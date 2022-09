Samsung Micro-LED imponerer

Blant et hav av OLED og LCD-skjermer stikker denne teknologien seg ut.

Tek.no/Berlin: Blant TV-produsentene på IFA-messen bogner det over med skjermer som bruker OLED- eller LCD-teknologi. Men de aller beste TV-ene finner vi likevel på Samsung sin stand. For der har selskapet utstilt fire ulike størrelser TV-er med Micro-LED.

Dette er på ingen måte første gang man har sett teknologien i konsept-form, men nå er de altså klare for ta steget videre til butikkhyllene. På messen fikk vi se alt fra 76 tommer og opp til 114.

Prisene er, som de pleier å være på helt ny teknologi, meget stive. Nøyaktige priser på de utstilte modellene fikk vi ikke, men vi vet at en 110-tommers variant av teknologien har hatt en prislapp på 1,5 millioner.

Her har du Samsungs «korte» forklaring på hvordan Micro-LED fungerer.

Hva er Micro-LED?

Det er fort gjort å bli forvirret av alle begrepene blant TV-produsentene. Men Micro-LED er kort fortalt en slags kombinasjon av de beste egenskapene til OLED og LCD.

I likhet med OLED har også Micro-LED dioder som klarer å skape både lys og farger samtidig. LCD må til sammenligning ha et eget lag med lys for at du skal få se et bilde.

Forskjellen fra OLED er at Micro-LED ikke har organiske dioder, men heller noe som minner mer om diodene fra LCD.

Det som gjør Micro-LED bedre enn for eksempel OLED er at diodene til denne nye teknologien har et vanvittig høyere potensial for å gi deg lysstyrke. Samt at det også er utrolig mange farger de klarer å gjengi.

Noe av det spesielle med Micro-LED er at skjermene ofte består av mindre fliser, i stedet for et helt panel slik det er på OLED og LCD. Det gjør at du kan «bygge på» eller endre utformingen på skjermen med den nye teknologien. Så i teorien kan du tapetsere hele stueveggen din med slike fliser om du vil.

Flisene sitter mye tettere nå, og er desto vanskeligere å se når skjermen er på.

Kraftig forbedret passform

Da vi fikk se teknologien i konseptform tilbake i 2019, var det et imponerende skue som møtte oss. På den tiden var det flere kvantesprang foran datidens LCD-skjermer.

Likevel kunne du enkelt se at prototypen var bygget opp av disse nevnte flisene, hvor du enkelt kunne se hvor de var skjøtet. Samtidig var panelene ganske så blanke, så med rett lys ble «sømmene» desto enklere å oppdage selv når skjermen sto på.

Dette har endret seg betydelig siden sist vi så teknologien. Som takket være en pandemi nå strekker seg tilbake til januar 2020, da Samsung hadde med seg nok en prototype på CES-messen 2020.

Nå er det vanskelig å se overgangene i «sømmene». Du klarer å se disse når panelet står av eller viser helt sort, men sammenlignet med hva det var for bare et par år siden, har koreanerne gjort store endringer.

Dessuten har flisene fått en matt overflate. Det gjør at det er helt minimalt med gjenskinn fra omgivelsene, og i stor messesal som denne finnes det rikelig med forstyrrelser. Du ikke trenger å gå mange meterne før du finner noe som avgir mye lys, og dette vises altså minimalt i den gigantiske skjermen på 114 tommer.

Som nevnt så sto det altså fire ulike modeller utstilt her i Berlin, hvor den minste var 76 tommer og den største 114. Mens de to mellommodellene var på 101 og 98 tommer.

Tidligere har konseptene vært 75 og 110 tommer, det viser altså at det er ganske mye fleksibilitet i hvor stor du velger å lage denne skjermen.

Det er vanskelig å få frem bildekvaliteten Micro-LED gir med et kamera. Men det er imponerende rått i virkeligheten.

Et hav av farger og lysstyrke

At disse skjermene kan avgi mye lys er det lite tvil om. Og at Samsung har valgt å plassere disse i en mørk del av messesalen, gjør at det nærmest er umulig å få tatt noen gode bilder av både bildekvalitet og utseende til skjermen.

Men vi kan i alle fall bekrefte at lysstyrken er helt overveldende. Og selv om den er ganske intens, så er det noe med at den høye skarpheten og naturligheten i fargene gjør at det ikke er slitsomt å se på.

Nå skal det sies at det ikke akkurat er noe VHS-materiale som surrer og går på disse skjermene, så det er klart at skarpheten og resten av disse tingene vises fra sin aller beste side.

Likevel er det lite tvil om at Micro-LED skal bli en hard nøtt å matche for dagens OLED- og LCD-skjermer på sikt. Men frem til da blir prislappen så sviende at de aller fleste av oss nok må håpe på en telefonsamtale fra Hamar før TV-en er på plass.

For etter hva vi erfarer kan du allerede nå ta kontakt og bestille en variant på 110 tommer via Samsung. Men du må forvente ventetid på leveringen. Prisen kan angivelig variere noe ettersom hvor vankelig det er å få skjermen bygget og levert, men vi har hørt om priser opp mot 1,5 millioner.