bruke pengene på denne modellen når man tross alt finner minst like gode modeller til halvparten av prisen.

Å ta i bruk Explore 6 fra Electrolux er likevel enkelt og behagelig. Den har lave usjenerende signallyder og avtagbar frityrkurv som gjør det lettere å få maten over på tallerkenen. Vi setter også pris på at det er mulig å kveile opp ledningen bak på maskinen. Modellen har dessverre ingen alarm midtveis. Vi tilberedte som vanlig fish and chips og brokkoli med ost. Resultatet var det ingen ting å utsette på, så denne modellen er absolutt et trygt alternativ.

Alt i alt er Electrolux Explore 6 ganske så gjennomsnittlig. Den har et godt bollevolum på 5,4 liter og den fungerer helt fint. Som veldig mange andre modeller har den også en rekke ferdigdefinerte programmer. Likevel, når man først skal bruke 2000 kr eller mer på en airfryer ville vi nok gått for en annen modell.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Electrolux Explore 6 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3295 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat En gjennomsnittlig airfryer til litt høy pris Fordeler + Fungerer helt fint til det den skal

+ Behagelig lydnivå

+ Har avtakbar frityrkurv Ting å tenke på — Snevert temperaturspenn på 800-200 grader

— Ikke alarm for å snu maten

Cosori dehydrator/airfryer CP158-AF-DEU

Forrige Neste Åpne fullskjerm

«Den mest kjente av de, Cosori heter den vel», er gjerne svaret hvis man spør noen om de har kjennskap til airfryere. For mange er nemlig merket blitt synonymt med airfryere. Cosori Premium airfryer ble dessuten kåret til årets kjøkkenprodukt i 2022 av fagbladet Elektronikkbransjen. Så det er en seriøs aktør i airfryer-markedet vi har å gjøre med her. Derfor må det sies at vi hadde høye forventninger da vi pakket ut denne bestselgeren fra Cosori til test. For hva kunne gjøre nettopp denne airfryeren så unik sammenlignet med andre?

Lite, viste det seg. Cosori CP158 er nemlig en ganske så anonym og gjennomsnittlig airfryer som fungerer helt fint til det den skal – nemlig å luftfritere mat. Her finner man ingen ekstrafunksjonalitet eller annet spesielt som gjør at den skiller seg fra mengden. Jo, man får med såkalt grillsett og kapasiteten på 5,5 liter er god, men dette er ikke akkurat unikt. Langt rimelige airfryere har like god eller bedre kapasitet.

Skuffen på Cosori var knotete å få på plass. Dette føltes som en billig-maskin til altfor høy pris. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Underveis av vår test av rimelige airfryere, forsto vi raskt at de var små forskjeller som skilte mange av modellene. Det betyr at man enkelt kan finne en airfryer som «får jobben gjort» til en relativt billig penge. Testvinneren fra Xiaomi er et godt eksempel på det. Den utmerket seg i tillegg med en smart app og muligheten for å tørke mat med en temperatur ned mot 40 grader. Det kan man ikke på Cosoris modell som har et temperaturspenn på 75–205 grader.

Men som nevnt, Cosori leverer en airfryer som fungerer helt fint. Designmessig er den i tillegg ganske lekker. Det er ikke fordi den er bygget i et annet materiale (her er det plast som gjelder), men fordi plasten har en fin teksturering. Det gjør at den både ser bedre ut enn mange andre modeller og at den ikke er like mottagelig for fettflekker.

Teksturen på Cosori gjør at den er lite mottagelig for fettflekker. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

På funksjonssiden derimot er Cosori like irriterende i bruk som veldig mange andre modeller. Her er typiske problemer med høye pipelyder og en skuff som er veldig hard å få igjen. Det motsatte av hva vi opplevde med testens mest behagelige modell Philips XXL Smart Sense. Det er en modell som koster noe mer, men som er utrolig mye bedre. På pluss-siden har Cosori avtagbar frityrkurv og den er relativt liten i fysisk størrelse i forhold til kapasiteten.

Vi hadde forventet noe mer fra Cosori. Og til denne prisen må vi si at dette var en skuffelse. Man kan få minst like gode modeller til langt hyggeligere pris. Cosori leverer en helt grei maskin, men en pris på rundt 2700 kr er den minst dobbelt så dyr som den burde være.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Cosori Premium Airfryer annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2690 hos Komplett Sjekk nå 2699 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat En helt grei airfryer som koster altfor mye. Fordeler + Fungerer fint til det den skal

+ Fint design, overflatetekstur som gjør at man ikke avsetter fettflekker

+ Har avtakbar frityrkurv Ting å tenke på — Overpriset. Lite for pengene

— Høye pipelyder ved bruk

— Ikke den beste allsidigheten. Har temperaturspenn på 75-205 grader.

Oppdatert 31. mars med to nye modeller: Cosori Dual Blaze og Xiaomi BHR6943EU.