Samsungs neste flaggskip kan bli mye kraftigere

Hevder de velger bort sine egne brikker til fordel for Snapdragon.

Illustrasjonsbilde; dette er Galaxy S21 Ultra, dagens flaggskip.

Samsung har i mange år nå hatt for vane å lansere flaggskipmobilene sine i to ulike varianter, avhengig av hvilket marked de selges i. I det amerikanske markedet har Galaxy-telefonene som regel fått Snapdragon-prosessorer fra Qualcomm, mens man i europeiske og asiatiske markedet ofte har fått Samsungs egne Exynos-brikker.

Nå melder PhoneArena om at dette kan se ut til å endre seg, for om ryktene holder vann vil Samsung i neste generasjon nesten helt gå bort fra å bruke sine egne brikkesett og heller lene seg tyngre på Qualcomm.

Informasjonen stammer fra den nederlandske siden LetsGoDigital, som skal ha fått informasjonen sin fra en innsidekilde hos Samsung. Det presiseres at Exynos-brikken stadig blir å finne i et par markeder, men at Samsung forbereder seg på å lansere Qualcomm-ustyrte telefoner i de aller fleste markedene.

Først var informasjonen mer bastant på at endringen gjaldt alle markeder, men dette ble senere moderert til å gjelde «de fleste». Det kan dermed tenkes at utviklingsland eller land med generelt dårligere kjøpekraft blant folk flest vil få Exynos-varianten.

Qualcomm-variantene har alltid vært langt bedre

Lekket bilde av det som skal være en prototype på Galaxy S22.

Hovedgrunnen til at denne endringen vekker oppsikt er at Samsungs telefoner stort sett alltid har vært bedre i Qualcomm-versjon enn i Exynos-versjon. Jevnt og trutt opp gjennom årene har Snapdragon-brikkene ytt bedre på syntetisk og i praktisk bruk, noe som har ført til forargelse i markeder der det er Samsungs egenproduserte brikker telefonene ble utstyrt med.

Som regel ble telefonene markedsført likt, og med mindre du undersøkte godt før et kjøp var det vanskelig å vite hvilken variant du ville ende opp med i ditt marked. Som regel har det kun vært de amerikanske, canadiske og japanske markedene der det har vært soleklart garantert at det var Snapdragon-kraft du fikk på innsiden.

Hovedgrunnen til endringen skal likevel ikke være at Samsung ønsker å gi forbrukerne bedre ytelse jevnt over, men heller den pågående mangelen på prosessorer og brikker verden over.

Dermed er Samsung nå mer enn før avhengig av Qualcomm til å produsere brikkesettene sine, siden de ikke har kapasitet eller mulighet til å produsere sin egne brikkesett i stort nok antall. Avanserte funksjoner skal også ha bremset utviklingen av det nye Exynos-brikkesettet, som ryktes å hete Exynos 2200, slik at det uansett ikke ville vært klart i tide for lansering.

Samsungs neste flaggskip, sannsynligvis under navnet Galaxy S22 (Ultra/+), vil etter all sannsynlighet lanseres en gang på nyåret. Bit deg imidlertid merke i at alt dette så langt er på ryktestadiet, så spis informasjonen med en god klype obligatorisk salt.

Les også Samsungs neste flaggskipmobil blir trolig kansellert

Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB annonse 7198 NOK Sjekk nå 9390 NOK Sjekk nå