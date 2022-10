Nå er det bestemt: EU vil ha felles lader for «alt»

Mobiler, kameraer, nettbrett og små dingser skal alle ha USB-C.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det har vært en lang reise, men nå har EU-parlamentet stemt i overveldende favør for nye lover for ladekabler.

Planen er at det aller meste av elektroniske dingser skal kunne bruke samme type ladekabel. Dette skal gjøre det både lettere for forbrukere å lade dingsene sine, men også få bukt på enorme mengder elektronisk avfall.

Saken har vært gjennom flere instanser hos EU, og i juni var det klare signaler om at loven kom til å bli innført. Nå er det altså endelig avgjort.

Alle må bruke USB-C

Loven sier at alle mobiler, nettbrett og kameraer solgt i EU må være utstyrt med en USB-C-ladekontakt innen utgangen av 2024. Dette er allerede i bruk blant svært mange produkter, inkludert hver eneste Android-mobil som er i salg nå.

Apple må derimot gjøre store endringer, ettersom deres mobiler og ørepropper bruker deres proprietære Lightning-kontakter. Apple har også vært sterkt imot EU-avgjørelsen, og sagt den hemmer innovasjon.

Selv om reglene kun gjelder for det europeiske markedet, er det ventet at Apple kommer til å endre ladeport på alle enhetene sine. Noen har også spekulert i om Apple kommer til å gå helt vekk fra fysiske ladeporter, og heller satser utelukkende på trådløs lading.

Skal også gjelde PC-er

I tillegg til mobiler, nettbrett og kameraer skal de nye reglene også inkludere bærbare PC-er fra våren 2026. Her bruker flere aktører egne ladekontakter i dag, som for eksempel Apple og Microsoft, som har magnetfester for laderne. Dette må de finne en annen løsning for i løpet av de neste årene.

Reduserer e-avfall

Formålet med den nye loven er som nevnt å redusere mengden elektronisk avfall vi produserer. EU-kommisjonen anslår at forbrukerne kan spare 250 millioner euro, rundt 2,5 milliarder norske kroner, i året på å slippe å kjøpe ulike ladere.

Ifølge EU-kommisjonen eier en gjennomsnittlig forbruker tre mobilladere, og bruker to av dem jevnlig.