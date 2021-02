Få parkeringsapp rett på skjermen i bilen

Easypark blir angivelig verdens første i sitt slag.

Easypark

Ole Henrik Johansen 17 Feb 2021 07:52

Parkeringsappen Easypark kan nå integreres direkte i biler som har støtte for Apple Carplay. Det betyr at du kan kjøpe parkering direkte på skjermen i bilen på samme måte som du gjør det via appen på en smarttelefon.

Ifølge en pressemelding fra selskapet blir de den første appen av sitt slag i verden.

Per i dag leveres angivelig rundt 80 prosent av alle nye biler med støtte for Apple Carplay. Systemet lar deg koble til iPhonen din til bilen, slik at du kan styre en rekke av appene du har installert direkte via den integrerte skjermen i bilen. Enten det er kartapper, meldinger, Spotify og nå altså Easypark.

Easypark sier imidlertid ingenting om Googles konkurrerende system Android Auto, så for alle med Android-mobil er man fortsatt nødt til å fiske frem mobilen for å betale parkeringen sin.

Parkeringsappen kan brukes direkte på skjermen i bilen. Men husk fortsatt å pass på at du har funnet riktig parkeringsplass. Easypark

Ikke glem telefonen

Siden du uansett må koble til mobilen til bilen for å få tilgang til Carplay-appen på infotainmentskjermen, er det ikke all verden av tid du sparer her. Glemmer du mobilen hjemme er du like langt, for da har du i praksis også glemt parkeringsappen.

Men, du slipper å ta frem telefonen når du har parkert og skal betale for parkeringstiden.

Selve appen er veldig lik osm mobilvarianten, og du må som vanlig finne bilens posisjon. Om dette gjøres via bilen eller mobilens GPS sier Easypark ingenting om, men uansett så må du fortsatt være påpasselig med at systemet finner riktig lokasjon du skal betale for.

Etter det velger du hvor lenge du skal stå parkert, før du aktiverer billetten.

Har du for eksempel en firmabil, kan du bruke flere kontoer via appen. Og på den måten velge mellom når du parkerer i forbindelse med jobb eller privat.

Flere aktører via mobil

Vil du betale parkering via Apple Carplay vil Easypark være den eneste løsningen per i dag, selv om det finnes en håndfull andre parkeringsappaktører der ute. I Norge har vi Apcoa Flow, Parklink og «Bil i Oslo» for å nevne noen, men Easypark har også en betydelig tilstedeværelse i resten av Europa også.

Felles for alle appene er uansett at du ikke trenger å ha med deg kontanter eller kort for å jakte på P-automater, og du kan velge parkeringstiden selv direkte i appen.