Vi kikker på verdens største OLED

Vil trolig koste det samme som en god bruktbil.

Mennesker ser små ut rundt ansamlingen av kjempeskjermer på IFA-messen i Berlin.

Tek.no/Berlin: LG har i mange år vært den eneste produsentene av store OLED-paneler. Og under årets IFA-messe viser de frem det som nå er verdens største OLED-TV du kan kjøpe.

Den nye giganten måler 97 tommer i størrelse, og det er ikke bare størrelsen som er imponerende. Dette er nemlig en ny størrelse i den nåværende G2-serien til LG, som vi testet tidligere i år i en litt mer vanlig 65-tommers utgave.

Les også Philips disker opp med nye OLED-TV-er

Et skikkelig blikkfang

Den nye modellen henger meget sentralt i standen til LG, og alle de seks skjermene som er utstilt henger alle på et spesiallaget stativ laget for denne messen. Og det er et skikkelig blikkfang.

For to og to skjermer henger ved siden av hverandre, og har en slags splittfunksjon på innholdet som sendes slik at skjermene samarbeider. Alt for å fange oppmerksomheten din.

Og det trengs nok neppe om du velger å kjøpe deg en slik 97 tommer for å ha i stuen. For det er et monster av en skjerm som du nok vil ha mer enn nok med å klare å få inn døren. Og det skal godt gjøres å ikke legge merke til denne i stuen din når den først er på plass.

Verdens største OLED-skjerm er overraskende flat.

Knall bildekvalitet

Da vi testet G2 konkluderte vi med at dette var en av de aller beste TV-ene på markedet. Og det er nok den nye størrelsen også. Riktig nok har vi ikke måleutstyret vårt for hånd, men det er lite tvil om at skjermen er potent og kapabel til å gi deg massivt med lysstyrke og et hav av farger.

Og selv om det er en stor skjerm det er snakk om, så må vi faktisk imponerende nære før vi kan skimte de enkelte pikslene i panelet.

Vi blir stående og se litt på skjermen, og det er lite tvil om at sortnivå og fargegjengivning er blant ting denne skjermen mestrer meget bra. Dette er rett og slett en drøm å ha i kinorommer når du skal kose deg med film.

LG hadde flere av skjermene hengende rundt et megastativ.

Steike dyr

Men prisen er noe helt annet enn hyggelig. Nå skal det sies at den ikke er helt hundre prosent spikret ennå etter hva vi erfarer, men mye tyder på at den skal koste om lag det samme som den 88 tommer store OLED-skjermen fra LG med 8K-oppløsning.

Det betyr i så fall at du er oppe og snuser på 250.000 kroner for et eksemplar. Og det er jo liten tvil om at det er en solid slump penger for en TV. Men at den vil imponere Nabo Jensen om du kjøper den, er det lite tvil om.