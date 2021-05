Sykkelbransjen kalte situasjonen en «katastrofe». Dette sier de nå

Tror situasjonen varer langt inn i 2022.

Etterspørselen etter sykler og elsykler (som på bildet, fra en tidligere samletest) har regelrett eksplodert det siste året. Stein Jarle Olsen, Tek.no

I mars kunne vi melde om at sykkelbransjen i Norge var på vei inn i det flere beskrev som «en katastrofe» . Bakgrunnen for utsagnet var den enorme etterspørselen etter sykler i koronaåret 2020 og nå også 2021, samt både produksjons- og leveranseproblemer.

Grunnen er selvsagt coronaviruset. Kollektivtransport har blitt mindre attraktivt, og langt flere ønsker seg både vanlige sykler og elsykler. Samtidig har stengte fabrikker, nedstengninger i ulike land og byggestans ført til at man ikke er i nærheten av å møte etterspørselen, hverken i Norge eller globalt.

Hvordan er situasjonen nå - to måneder senere? Den ser ikke ut til å ha endret seg nevneverdig, og ser ut til å vare inn i 2022, skal vi tro kildene vi har snakket med i det norske sykkelmiljøet.

Pendelen svinger mot mer sykkel til transport

Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening. Norsk Sportsbransjeforening

– Etterspørselen etter sykler har eksplodert etter i fjor, sier Trond Evald Hansen.

Han er administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening, og bør ha bedre oversikt enn de fleste over sykkelsituasjonen. Han kan fortelle at veksten i 2020 var stor, og at kjedene selv rapporterte om syv prosent vekst. SSB opererer på sin side med en økning på 10 prosent, men Hansen tror veksten overgår selv dette.

Salget i sportsbutikkene gikk generelt ned i hele Europa, så sykkel er altså det segmentet som virkelig peker seg ut i alle markeder, ikke bare i Norge. Hansen forteller videre at de i 2019 estimerte et salg på 319.000 sykler, og med blikk på 2020 anslo nærmere 410.000 sykler solgt.

En trend han peker på som spesielt interessant er at sykkel før ble solgt primært som et sportsobjekt, mens det nå foretas en betydelig andel salg der hovedmotivasjonen til kjøperen er transport. Det viser seg også ekstra godt i etterspørselen etter elsykler og hybridsykler.

– Folk ønsker rett og slett å komme seg fra A til B.

Fire segmenter står for veksten

Vi har testet mange sykler her på Tek, her fra en samletest av elsykler. Dette er en av kategoriene som vokser kraftig. Tek.no

Dette ser vi også i tallene vi har fått fra Norsk Sportsbransjeforening. Fra disse kan vi se at det er særlig tre kategorier som vokser fra 2019 til 2020:

Elsykler – Vokste fra 55.000 til 85.000 sykler solgt

Racersykler – Vokste fra 12.000 til 20.000 sykler solgt

Barnesykler – Vokste fra 90.000 til 120.000 sykler solgt

Urbane sykler – Vokste fra 12.000 til 25.000 sykler solgt

Andre kategorier ser kun en svak økning eller vokser ikke i det hele tatt. Du kan se en selektiv oversikt over flere år og kategorier i tabellen under:

null 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Elsykkel 20000 40000 48000 52000 55000 85000 Terreng 130000 110000 75000 70000 70000 70000 Racer 25000 25000 25000 15000 12000 20000 Hybrid 90000 90000 90000 85000 80000 90000 Barnesykkel 100000 100000 100000 90000 90000 120000 Urban (Classic) 15000 15000 15000 15000 12000 25000 null Kilde: Norsk sportsbransje-forening null null null null null

Innenfor racersykler er det særlig «gravel»-sykler som peker seg ut, altså sykler som både egner seg til å sykle raskt på, men også har terrengegenskaper som skivebremser og større dekk. Slike sykler fungerer godt på både grus, asfalt og ulendt terreng, så mange nordmenn som både ønsker å bruke sykkelen på varme sommerdager og i kalde vintermåneder kan nok ha sett mot disse.

Elsykler har nok et større innslag av bruk for transport, og erstatter i større grad folks behov for kollektivtransport enn vanlige sykler. Og så er det altså også en relativt stor økning i barnesykler.

Høysesong for sykkelsalg, men produksjonen er ute av balanse

Men selv om det altså selges mange sykler, er det mange flere som kunne vært solgt dersom leverandørene hadde hatt nok sykler på lager.

– Dette er tiden av året der det selges desidert flest sykler. Norge har en kort sykkelsesong, selv om stadig flere også velger å sykle om vinteren. Men det er nå presset er aller størst, og det er klart at forhandlerne blir stresset av dette, sier Hansen.

Tidligere har vi omtalt at prisene for en lik sykkel ligger 10 til 15 prosent høyere i 2021 enn i 2020. Hansen påpeker at det neppe hadde vært et problem for forhandlerne å enda mer for syklene, men at det neppe hadde vært noen god løsning:

– Det er viktig at nordmenn får tak i sykler til riktige priser.

Sykler er blitt noe man oftere kjøper for rene transportformål, sier bransjen. Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samtidig er det et faktum at etterspørselen er langt større enn volumet produksjonsleddene greier å tilby forhandlerne. Det er som nevnt ikke bare i Norge at etterspørselen øker; det er en global trend. Hansen forteller at syklene som nå er fysisk i Norge og selges fra butikkene ble bestilt da Norge stengte ned for over ett år siden.

– All usikkerheten på det tidspunktet førte til at alle «dro i brekket», og produksjonen i land som Kina og Taiwan stoppet opp en kort stund. Disse landene er blant de som produserer mest sykler, og det er langt fra bare norske forhandlere som bestiller sykler og sykkeldeler derfra, utdyper han.

Han vil likevel ikke gå med på at det er en katastrofe, og synes det er et for sterkt begrep:

– Jeg tror nordmenn i stor grad får tak i sykler de kan bruke i løpet av året, men ikke nødvendigvis akkurat den modellen de ønsker seg. Det er mange sykkelmodeller som er borte. De norske leverandørene og forhandlerne har bestilt alle sykler de klarer å finne, og henter også sykler fra ulike andre markeder for å få dem så fort som mulig.

XXL: – Helt Texas

Kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim hos XXL sier sykkelmarkedet har vært «helt Texas» i år, med stor etterspørsel og trøbbel på produksjonssiden.

– Sykkelproduksjon er en komplisert prosess, og når komponenter mangler så fører det til forsinkelser. På toppen av dette har det vært problemer i fraktmarkedet, som ble ytterligere forverret med krisen i Suez-kanalen nylig. Innkjøperne våre jobber heroisk for å fylle varehusene og nettbutikken med flere sykler, sier han.

– Vi har en god del sykler, men nå i starten av sesongen har vi dessverre ikke nok til alle. Heldigvis kommer det mer utover i mai og juni, sier Nyheim.

Importør: Uforandret situasjon

Haibike er blant merkene som har det ekstra vanskelig i år, sier salgssjef Raymond Martinsen hos importør Beach Mountain. Privat

Raymond Martinsen hos Haibike-importøren Beach Mountain (sykkelmerket som kom ut på topp i vår forrige samletest ) maler et noe dystrere bilde av situasjonen, men det er også på forhandlersiden det kan se mest dystert ut. Å ha kunder som ønsker å kjøpe, men ikke greie å levere er en situasjon alle forhandlere ønsker å unngå:

– Det er enormt stor etterspørsel, og produsentene er ikke i nærheten av å levere det vi trenger. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også i alle andre land, sier Martinsen.

Da vi snakket med ham sist spådde han at det ville bli «store utfordringer» med leveranser i første halvår i 2021, og den spådommen ser ut til å ha slått til. Han spådde samtidig at det ville komme mer og mer sykkel i andre halvår av 2021, men oppfordret potensielle kunder til å være mindre opptatt av årsmodell og mer av sykkelens egenskaper.

Når vi snakker med ham nå sier han at situasjonen er mer eller mindre uforandret. Det er stadig mange utfordringer, både med køer, mangel på konteinere for frakt og stans i ulike leverandørledd. Også skipet som satte seg fast i Suez-kanalen påvirket leveransene i sykkelmarkedet.

På spørsmål om når han tror situasjonen vil normalisere seg, svarer Martinsen at han tror det «vil nok bli gradvis noe bedre», men at «det nok vil være utfordringer både i 2022 og 2023».

Så det kan være verdt å smøre seg med tålmodighet om man skal ha en spesifikk sykkelmodell – spesielt om det er en av de mest populære modellene.