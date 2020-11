Apple gjør App Store rimeligere for små aktører

Går fra 30 til 15 prosents kommisjon for de som tjener under en million dollar.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 18 Nov 2020 20:12

Apples App Store er en usedvanlig populær og effektiv butikk for spill og annen programvare. Det er heller ikke så merkelig, med tanke på at det er særdeles vanskelig å ta i bruk programmer til Apples mobile enheter på noen annen måte.

Dette har også Apple lenge utnyttet til det fulle ved å ta 30 prosent av alle inntektene som går gjennom App Store. Men nå har de varslet om forandringer . Fra 1. januar 2021 starter Apple et nytt program som – ifølge Apple selv – skal akselerere innovasjon og hjelpe små bedrifter og uavhengige utviklere.

Programmet kalles «The App Store Small Business Program», og koker ned til dette: Dersom du tjener mindre enn én million dollar i året på dine apper i App Store, vil Apple kreve deg for «kun» 15 prosent av inntektene.

Fra og med neste år, vil altså Apple nøye seg med å ta halvparten så mye fra de som tjener minst på selskapets berømte programvarebutikk.

Liten trøst for Epic

Niklas Plikk, Tek.no

The App Store Small Business Program er meget gode nyheter for alle nyoppstartede utviklere og andre som driver smått eller selger dårlig på App Store. De vil nå få mer å rutte med når Apple har tatt sin del.

Samtidig vokter Apple seg vel fra å røre segmentet med de virkelige store gullfiskene. Premieeksempelet er selvfølgelig Epic Games’ «gratisspill» Fortnite, som har dratt inn milliarder av kroner til Apple over de siste årene.

Epic Games, som for tiden er i en rettslig disputt med nettopp Apple om selskapets tradisjonelt jernharde grep om markedet gjennom App Store, vil altså ikke slippe rimeligere unna med Apples nye takter.

Det er dog tvilsomt at Apples «småfiskprogram» kommer av selskapet nå plutselig omfavner en altruistisk forretningsfilosofi. Trolig snakker vi heller om et kalkulert trekk som gjør at Apple ikke lenger kan beskyldes å ta så mye av kaka at de står i veien for innovasjon og hindrer nystartede firmaer i å komme seg på beina.