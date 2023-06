Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Små høyttalere

Små og lette – og fulle av futt

Disse små trådløse høyttalerne gir deg overraskende mye for pengene.

Gamle og nye høyttalere i skjønn forening. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 7. desember 2019, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Desto større, ikke nødvendigvis desto bedre. Dette gjelder så mangt, alt fra forbrukslån på Luksusfellen til traktorbart. Ja, også hender det også at vi liker elektronikken vår kompakt, da. Bare tenk på mobiltelefonen, som i praksis har funksjonalitet som man før måtte hatt flere billass med ulike hjelpemidler for å kunne matche. Men det er én ting ingen mobiltelefoner har blitt helt enda: skikkelig gode høyttalere.

Jada, det sitter høyttalere og sågar stereohøyttalere i mange telefoner, og flere har helt ålreit kvalitet. Fysikken tillater imidlertid rett og slett ikke mobiltelefoner å brumle like mye som en skikkelig høyttaler kan, og det trenger ikke være voldsom størrelse på høyttaleren for at det skal bli en merkbar forskjell heller.

Derfor tester vi i dag fem nye, små høyttalere, og sammenligner med noen av de beste fra tidligere tester av slike. Da snakker vi først og fremst om disse testene:

De beste minihøyttalerne vi hittil har testet er uten tvil Ultimate Ears (UE) sine Wonderboom-høyttalere. Dette gjelder både førstemann Wonderboom og etterfølgeren, Wonderboom 2. De har imidlertid begynt å få litt konkurranse, ettersom stadig flere alternativ har kommet på markedet.

I dag er det fem av disse vi tar en titt på:

Clas Ohlson Minihøyttaler (250 kroner)

Sony SRS-XB12 (299 kroner)

Creative Muvo Play (371 kroner)

Sodapop (499 kroner)

JBL Clip 3 (569 kroner)

Våre fem nye modeller og en del av de tidligere testede modellene. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Felles for alle disse fem er at de er billigere enn både første og andre generasjon Wonderboom, noe som gir dem et lite forsprang allerede fra startstreken. Så skal det da også sies at Wonderboomene (spesielt den nyeste) er veldig dyre for sin størrelsesklasse.

Se spesifikasjonsliste under, der vi har inkludert de to Wonderboom-modellene for sammenligning:

Produkt Clas Ohlson Minihøyttaler Creative Muvo Play Sony SRS-XB12 Sodapop JBL Clip 3 UE Wonderboom UE Wonderboom 2 Pris 250,- 371,- 389,- 499,- 569,- 589,- 807,- Oppgitt batteritid ? 10 timer 16 timer 30 timer (60% volum) 10 timer 10 timer 13 timer Lydtilkoblinger Bluetooth 4.1 Bluetooth 5.0, minijack Bluetooth 4.2, minijack Bluetooth 4.1, minijack Bluetooth 4.1, minijack Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Vannbestandig IP65 (tja) IPX7 IP67 Bytt IPX7 IPX7 IP67 Andre egenskaper Karabinkrok, sugekopp Avtagbar reim, seriekobling, USB Type-C Avtagbar reim Kan festes på flasker Karabinkrok Flyter i vannet, seriekobling, hank Flyter i vannet, seriekobling, hank Farger Svart Rød, Blå, Svart Rød, Grønn, Blå, Fiolett, Grå, Svart Oransje, Blå, Grønn, Svart Blå, Rød, Grå, Turkis, Hvit, Grønn, Gul, Rosa, Gull, Kamuflasje, Svart Grå, Rød, Blå, Lilla, Rosa, Svart Grå, Rød, Blå, Rosa, Svart Vekt 225 gram 360 gram 243 gram 200 gram 220 gram 425 gram 420 gram Dimensjoner 9,5 x 8,7 x 4,5 cm 8,0 x 11,0 cm 7,4 x 9,2 xm 9,7 x 6,0 x 6,0 cm/15,5 x 7,3 x 7,3 cm (flaske) 13,7 x 9,7 x 4,6 cm 10,2 x 9,35 cm 10,4 x 9,53 cm Åpne fullskjerm Mer +

Store forskjeller i byggekvalitet

Som du kan se av spesifikasjonstabellen varierer høyttalerne stort både i dimensjoner, pris og batteritid. Det siste vil vi ta med en klype salt, for her er alle produsentene litt vel optimistiske. Sodapop er for eksempel ikke i nærheten av 30 timer spilletid med mindre du spiller på kanskje nært laveste volum, noe du definitivt ikke ønsker (eller kommer til å gjøre).

Kort fortalt ligger Wonderboom 1 og 2, Creative Muvo Play og Sony SRS-XB12 alle i toppen her, JBL Clip 3 i midten og Sodapop og Clas Ohlson i bunnen.

Byggekvaliteten varierer stort. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mer eller mindre likt kunne vi kanskje også sortert høyttalerne etter byggekvalitet, med unntak av at JBL Clip 3 rykker opp blant de andre. Clip 3 har svært god byggekvalitet, og føles rett og slett littegranne «premium» ut. Ja, sågar mer Sony SRS-XB12.

Det er kun Sodapop og Clas Ohlsons minihøyttaler vi ikke er spesielt imponerte over hva angår byggekvalitet. Sodapop er i og for seg greit gjennomført, men kunne definitivt hatt høyere plastkvalitet. Clas Ohlson må imidlertid skjerpe seg her, for gummilukene på deres høyttaler er så løse at vi ikke har trua på at de vil holde noen form for fuktighet ute over tid. Og dette markedsføres altså som en dusjhøyttaler, med ferdigmontert sugekopp på baksiden.

Alle de øvrige høyttalerne føles solide, og selv om SRS-XB12 ikke føles like «premium» ut som Wonderboomene, Clip 3 eller Muvo Play er den godt bygget og ser attpåtil kanskje mest stilren ut av alt i testen. Den er også mer kompakt og håndtérbar enn disse, foruten Clip 3 som jo også er i en annen formfaktor. Av alle i testen er dette den eneste vi nok ville ha festet på utsiden av en ryggsekk, for eksempel.

Muvo Play er først med USB Type-C og Bluetooth 5.0

Muvo Play er først ute med USB Type-C i prisklassen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Tilkoblingsmessig har alle høyttalerne Bluetooth som hovedmetode. Der stopper også likhetene. Wonderboomene og Clas Ohlson skuffer stort ved å ikke tilby minijack, som i mange tilfeller er mer hensiktsmessig for bruk med en datamaskin, for eksempel, og som også sparer en del batteritid kontra trådløstilkobling. Ellers har alle dette.

Litt kjedelig er det også at alle har helt vanlig oppsett hva angår lading. Her går det i Micro-USB over hele fjøla. Eller, gjør det faktisk det?

Wonderboom 2 er standarden i klassen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det var med stor glede at vi åpnet den vanntette ladeluka på Creative Muvo Play og fant en USB Type-C-inngang. Dette gir både raskere lading, kompatibilitet med moderne mobilladere for mindre kabelsurr og et visst moderne inntrykk. Muvo Play har sågar enda et ess opp i ermet: Bluetooth 5.0!

Dette må nesten være en aldri så liten verdensnyhet på så kompakte høyttalere, og bringer med seg flere fordeler. De tre viktigste er følgende: høyere hastighet, mye lengre rekkevidde og muligheten for å sende lyd til to enheter samtidig.

Sodapop er veldig unik. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Har du en Bluetooth 5.0-kompatibel telefon (hint: nesten alle nye telefoner har støtte for dette) vil du altså kunne dra stor nytte av disse tre tingene. Det gjør det også mye lettere å koble to Muvo-høyttalere sammen enn for de øvrige i testen. Ja, også er rekkevidden en stor fordel. Hastighetsøkningen merker du lite til, all den tid lydsporene du sender uansett er komprimerte.

Lydkvalitet er ikke nødvendigvis viktigst for en liten høyttaler

Lydkvaliteten er ofte en av de viktigste delene av en høyttaler, og det spiller selvsagt en rolle her også. Samtidig vil undertegnede gjerne argumentere for at i denne høyttalerklassen er det faktisk andre ting enn ren kvalitet som er viktigere. Hvor kompakt og portabel høyttaleren er bør telle sterkt her, og egenskaper som vanntetthet og mulighet for å feste høyttaleren til ting blir viktigere desto mer de skal flytte på seg.

Og noe av hovedpoenget med små høyttalere er jo at de skal kunne drasses med rundt omkring.

Sony SRS-XB12 er betydelig mer kompakt enn Wonderboom 2. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

I dette henseende kommer alle dagens høyttalere bedre ut av det enn Wonderboomene, i det minste. For selv om disse er nokså små er de faktisk ikke veldig enkle å ta med rundt i vesker eller hengende utenpå en sekk; de er rett og slett litt småfeite. Og litt tunge, i hvert fall sammenlignet med dagens testkandidater.

Samtidig spiller de også høyere enn alle høyttalerne vi tester i dag, selv om Sony og Creative kommer ganske nærme. Og volum er absolutt noe man vil makse ut når en høyttaler er liten, for da øker nytteverdien eksponensielt kontra mobilhøyttaleren du tross alt prøver å erstatte.

Lydkvalitetsmessig er ingen av høyttalerne veldig gode, om vi sammenligner med høyttalere der lydkvaliteten virkelig er i fokus. Derimot er det fint mulig å sette pris på en høyttaler som ikke skjærer i toppen, har litt trykk i bunnen og ikke grøter til alt i mellomtonene ved første tegn til mer enn tre tangenter samtidig.

Og her klarer noen av høyttalerne seg definitivt bedre enn de andre. La oss oppsummere.

Creative Muvo Play – Klart best totalpakke til prisen

Muvo Play er veldig god. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Av alle de fem nye høyttalerne i testen har Muvo Play den desidert beste lydkvaliteten. Her får du godt med trykk i bånn, takket være to passive basselementer – en i toppen, og en i bunnen. Rundt disse finner vi opphøyde gummivegger, som løfter høyttaleren over flaten den står på og tillater luft å bevege seg inn og ut av hulrommet. Totalt er opplevelsen det nærmeste vi kommer Wonderboom av det vi har testet på basstrykk, selv om Wonderboom 2 nok har et lite forsprang igjen.

På ren lydkvalitet skinner Muvo Play hva angår balanse og kontroll, foruten på aller øverste volum. Her merker vi antydninger til at det går litt over humper og stein i de øverste registrene, spesielt om det er strykeinstrumenter involvert. For poplåter og VG-lista er det ikke i nærheten av et like stort problem, men verdt å nevne.

Creative virker uansett å ha latt seg inspirere av UEs tilnærming til lyd, for også her er det «engasjerende» som er stikkordet. Gitt at Muvo Play også er fullstendig vanntett og kledd i tøystoff ligner den veldig på en Wonderboom, så om du liker en slik liker du nok også denne.

Så burde du også kunne like USB Type-C-inngangen og minijack-inngangen, to egenskaper du overhodet ikke finner på Wonderboomene. Bluetooth 5.0 og den lengre rekkevidden er også utelukkende svært positivt.

Mest positivt er imidlertid prisen du får alt dette til. For rundt 370 kroner er Muvo Play nemlig gæli mye høyttaler for pengene, og dermed ryker vi også utpå med en klar anbefaling. Spesielt fordi du må opp i det dobbelte for en Wonderboom, eller nesten tre ganger så mye for en Wonderboom 2.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Creative Muvo Play annonse Billigste hos Se alle priser 382 hos Multicom Sjekk nå 9 Imponerende sitat Nesten like bra som en Wonderboom, men mye billigere Fordeler + Bra med volum

+ Godt med trykk i bånn for størrelsen

+ Lades med USB Type-C

+ Vanntett (IPX7)

+ Billig

+ God byggekvalitet

+ Bluetooth 5.0-støtte og lang rekkevidde Ting å tenke på — Ikke like høyt volum som Wonderboom 2

— Noe mindre trykk enn Wonderboom 2

— Skjærer noe i toppen på høyt volum

Sony SRS-XB12 – Når du vil ha mest mulig for pengene

Sony SRS-XB12 gir veldig mye høyttaler for pengene i en liten pakke. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sony SRS-XB12 leverer lyd som jevnt over er helt ålreit og brukbar til det meste. Du får også en god del trykk i bånn her, takket være det passive basselementet som sitter i bunnen. Dette elementet er dessuten beskyttet av plastkroppen, og altså ikke like eksponert for elementene og stump vold som for eksempel i Muvo Play sitt tilfelle.

SRS-XB12 scorer også høyt i vår bok på stilren design, og kommer i et utall fargekombinasjoner. Byggekvaliteten er uten tvil høy, selv om plastkroppen nok ikke er like utsøkt bygget som et par av de andre i testen.

Høyttaleren er mye mer kompakt enn Wonderboom og Muvo Play, og dét er en av dens store styrker. For tross den kompakte størrelsen låter den veldig godt, og kan absolutt fungere fint som melodiansvarlig på en terrasse eller for en piknik i parken. Ja, eller i dusjen da, for den er selvfølgelig helt vanntett.

Der Sony taper mest er nok i rått volumnivå. Dette er en mer kompakt dings enn de tidligere nevnte konkurrentene, så sånn blir det bare. Samtidig er vi imponerte over hva den lille tassen leverer, spesielt gitt det begrensede volumet den har å jobbe med. Rundt 370 kroner er veldig hyggelig, så om du ikke har behov som tilsier at du trenger Muvo Plays fordeler eller Wonderboom 2 sitt volum synes vi godt du kan vurdere Sony her.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sony SRS-XB12 8 Meget bra Fordeler + Veldig billig for hva du får

+ Vanntett

+ Stilig og moderne design

+ Kompakt

+ Bra med volum, fullt brukbar lydkvalitet Ting å tenke på — Kunne hatt mer detaljert lydbilde

— Mindre basstrykk enn Wonderboom

JBL Clip 3 – En god minihøyttaler, men koster litt mye

JBL Clip 3 er veldig godt bygget. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

JBL Clip 3 er oppfølgeren til – hold deg fast – JBL Clip 2, som vi tidligere har testet. Da ga vi den karakteren 7/10, og likte den godt. Likevel anbefalte vi den ikke, ettersom den ikke ga like mye for pengene som de andre i testen og var et utpreget nisjeprodukt.

Clip 3 lider samme skjebne, og vi må igjen avse den med (nokså gode) 7/10 på karakterskalaen. Skal du ha en høyttaler som tar så lite plass som mulig, er så praktisk som overhodet mulig og enkelt kan hektes på en ryggsekk eller til et belte, så er Clip 3 et enkelt valg. Det er det den er laget for.

Prislappen på 569 kroner er imidlertid ganske stiv, og du får betydelig mindre volum og basstrykk her enn i de tidligere nevnte høyttalerne. Lydkvaliteten er heller ikke like rutinert her, med dårlige instrumentseparasjon og mindre engasjerende lydbilde.

Gitt størrelsen synes vi imidlertid dette er greit, og kvaliteten på både selve dingsen og lyden som kommer ut er god sånn rund baut.

7 Bra fjerne Sammenlign JBL Clip 3 7 Bra sitat JBL Clip 3 er god, men også ganske dyr for størrelsen. Fordeler + Veldig god byggekvalitet

+ Tydelige og gode knapper

+ Ålreit lydkvalitet

+ Vanntett

+ Praktisk bærehank Ting å tenke på — Kunne hatt høyere volum

— Lite bass og detaljer i bunnsegmentet

— Dyr for størrelsen

Sodapop – En god idé som dessverre ikke fungerer i praksis

Sodapop er artig, men ikke spesielt bra. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Sodapop er et veldig spesielt produkt, ettersom høyttaleren kan festes på flasketuter av standard størrelse. Høyttaleren kommer også med en egen spesialflaske som har et basselement i bunnen, og som høyttaleren kan pakkes inni når den ikke brukes.

Idéen her er uten tvil at det ekstra luftvolumet du får i en flaske vil øke mengden lyd du får ut av dingsen, og dét må vi nesten gi de norske gründerne bak rett i. Dette fungerer, og det fungerer godt. Men totaliteten i det hele er ikke gjennomtenkt sett opp mot konkurrentene.

Jada, det blir greit med volum og også en del trykk nederst her, men det er også en del montering involvert hver gang. Totalt tar også høyttaler og flaske betydelig mer plass enn selv Wonderboom, og uten flaske er Sodapop rett og slett en ganske begredelig opplevelse. Lyden er flat, spinkel og ikke engasjerende i det hele tatt.

Man skulle også tro at større 1,5-litersflasker virkelig fikk det til å svinge her, men ingen flasker vi forsøkte med kunne utkonkurrere den medfølgende. Kanskje ikke spesielt merkelig, all den tid denne faktisk har et integrert basselement og vanlige flasker bare har, vel, en plastbunn. Og ja, vi forsøkte med og uten vann i flaska.

Apropos vann: Sodapop er heller ikke vanntett. Og heller ikke spesielt billig. Totalt sett betyr dette at den ikke burde vurderes kontra de andre i testen. Det skal imidlertid nevnes at den har ganske lang batteritid, og Sodapop selv opererer med 30 timer. Det er nok litt vel optimistisk, og skal uansett være ved 60% volum. I og med at Sodapop ikke er den mest høylytte i testen i utgangspunktet er jo det litt uaktuelt i mange tilfeller.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Sodapop 6 Helt greit sitat En artig idé, men klarer seg dårlig mot konkurrentene. Fordeler + Artig og unik funksjonalitet

+ Kan bli veldig kompakt, smart flaskeløsning som medfølger

+ Leverer bedre med trykk med flasken

+ Potensielt lang batteritid (på lavere volum) Ting å tenke på — Dårlig lydkvalitet uten flaske

— Ikke spesielt detaljert; låter flatt og spinkelt

— Brusflasker, uansett størrelse, er verre enn den medfølgende

— Upraktisk å sette sammen hver gang man skal bruke den

Clas Ohlson Minihøyttaler – Rett og slett ikke godt nok

Clas Ohlson bommer grovt med denne. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Okay, Sodapop kan vurderes over Clas Ohlsons alternativ, i det minste, for her har det meste gått galt på veien fra konseptstadiet og ut til forbrukerne. Høyttaleren, som enkelt og greit har navnet «Clas Ohlson Minihøyttaler», er omtrent like stor som en JBL Clip 3, men har betydelig verre lydkvalitet og lavere volum.

Så er den også veldig billig, med en prislapp på knappe 250 kronasjer. Går du 50 kroner opp i pris får du imidlertid Sonys strålende SRS-XB12, og da blir stiuasjonen med ett ganske stygg for Clas Ohlsons alternativ. Dette er rett og slett en ganske dårlig høyttaler.

Ikke har den minijack heller, noe vi nesten forventet, og vi tør ikke stole på at den er vanntett. Det er nesten det mest sjokkerende, for dette er en høyttaler som markedsføres som en dusjhøyttaler. Lokket som skal tette for ladeinngangen har imidlertid ikke den minste sjanse til å holde seg i posisjon, og vi nekter å stole på at den vil holde vann ute over tid. Spesielt ettersom den peker opp mot der vannstrålen vil være (!), og må åpnes konstant for å lade dingsen. Batteritiden er nemlig heller ikke noe å skryte av.

3.5 Dårlig fjerne Sammenlign Clas Ohlson Minihøyttaler 3.5 Dårlig sitat Clas Ohlsons lille, vanntette høyttaler har for dårlig lydkvalitet, rett og slett. Fordeler + Kompakt

+ Kjekt med både sugekopp og hank

+ Billig Ting å tenke på — Veldig uengasjerende i mellomtonen, låter flatt

— Skjærer øverst

— Lite bass

— Luken som skal holde den vanntett er umulig å lykke

Les også Urbanears Rålis 27. juli 2019

7. desember 2019, 06:00