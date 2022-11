iPhone 15 kan kaste knappene

iPhone 15-serien kan kvitte seg med fysiske knapper. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det kommer stadig nye rykter om Apples iPhone-serie, men få av dem kommer fra såpass spennende hold som dette. Nå kan underleverandøren Cirrus Logic ha avslørt store endringer for iPhone 15-serien; den kan rett og slett miste de fysiske knappene.

Phonearena melder at selskapet i et brev har meldt om at de jobber med en ny brikke som skal brukes av en «strategisk kunde». Brikken skal være aktuell for produkter i siste halvdel av 2023, og være av en type som i dag driver Taptic Engine for Apples iPhoner – og disse vibrasjonsfunksjonene vil være helt sentrale for en knappeløs telefon.

Flere lignende påstander

Den nye brikken er ikke alene om å antyde endringen. iPhone-spåmann Ming Chi Kuo har allerede sagt at en av de største endringene i neste års iPhone Pro og en kommende Ultra-versjon vil bli statiske, berøringsfølsomme knapper fremfor dagens vanlige, fysiske.

Phonearena melder dessuten at to analytikere fra banken Barclays også mener at Cirrus Logic-brikken vil være del av denne nye løsningen.

Hva som eventuelt vil skje med den fysiske varslingsbryteren er uklart, men hvis både volum- og låsetaster er i ferd med å bli «virtuelle» kan det godt hende Apple ønsker en iPhone helt fri for fysiske, bevegelige deler på utsiden.

Lurevibrasjoner

Kraftige vibrasjonsmotorer har lenge blitt brukt til å «fake» knapper der man egentlig bare har berøringsfølsomhet. Ett eksempel er i iPhone SE som fortsatt har TouchID. Hjemknappen på de telefonene beveger seg ikke i det hele tatt, men later som ved hjelp av vibrasjonstilbakemeldinger.

Samme type tilbakemeldinger ble også brukt da Apple fortsatt hadde 3D Touch med berøringsskjermer som kunne føle hvor hardt du trykket på dem.

Løsningen benyttes også i Apple Watch og i pekeplaten på MacBook-laptoper.

Rykter om ny Ultra-utgave

Knappeløs iPhone er ikke det eneste som kan bli nytt, skal man tro den ivrige ryktebørsen. Også en Ultra-utgave med ramme i titan kan være på vei, og da som mulig nivå over dagens toppmodeller med «Pro»-etternavn.

I tillegg ventes det at 15-modellene vil få USB-C-kontakt, eller i det aller minste en forbedret USB-C-støtte. EU forsøker i disse dager å regulere krav om felles ladestandard, og Apple har sagt at de vil forholde seg til reguleringene – men som Marques Brownlee nevner i sin video om saken, har ikke Apple eksplisitt sagt at de vil lage en USB-C-basert iPhone. De to tingene er ikke nødvendigvis det samme.

For øvrig vil ryktene ha det til at samtlige iPhone-modeller får Dynamic Island til neste år.

Mer om AppleiPhone