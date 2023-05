Sniktitt Photoshop Generative Fill

Ny Photoshop-funksjon: Sjekk hva den gjorde med bildene våre

«Generative Fill» tar i bruk AI for å endre, legge til og utvide.

Adobes nye «Generative Fill»-funksjon kan blant annet enkelt fjerne elementer fra et bilde og bruke AI til å fylle inn det som da mangler. Her ett av våre villere forsøk, se flere eksempler lengre ned i saken. Kamera Hannah Alvestad/Stein Jarle Olsen, Tek.no (AI-redigert med Photoshops Generative Fill)

Hannah Alvestad og Stein Jarle Olsen 25. mai 2023, 13:37

Adobe Photoshop får en ny funksjon; AI-verktøyet Generative Fill. Med dette verktøyet kan du legge til og fjerne objekter i et bilde, kun ved å skrive hva du ønsker å fjerne eller legge til. Selskapet delte selv nyheten på nyhetssiden deres tirsdag.

Generative Fill benytter seg av Firefly, som er et AI-basert verktøy fra Adobe. Firefly gjør det mulig å generere bilder ved hjelp av kunstig intelligens, i likhet med verktøy som Lensa, som har vært mye omtalt for AI-genererte avatarbilder.

Derfor lager vi AI-innhold i denne saken VGs redaksjonelle policy er i utgangspunktet at journalister ikke skal bruke AI-verktøy til å lage fotorealistisk innhold. Vi gjør det likevel i denne saken fordi de nye egenskapene i verdens mest brukte bilderedigeringsprogram vil gjøre denne typen bildemanipulering langt bredere tilgjengelig enn det har vært før. Dermed mener vi det er viktig å vise frem hvordan den kunstige intelligensen kan brukes til å utfordre grunnleggende troverdighet og realisme i bilder. Vi forsøker også å merke tydelig at bildene er redigert med kunstig intelligens. VGs åpenhetsportal. Mer +

Bruker «ukontroversielt» datasett

AI-genererte bilder har pådratt seg mye kritikk for å hente informasjon og bilder på internett som de ikke har rettigheter til. Dette gjelder derimot ikke Firefly, ifølge Adobe.

Firefly - og dermed Photoshop-funksjonen - er trent på Adobes eget Stock-galleri, som er såkalt royalty-fritt Krysse av Bytt royalty-frittInnhold hvor lisensen er betalt og innholdet dermed kan brukes så lenge man ønsker. Må ikke forveksles med at innholdet er uten kopibeskyttelse. , i tillegg til bilder med åpen kildekode, og bilder hvor rettighetene er gått ut.

Adobe selv forteller at Firefly er designet for å lage bilder som er trygge å bruke kommersielt.

Firefly har tidligere kun vært tilgjengelig på nett, men blir nå altså mye enklere tilgjengelig gjennom den vanlige Photoshop-programvaren.

Smart, i motsetning til Content Aware Fill

Generative Fill bygger på samme idé som Content Aware Fill (norsk: Innholdstilpasset fyll), som allerede finnes i Photoshop. Denne funksjonen kan endre objekter i et bilde, ved å bruke informasjon som allerede er i bildet.

For eksempel kan den fjerne en person som står på en strand, ved å bruke de områdene på bildet uten personen på, til å fylle inn. Dette verktøyet avhenger altså av landskapet i bildet, og er ikke «smart». Dersom landskapet er ujevnt, kan det være vanskelig å fjerne objektene du ønsker og få erstatningen til å se troverdig ut.

Innholdstilpasset fyll bruker bare informasjon om hva som ellers finnes i bildet - og da kan man få resultater som dette, som da vi forsøkte å fjerne en bil fra et bilde. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no.

Generative Fill derimot, er smart på en annen måte. Denne funksjonen trenger ikke å avhenge av det som allerede finnes i bildet. Ved hjelp av kunstig intelligens kan den uthente informasjon fra andre kilder, og bruke denne til å skape nye motiver i bildene.

Du kan også utvide et bilde i portrettformat til landskapsformat, for eksempel, enten ved å fortelle Generative Fill hva du vil ha eller bare overlate det til den kunstige intelligensen å finne det ut.

Slik ser redigeringsverktøyet i Photoshop ut, når du skal redigere bilder som er generert med Generative Fill. Kamera Adobe

Ikke perfeksjonert

Vi har lekt oss med Generative Fill i cirka et døgn, og våre erfaringer viser at Generative Fill må brukes med en viss omhu, for resultatene varierer veldig etter motiv og ønsket innhold.

De enkleste tingene du kan gjøre er kanskje å bytte ut himmelen med en annen type himmel, som riktignok er relativt enkelt å gjøre i Photoshop allerede. Generative Fill-funksjonen er imidlertid ikke smart nok til å skjønne at himmelen som skinner gjennom trærne må endres uten å endre trærne i forgrunnen.

Å fjerne mennesker fra feriebildene dine er stort sett også veldig grei skuring, men det kan være utfordrende for AI-en å gjenskape bakgrunnen om den er veldig kompleks. Da kan det ofte være at du må gå over med flere generative lag for å rette opp i feil AI-en gjorde første gang.

Det behøvde vi sjelden i eksempelet under, men det hjelper at du får tre forslag hver gang du gjør en AI-endring, og så kan du velge den du liker best eller som ser mest realistisk ut. Helt perfekt blir det åpenbart ikke, men det passerer definitivt «første øyekast»-testen.

Åpne fullskjerm Originalbildet AI-redigert

Den er imidlertid ganske god til å endre på landskapet og gi realistiske overganger mellom for eksempel en elv og elvebredden. Her må det imidlertid sies at jeg ba om et trollmannstårn - og fikk det som ser ut som Eiffeltårnet.

Åpne fullskjerm Originalbildet Den AI-redigerte versjonen.

Som nevnt kan du også få Generative Fill til å «fylle ut» et bilde slik at det blir større enn det var i utgangspunktet. Under er samme bilde som i sammenlikningen over, men utvidet til et breddeformat. Her ga vi ingen andre instruksjoner enn at vi utvidet arbeidsområdet for bildet og ba Generative Fill om å fylle tomrommet.

Kamera Hannah Alvestad (AI-redigert med Photoshops Generative Fill)

Andre erfaringer er at jo større du ber Generative Fill om å tegne, jo større er sannsynligheten for at det blir urealistisk - som jo er naturlig. Ku-bildet i toppen av denne saken er et eksempel (med veldig mange bein på kuene og generelt et veldig tegneserieaktig uttrykk). Det kom også av originalbildet i sammenlikningen over.

Noen ganger går det også veldig galt. I bildet under ba jeg eksempelvis om «Mountain» - og fikk en mann som tilsynelatende falt mot den sikre død. Flyet måtte følgelig legges til i etterkant.

Iblant skjønner den åpenbart heller ikke hva som ellers finnes i bildet - eller hva du spør om, slik at resultatene blir helt uforståelige.

Åpne fullskjerm Originalbildet Det AI-redigerte bildet

Det meste får også et litt syntetisk preg som nok vil gjøre det relativt lett for et noenlunde trent øye å gjenkjenne AI-redigeringen - i alle fall om du ikke gjør endringer selv i etterkant. Alle farger er for eksempel litt i overkant mettet, som her, på et bilde fra en test vi holder på med denne uken.

Åpne fullskjerm Originalbildet AI-redigert med Generative Fill

Vær også oppmerksom på at mesteparten av jobben åpenbart foregår i skyen når du bruker Generative Fill, og funksjonen fungerer dermed ikke om du ikke har internett-tilgang. Om du så videoen over, så sminker den også prosessen litt når den gir inntrykk av at prosessen skjer umiddelbart.

Det tar nemlig relativt mange sekunder å prosessere hver generering, og iblant har vi også møtt på mer eller mindre uforståelige feilmeldinger, så det er relativt tydelig at dette fortsatt er en tidlig versjon.

Tilgjengelig for beta-brukere

Generative Fill er tilgjengelig nå for dem med Photoshop Beta på PC og Mac, som kan lastes ned ved siden av den vanlige Photoshop-versjonen om du abonnerer på den. Ifølge Adobe skal verktøyet bli tilgjengelig for alle brukere i Photoshop andre halvdel av 2023.

Generative Fill benytter seg for øvrig av såkalte «content credentials», som via metadata gjør det mulig å se at et bilde er redigert med AI.

Til sist, ett av våre mest eksperimentelle forsøk:

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no (AI-redigert med Photoshop Generative Fill)

25. mai 2023, 13:37