Samsungs neste flaggskipmobil blir trolig kansellert

Sliter med brikkemangel.

Galaxy S20 FE 5G var antakeligvis sin generasjons beste Samsung - siden den hadde bedre maskinvare enn det du fikk i samtidige S20-modeller. En FE-variant av Galaxy S21 skal ha vært på vei, men kan være satt på vent.

Det siste året har vært preget av brikkemangelen som har plaget teknoindustrien. Bilproduksjon har blitt forsinket, nye spillkonsoller har omtrent ikke vært i hyllene, og nå ser det ut til at også giganten Samsung rammes.

Deres Galaxy FE-modeller - såkalte Fan Edition-produkter - dukker opp nå og da, og en ventet slik variant av Galaxy S21 kan nå bli lagt på hylla fordi det rett og slett ikke finnes maskinvare nok til å lage den.

Kuttet ut Unpacked-lanseringen

– Vi har droppet lanseringsfesten som var planlagt for medio oktober, og vi vurderer hele telefonlanseringen, skal en Samsung-representant ha sagt til koreanske DDaily.

Samsung sier imidlertid ingenting fra offisielt hold.

Årets Galaxy S21 får kanskje ikke en fjerde, rimeligere variant likevel.

Ikke bare dårlige nyheter for Samsung

En del av årsaken til brikkemangelen skal være at selskapets så langt rimeligste foldemobil gjør det bedre enn forventet. Galaxy Z Flip 3 skal ha blitt en storhit for selskapet, og «spiser» dermed opp noe av den samme maskinvare som skulle ha blitt brukt i en ny flaggskipmobil.

I Galaxy S21 FE, som i fjorårets S20 FE 5G, skal planen ha vært å bruke siste generasjon Snapdragon-brikke - den samme som brukes i Samsungs amerikanske toppmodeller - og i nevnte Galaxy Z Flip 3.

Dette er en «Fan Edition»

Galaxy FE-navnet strekker seg helt tilbake til Samsungs ulykksalige Galaxy Note 7-lansering i 2017. Telefonen måtte trekkes helt fra markedet etter at en rekke av dem tok fyr på lite opportune tidspunkt.

Delene som ble «til overs» etter tilbaketrekningen ble senere brukt til å lage Galaxy Note FE. Navnet er ikke brukt veldig mye siden - to varianter av Galaxy s20 FE har blitt lansert, og en utgave av Samsungs nettbrett - Galaxy Tab S7 FE.

Fjorårets Galaxy S20 FE 5G var antakeligvis den telefonen som ga deg aller mest Samsung-mobil per krone, og i år var det ventet at et litt nedskalert kamera og skjermkvalitet skulle gjøre S21 FE til et gunstig kjøp.

Kan den komme i andre utgaver?

Det er verdt å ta med seg at selv om 5G-varianten av S20 FE var et veldig godt kjøp, og brukte Snapdragon-brikke, brukte den vanlige 4G-varianten Samsungs egenproduserte Exynos-brikker. Men i sin generasjon var Snapdragon-varianten den klart raskeste og beste av de to.

Det er likevel en viss mulighet for at Samsung har delt «markedene» for S21 FE-modeller slik de typisk har gjort med flere av de vanlige toppmodellene, og har egen produksjonskapasitet god nok til å lage Exynos-versjoner av telefonen til Korea og Europa - slik de i utgangspunktet gjør med de vanlige Galaxy S21-utgavene.