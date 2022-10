Vi ble med da verdens råeste TV ble levert i Norge

Slik gikk det da TV-en til 1,5 millioner ble heiset inn i stua til lotterimillionæren.

Kjøpte TV til 1,5 millioner kroner

På en høstpreget torsdagsmorgen står en heisekran og tre montører på Sørenga i Oslo, klare til å levere verdens råeste TV på hele 110 tommer. Skjermen er for stor og tung til at den enkelt kan bæres opp flere etasjer, så TV-en må leveres i kran til sin nye eier.

Men det er ikke størrelsen alene som gjør TV-en så dyr, men teknologien i skjermpanelet. Micro-LED er den råeste TV-teknologien som finnes, men har i flere år kun vært vist frem på ulike teknologimesser som fremtidens teknologi, og ikke noe som er klart for å selges til vanlige forbrukere. Denne sommeren fikk vi imidlertid beskjed fra Samsung at den nye Micro-LED-TV-teknologien var klar for salg.

Med en prislapp som starter på over én million kroner, er det imidlertid ikke noe for folk flest.

Spol fram til oktober, og på kaia ved Sørenga står en enorm, brun pappeske med teksten Micro-LED på seg.

192 TV-er i én

Dette er et av de aller første eksemplarene i verden, selv om det er bestilt og kjøpt på normalt vis via Elkjøp.

Foreløpig er det lang ventetid på en Micro-LED-TV, rett og slett fordi det ikke er en hel TV fra starten av. Teknologien er nemlig delt opp i «fliser» som kobles sammen for å gi ett stort bilde. Mens tradisjonelle TV-er består av stort panel, trenger du hele 192 fliser før Micro-LED skjermen er 110 tommer stor. Med andre ord; Det er nesten som 192 små TV-er i ett.

Samtidig er disse flisene montert sammen i Sør-Korea før de sendes videre. Denne utgaven har betydelig kortere avstand mellom pikslene enn vi har sett tidligere, og det er nok en tidkrevende prosess før alle de 24 millioner pikslene er satt opp riktig. Derfor lages disse skjermene per i dag på bestilling.

TV-en er godt pakket inn så den tåler den lange turen fra Sør-Korea til Norge.

Heldig med været

Heldigvis er det ikke regn i luften, og det er i tillegg vindstille når esken løftes fra gateplan og opp på terrassen. Siden esken er så gigantisk er det enklere å ta luftveien opp enn å prøve seg på å bære den 138 kilogram store esken opp trappen eller heisen.

Kranføreren behandler den cirka 1,5 millioner kroner dyre TV-en på mesterlig vis, men det er et nervepirrende skue å se skjermen dingle i kun stropper. Men etter en kort stund er løftet unnagjort. Den nye eieren, Raymond, puster lettet ut. Han har tidligere vunnet nærmere 72 millioner kroner på nett, men ønsket at vi ikke publiserer etternavn.

Denne skjermen tar du ikke alene. Her må det fagfolk til.

Krever flere personer for å henges opp

Dette er som nevnt en diger TV og det kreves kyndige folk for å få hengt skjermen på plass. Dette er ikke et prosjekt man gyver løs på alene. En håndfull installatører og ikke minst egne Samsung-representanter er på plass for å sikre at TV-en blir behandlet riktig.

Skjermen pakkes forsiktig opp ved at esken deles opp i to deler, takket være et smart klipssystem. Med pappen unna vei er det et puslespill av store isopor-biter som verner om den tynne skjermen.

Med disse fjernet er det bare en gigantisk antistatisk pose som trekkes av før skjermen er ute i det fri. Fortsatt er det noen bærehåndtak festet til sidene på skjermen, slik at det blir enklere å løfte den på plass.

Selv uten rammer eller fot veier fortsatt skjermen 87 kilogram. Til sammenligning veier en 98 tommer av QN90-serien til Samsung rett over 60 kilogram uten fot.

I dette tilfellet skal skjermen henges på veggen, og det er to solide braketter som blir festet godt til veggen før den blytunge skjermen løftes på plass. Med i esken følger det med monteringsplansjer som gjør det enklere å få de to brakettene til å stemme overens.

Så er det jobben med å få hengt skjermen på plass. Her måtte en av Samsungs utsendte bistå for å sikre at skjermen hang riktig i brakettene, mens de tre montørene løftet det store beistet opp. Én på hver side som holdt i håndtakene, mens sistemann måtte ta et solid tak i undersiden av skjermen.

Skjermen kalibreres på en litt annen måte enn normalt.

Settes opp som en vanlig TV

Med TV-en hengt opp kan strøm og kabler kobles til. Alt av tilkoblinger samles i en One Connect-boks, akkurat på samme måte som en vanlig Samsung-TV, mens strømmen plugges for seg. Det betyr at One Connect-boksen som følger med til Micro-LED-TV-en er noe slankere enn vi har sett før. Likevel er det gjort plass til seks HDMI-porter.

Installasjonen er ganske lik som ellers også, selv om man må igjennom et par ekstra steg der man sjekker at midtseksjonen er riktig plassert slik at bildet er riktig. For skjermen kommer i to hoveddeler som kan justeres hver for seg. Nok en påminnelse om at dette egentlig er nesten tohundre separate fliser som er bygd sammen til én skjerm.

Det eneste Samsung sine 2021-modeller har til felles med Micro-LED-skjermen er fjernkontrollen og brukergrensesnittet.

Skulle det være noe avvik så kan man foreta manuelle justering av flisene, men dette er en jobb man ikke gjør selv.

Utover det er dette som å bruke en hvilken som helst 2021-modell hva gjelder brukergrensesnittet. For denne modellen har nemlig den forrige utgaven av Tizen-plattformen, en utgave vi faktisk liker noe bedre enn årets nye versjon.

Vanlige foto klarer ikke gjengi den rå bildekvaliteten. Den må oppleves.

Knuser alt vi har sett på bildekvalitet

Det første som griper tak i deg når du har fått hengt på plass en Micro-LED er hvor spesielt det oppleves å ikke ha noen form for ramme rundt skjermen. Fra siste rad med piksler er det nemlig bråstopp. Ingen svarte felt eller ramme før veggen er neste stopp.

Og det gjør at skjermen oppleves helt spesielt. Samtidig har flisene et meget matt belegg som gjør at gjenskinn knapt eksisterer. I dette tilfellet var det flere store vinduer rundt et par meter unna skjermen, og disse gjorde ingen særlig forskjell på bildekvaliteten. Det eneste vi kunne skimte av refleksjon var hvis vi satte oss på motsatt side av vinduene og så langs skjermen. Først da kunne vi skimte overgangene mellom flisene. Men kun hvis skjermen var skrudd av, og kun fra denvinkelen.

Undertegnede har testet og sett det meste av TV-teknologi det siste tiåret. Ingenting jeg har testet kan måle seg med opplevelsen denne Micro-LED-en kunne by på. Selv om de nyeste Neo QLED-, QD OLED- og OLED-TV-ene på markedet er blitt veldig gode, er det fortsatt langt opp til denne skjermen.

Dette er heller ikke første gang vi har sett på denne teknologien på nært hold. Ved flere anledninger har Micro-LED-paneler blitt vist frem på ulike messer og lanseringer, men da i helt mørke rom med demoinnhold av aller ypperste klasse.

Det snåle er at opplevelsen av å se på vanlig TV, spille Xbox og se 4K-innhold i en vanlig stue oppleves som enda mer imponerende. Det er noe helt spesielt å se et panel helt fritt for gjenskinn med et fullstendig bunnløst sortnivå, gnistrende farger og en lysstyrke som blåser alt annet av banen i en «vanlig» stue.

Og det spiller ingen rolle om du ser TV-en rett forfra eller fra sidene. Innsynsvinkelen er helt ekstrem den også. Ulempen er naturligvis at det gjør det enklere å se flisene og at selve skjermen oppleves litt rar å se på, men sistnevnte rarhet vil du alltid oppleve uansett type skjerm.

Det matte panelet gir minimalt med gjenskinn.

Det aller mest imponerende er ganske hvordan denne skjermen er å spille på. Vi satt oss ned med en helt vanlig, tradisjonell Xbox, og selv da med 60 bilder i sekundet var spillopplevelsen helt overlegen. Skarpheten er helt på øverste nivå, og blandingen av særdeles gode farger, null blooming og så responstid i panelet, gjør dette til en minneverdig affære.

Noe av det som er imponerende er at selv vanlige sendinger fra NRK får et nytt liv og kvalitet som vi aldri før har opplevd. En så stor skjerm med vanlig LCD har rett og slett ikke den presisjonen mellom overgangene, og kontroll nok på baklyset, til å være i nærheten av samme liga som denne TV-en.

En annen funksjon som blir meget imponerende med denne skjermen er kunst-modusen, som du kun normalt finner i The Frame-skjermene fra Samsung. Vi tester oss frem med ulike verk, og det er lite tvil om at den matte overflaten tilføyer mye til bildekvaliteten. Men får virkelig følelsen av at det er et kunstverk som henger der.

Med andre ord er dette med god margin det ypperste vi har sett av TV-teknologi noen gang.

Fornøyd eier av en av de råeste TV-ene i verden.

Koster å være tidlig ute

Vi vet ikke nøyaktig hvor mye Raymond har betalt for denne TV-en, men etter hva vi erfarer koster denne TV-en deg omkring 1,5 millioner kroner – alt ettersom hva som trengs for å få skjermen fraktet og montert opp.

Uansett så er det dyrt å være tidlig ute med så rå teknologi som dette. For tidlig ute er han. Det er veldig lite som tyder på at dette er TV-er som vil komme på tilbud de nærmeste årene.

Enn så lenge er teknologien komplisert å produsere sammenlignet med tradisjonelle TV-er.

Men idet vi går ut av heisen og ut i gråværet igjen, vet vi i det minste hva man kan glede seg til i fremtiden.