Lensas datasett gjør endringer etter kritikk for å «stjele» kunst

– Dytter ansvaret over på kunstnerne, mener Norske Billedkunstnere.

Kamera Midjourney, illustrasjonsbilde

Den populære appen Lensa, som produserer nye profilbilder av deg basert på allerede eksisterende bilder, har den seneste tiden blitt anklaget for å «stjele» kunstneres bilder. Selskapet som har trent opp den kunstige intelligensen, Stable Diffusion, har nemlig «skrapt» internett for bilder, og med det også inkludert bilder av norske kunstneres verk.

Nå har Stability AI, selskapet bak Stable Diffusion, annonsert at kunstnere får anledning til å «avregistrere» seg fra databasen, før lanseringen av Stable Diffusion 3.

Dette er derimot langt fra godt nok, mener styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), Geir Egil Bergjord.

Styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), Geir Egil Bergjord. Kamera Jannik Abel/NBK

– Det er ikke holdbart at selskapene dytter ansvaret over på kunstnerne, sier han til Tek.

– Det er jo ikke kunstnere som skal be om å få fjernet verkene sine fra registre de ikke ba om å bli inkludert i, men selskapene som lager disse programmene som må be om tillatelse.

Juridisk rådgiver i Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO), Veronika Lundqvist, sier seg også enig med Bergjord.

Juridisk rådgiver i BONO, Veronika Lundqvist. Kamera Ansgar Valbø/ BONO

– Som klart utgangspunkt må utviklerne innhente kunstnerens samtykke for å kunne «skrape» verkene deres fra nettet og benytte det i en AI-prosess. Kunstneren har rett til å kreve vederlag for bruken.

Grunnleggeren av Stability AI, Emad Mostaque, hevder derimot at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for å be om en slik tillatelse. Istedenfor hevder han at grunnen for at de gir kunstnere tillatelse til å avregistrere seg, handler mer om at det er spennende med ulike typer datasett.

– Lovverket må justeres i henhold til utviklingen

Kamera Midjourney, illustrasjonsbilde

Lundqvist er likevel klar på at også utviklerne av kunstig intelligens må forholde seg til de reglene som gjelder, i likhet med alle andre.

– Åndsverkloven gir kunstnere et sett med rettigheter som beskytter mot at verkene deres brukes i sammenhenger og på måter som ikke er ønskelig for kunstneren, og sørger for at kunstneren kan kreve vederlag når verkene brukes, forklarer hun.

– Eierne/utviklerne av AI-systemer må forholde seg til denne virkeligheten på lik linje som andre aktører.

Hun vedgir samtidig at nye tekniske virkemidler også fordrer at man må vurdere hvorvidt regelverket er godt nok tilpasset den nye virkeligheten. Dette er også Bergjord opptatt av.

– AI-generert kunst er fortsatt i et tidlig stadium og feltet er lite regulert. NBK og våre jurister følger nøye med på utviklingen og mener at det først og fremst kreves et lovverk som må justeres i henhold til utviklingen.

Slik kan du «avregistrere» bilder

Kamera Skjermbilde fra haveibeentrained.com

For å avregistrere bilder som er i databasen, logger du inn på haveibeentrained.com. Søk opp tekst eller bilde, høyreklikk på bildet du ønsker å fjerne og velg «opt out».

Dette skal angivelig fjerne bildene fra neste versjon av Stable Diffusion.

Det er riktignok ingen som ber om en verifisering av hvem du er, og du kan således markere hvilket som helst bilde som du ikke engang eier.