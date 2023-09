Sniktitt Audi Q6 e-tron

Første glimt på innsiden: Slik er Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron blir den første «nye» elbilen fra Audi på lenge. Den får helt ny plattform. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

München/Tek.no: Kommende Q6 er den første bilen på den helt nye PPE-plattformen (Premium Platform Electric) som Audi deler med Porsche.

På Volkswagens «Group Night» i forkant av bilmessen IAA i München viste Audi for første gang frem interiøret i bilen, sammen med et ganske lett kamuflert ytre.

Dette vil i praksis bli søstermodellen til Porsches elektriske Macan, og konkurrere direkte med biler som Tesla Model Y og BMW iX3, for å nevne noen.

Hvor lang? Vi hadde dessverre ikke med målebånd. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ukjent lengde

Selve lengden på bilen vet vi imidlertid fortsatt ikke. At den plasserer seg et sted mellom Q4 (4,59 m) og Q8 e-tron (4,92 m) er ganske selvsagt, men det er omtrent det Audi har villet si om den saken så langt: «Mellom 4,6 og 4,9 meter».

På øyemål vil vi nok gjette den ligger et sted midt mellom, kanskje hakket nærmere Q8. Designet er også særdeles gjenkjennbart for Audi, og det vil nok ikke være helt utenkelig at det blir relativt lett å forveksle Q6 med Q8 på veien.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Egen passasjerskjerm

Innvendig har det blitt relativt skjermtungt. Instrumentpanelet, eller «virtuell cockpit», som Audi kaller det, måler 11,9 tommer, og forlenges direkte over i en infotainmentskjerm på 14,5 tommer.

Her er også programvareopplevelsen ny, med et system basert på Android Automotive.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

I tillegg har forsetepassasjeren nå fått en egen skjerm med sperring av innsyn, slik at vedkommende kan se på film under kjøring uten å forstyrre sjåføren.

Føreren har dessuten headup-display, som skal være i stand til å legge informasjon «på» veien opptil 200 meter unna. Pene flater i skinn og trematerialer preger førermiljøet, og her vil vi nok umiddelbart si at Q6 oppleves i alle fall minst like «premium» som storebror Q8.

Legg merke til hvordan selve infotainmentskjermen er kurvet mot føreren. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Romslig innvendig

Det er god plass både foran og ikke minst i baksetet, og her har Audi lagt inn en finurlig liten detalj. Seteryggene har nemlig «utskjæringer» som gir hakket bedre plass til knærne hvis passasjerene bak er langbeinte.

Også i høyden oppleves Q6 som ganske romslig, og jeg (184 cm) har ingen problemer med å sitte med rak rygg - noe jeg ikke kunne si om Sportback-versjonen av Q8. Setene oppleves også som utmerkede.

Det ser nok trangere ut på bildet enn det egentlig er, siden begge forsetene var skjøvet relativt langt bakover. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Bagasjerommet er på 526 liter, som vokser til 1529 liter med baksetene lagt ned. Baksetene kan legges ned ett og ett, såkalt 40:20:40, og det er i tillegg et relativt romslig rom på 64 liter under panseret foran.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

600 kilometer

Audi har foreløpig offentliggjort preliminære spesifikasjoner for to modeller, nemlig Q6 e-tron 55 og den raffere SQ6 e-tron.

De har begge batterier på 100 kilowattimer brutto, en estimert WLTP-rekkevidde på rundt 600 kilometer og ikke minst: 800-volts-arkitektur, slik vi kjenner fra Porsche Taycan og Audi e-tron GT.

Det skal blant annet gi en solid ladeeffekt på inntil 270 kilowatt, som sørger for 10–80 prosent på under en halvtime.

Smarte «utskjæringer» til knærne i Q6 e-tron. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Q6 e-tron 55 vil få knappe 400 hestekrefter, mens SQ6 runder 500. Det skal gi 0–100 på henholdsvis «under seks» og rundt 4,5 sekunder.

Bilen skal etter sigende få verdenspremiere rundt årsskiftet, med første leveringer noen måneder senere.

Hva som blir prisen diskuteres i disse dager, forteller den norske Audi-importøren Harald A. Møller.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no Stein Jarle Olsen / Tek.no

Oppdatert 4. september 2023, 08:04

