Sonos ser ut til å jobbe med sin egen taleassistent

Sonos S2-høyttalere som Sonos Roam, Sonos Move og Sonos One vil muligens få en egen Sonos-taleassistent for musikk. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 16 Aug 2021 08:20

«Hey Sonos» kan kanskje bli en ny mulighet for å snakke til Sonos-høyttaleren din. Sonos har nemlig sendt ut en spørreundersøkelse hvor de beskriver en potensiell «Sonos Voice Control» i ganske stor detalj.

Det var voicebot.ai som først skrev om saken, og de henviser til en Reddit-tråd der brukeren EdmundFitzgerald29 postet et skjermbilde av undersøkelsen .

Først og fremst beskriver undersøkelsen at du vil kunne styre musikkavspillingen din med stemmen, og blant annet flytte avspillingen rundt i huset om du har flere Sonos-høyttalere. Du skal kunne be om enkeltsanger, albumer, radiostasjoner eller spillelister.

Sammen med Alexa, men ikke Google?

Ifølge beskrivelsen skal Sonos’ stemmestyring kunne fungere sammen med Amazons Alexa, slik at du skal kunne styre musikken med Sonos og spørre Alexa om været. Her i Norge har vi som kjent ikke «offisiell» tilgang til Alexa, så et spørsmål vil være om Sonos Voice Control også vil kunne fungere sammen med Google Assistant.

Sonos lokker også med at alle kommandoer vil prosesseres lokalt på enheten, som både skal gjøre dem mer responsive og ikke minst være gunstig personvernmessig. «Ingen lyd blir sendt til nettskyen, lagret, transkribert eller hørt på av noen», skriver Sonos - som et klart stikk til kritikken blant annet Google fikk for at de har mennesker som sitter og lytter på utdrag av opptak fra smarthøyttalere for å forbedre taleanalysen .

The Verge peker på at Sonos og Google har et ganske dårlig forhold, og at Sonos har saksøkt Google for etter sigende å ha stjålet multiromsteknologien deres. De mener undersøkelsen kan tyde på at Sonos vil at Google skal ha «en mindre sentral rolle» på høyttalerne deres.

Sonos: Ikke noe mer å dele

En annen bonus med Sonos-assistenten er at den også vil kunne fungere når du bruker Move eller Roam i bluetooth-modus, altså uten tilgang til wifi. Sonos kjøpte for øvrig selskapet Snips i 2019, et selskap som jobbet med nettopp behandling av talekommandoer direkte på enheten og ikke i nettskyen.

På spørsmål fra The Verge om undersøkelsen var ekte, svarer Sonos:

«Vi plasserer jevnlig produkt- og opplevelseskonsepter foran våre kunder for bedre å forstå hva som er viktig for dem. Vi har ikke noe mer å dele på dette tidspunktet.»