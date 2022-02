Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Elsykler (2020)

Vi fant den beste elsykkelen

Vi har testet elleve elsykler mellom 25 og 42.000 kroner.

Vi har syklet mye, og har funnet noen klare favoritter.

Ole Henrik Johansen og Vegar Jansen

Elsykler er i vinden som aldri før, og nå banker mange av årets 2020-modeller på døren. Stadig flere får opp øynene for dette transportmiddelet, hvor du får hjelp til å tråkke – selv om du fortsatt må bistå selv for å komme noe sted.

Vi har tidligere testet elsykler i to ulike prisklasser, under 10 000 kroner og fra 15 000 til 22 000 kroner. Nå har vi tatt steget opp til den klassen som det viser seg nordmenn handler mest i.

Med andre ord har vi tatt for oss det som i fjor var folkemodellene fra de ulike produsentene. Prisen på disse ligger rundt 25 – 42 000 kroner. Sammenlignet med de billigere modellene vi har testet får du blant annet kraftige motorer og ikke minst en solid slump med rekkevidde.

PS: Testen ble oppdatert i slutten av juni med ytterligere fire elsykler med tre ulike motorvarianter fra Bosch. Disse er Electra Townie Path Go, Ghost Hybride Square Trekking, Scott Sub Sport Eride 20 og Winora Sinus i9.

Elsykkel passer for alle.

Elsykkel er for alle

Før vi testet disse syklene, hadde spesielt en av de undertegnede en tanke om at dette først og fremst er et produkt for dem som ikke lenger orker å tråkke opp en bakke. Og det er det nok mange som tenker. Vel, så feil kan man ta.

Etter å ha syklet mange titalls mil på syklene som er med i testen, har konseptet elsykkel for oss gått fra å være noe man forbinder med «latskap», til å være en kompanjong som på mange måter kan erstatte en bil nummer to.

For oss ble det nemlig slik at vi til stadighet lot bilen stå til fordel for elsykkelen. Enten det var en rask tur på butikken, eller en sykkeltur inn til marka for å søke ro.

Ut på tur blir enda mer artig med elsykkel.

Syklene viser seg å være utrolig sterke og utholdende, også for en av testpersonene som har en kroppsvekt et godt stykke nord for 100-kilosgrensen.

Det blir til at du faktisk sykler lengre enn du normalt hadde orket, og kanskje oppsøker kriker og kroker du normalt ikke har fysikk til.

Kombinasjonen av et behagelig tempo innover på rolige skogsbilveier, og muligheten til å bruke sansene mer enn hva du får gleden av inne i bilen din, har overrasket oss i positiv grad.

Samtidig er det fortsatt fullt mulig å få godt med puls på en elsykkel også, vær ikke i tvil. Ønsker du å holde maksfart på 25 km/t opp bratte bakker så må du fortsatt bidra godt selv. I testen hadde vi blant annet en test der vi syklet på maks i noen hundre meter opp en meget bratt bakke. Begge fikk en klar påminnelse om dette da vi våknet dagen etter.

Også i byer, hvor det blir stadig mer trøblete og dyrt å bruke bil, vil en elsykkel være et godt alternativ i vår bok. Har du en litt kortere pendlevei inn og ut av for eksempel Oslo, er det overraskende smidig å sykle.

For ikke å snakke om at det i disse dager nærmest er fy-fy å reise kollektivt.

Hvorfor tester vi akkurat disse?

I denne testen har vi vi beveget oss opp i en prisklasse som er aktuell for mange – i hvert fall dersom vi skal tro det vi har fått høre fra sportsbutikker, importører og statistikk fra prissammenligningstjenestene. Vi spurte dem rett og slett hvilken prisklasse de solgte mest av, og alle landet på prisklassen vi har testet nå.

Vi har derfor hanket inn sykler fra cirka 28.000 kroner og opp mot 35.000 kroner. Slik var det i det minste da vi begynte. Siden den gang har prisene endret seg for flere av modellene, og mot slutten av juni utvidet vi testen med ytterligere fire sykler. Uansett gjelder det å følge med på prisene, som gjennom sesongen kan svinge med mange tusen kroner.

I dette prissjiktet sier det seg selv at vi finner bedre og sterkere løsninger enn på de fleste rimeligere sykler. Alle syklene i denne samletesten har store batterier, hydrauliske skivebremser, gode girsystemer og sterke krankmotorer – altså motorer som sitter i selve «tråkket». Dette er mer energieffektivt og gir en mer naturlig sykkelfølelse enn om motoren sitter på bak- eller framhjul.

En annen fellesnevner for modellene i denne testen er at de godt kan kalles hybrider eller trekkingsykler. Altså er de praktisk utstyrt med slikt som skjermer, bagasjebrett og lys, samtidig som de har dempere foran og litt grovere hjul som også klarer seg fint utenfor asfalten på gruslagte veier.

Men tenker du å forsere mer terreng og stier med røtter og lignende, vil en elektrifisert fulldemper være langt mer å foretrekke.

I testen vil du se at vi har noen sykler med ulike typer rammer. De aller fleste er såkalt unisex, mens andre har «herre»- eller «dame»-ramme. Grunnen er blant annet tilgangen på sykler under coronaviruset, hvor vi heller valgte å ta en annen ramme fremfor å vente til en unisex-utgave var tilgjengelig. Mange av modellene kan nemlig kjøpes med forskjellige rammer, hvor resten av sykkelen er den samme.

Buddy Bike C5 DBS VeiEL S6100 Diamant Volt Allroad Electra Townie Path Go! 10D Ghost Hybride Square Trekking 2.8 Giant Explore E+ 2 Haibike Sduro Trekking 4.0 Hard Rocx Evolution 3 Merida eSpresso 600 EQ Scott Sub Sport Eride 20 Winora Sinus i9 Omtrentlig pris ved publisering 25 000 / 28 000 32 000 28 000 39 000 27 000 30 000 32 000 31 500 40 000 40 000 26 000 Motor og dreiemoment Dapu, 85 Nm Shimano Steps E6100, 60 Nm Shimano Steps E7000, 60 Nm Bosch Performance Line, 65 Nm Bosch Performance Line, 65 Nm Yamaha SyncDrive Sport, 80 Nm Yamaha PWseries ST, 70 Nm Shimano Steps 6100, 60 Nm Shimano Steps 6100, 60 Nm Bosch Performance Line CX, 75 Nm (skal kunne oppdateres til 85 Nm senere i sommer) Bosch Active Line, 50 Nm Kontrollsystem, display, antall assistansetrinn, app Fargeskjerm. 6 ass. trinn. Ingen app. Shimano SC-E6100. 3 ass. trinn. App-muligheter. Shimano SC-E7000. 3 ass. trinn. App-muligheter. Bosch SmartphoneHub, COBI Bike app. 4 ass. trinn. Bosch Intuvia, 4 ass. trinn. Ingen app. Giant RideControl Charge. 5 ass. trinn pluss auto. App-muligheter. Yamaha Display A. 4 ass. trinn pluss auto. Ingen app. Shimano SC-E6100. 3 ass. trinn. App-muligheter. Shimano SC-E6100. 3 ass. trinn. App-muligheter. Bosch Intuvia, 4 ass. trinn. Ingen app. Bosch Intuvia, 4 ass. trinn. Ingen app. Girsystem Shimano Alivio, 9 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, 18 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Alivio, 9 gir Shimano Deore, 10 gir SRAM NX, 11 gir Shimano Deore, 9 gir. Shimano Alivio girskifter. Batteri Panasonic 500 Wh, 48V (672 Wh batteri tilgjengelig). USB-utgang på batteriet. Shimano 504 Wh, 36V Shimano 504 Wh, 36V Bosch Power Pack 500 Wh, 36V Bosch Power Pack 500 Wh, 36V Giant EnergyPak 500, ~500 Wh, 36V Yamaha InTube, 500 Wh, 36V Darfon 504 Wh, 36V Intube Shimano E8035, 504 Wh, 36V Bosch Power Pack 500 Wh, 36V Bosch Power Pack 500 Wh, 36V Hjul 28", ReTyre One, 1,6" bredde 28" Kenda K-935, 1,75" bredde 29", Impac by Schwalbe, 2,25" bredde 27,5", Schwalbe Super Moto-X, 2,4" bredde 28" Continental Contact Plus, 42-622 28", Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45) 27,5", Schwalbe Super Moto X, 2,4" bredde 28", Kenda Khan, 2,0" bredde 28", Continental Contact Cruiser, 622-50 28", Schwalbe Energizer Plus, 700x50c, 2" bredde 28", Schwalbe Road Cruiser, 42-622, 1,6" bredde Utstyr Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer, lås bak Støtte, skjermer, bagasjebærer, lås bak Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer, lås bak Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer, lås bak Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer, lås bak Lykter, støtte, skjermer, bagasjebærer Bremser Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT400 Hydrauliske skivebremser, Shimano Hydrauliske skivebremser, Tektro HD-T285 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT200 Hydrauliske skivebremser, Shimano MT400 Hydrauliske skivebremser, Shimano BR-M200 Hydrauliske skivebremser, Tektro T285 Demping Låsbar dempegaffel foran. Demping i stang under sal. Dempegaffel foran. Låsbar og justerbar dempegaffel foran. Demping i stang under sal. Stor og godt polstret sal. Dempegaffel foran. Låsbar og justerbar dempegaffel foran. Låsbar og justerbar dempegaffel foran. Låsbar og justerbar dempegaffel foran. Dempegaffel foran. Låsbar dempegaffel foran. Låsbar dempegaffel foran. Modeller/størrelser Unisex: 48 cm Unisex: 48 cm / 51 cm. Herre: 51 cm / 55 cm. Unisex: S / M / L / XL «Step-over» og step-thru»: M Dame og herre. S, M, L, XL Dame og herre (STA og GTS). S / M / L / XL Dame og herre. S / M / L / XL / 2XL Dame: 16,5" / 18,5". Herre 16,5” / 18,5” / 20”. Dame og herre. XS / S / M / L / XL Dame og herre. S, M, L, XL Dame, herre og monotube. 44" til 60".

Slik har vi testet

Det er flere ulike kriterier vi har sett nærmere på:

Først har vi vurdert komfort . Noen av syklene har mer polstrede seter enn andre, ulike holker og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor for komforten er over tid. Et lite polstret sete kan være en utfordring for bakenden de første turene.

. Noen av syklene har mer polstrede seter enn andre, ulike holker og andre funksjoner som gjør et inntrykk av hvor for komforten er over tid. Et lite polstret sete kan være en utfordring for bakenden de første turene. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvordan ting er skrudd sammen.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvordan ting er skrudd sammen. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner. Flere modeller kan for eksempel kobles mot telefonen din ved hjelp av bluetooth, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien.

Så er det selve sykkelen, og hvordan denne presterer. Her har vi som nevnt syklet mange mil på ulike underlag for å skape oss en inntrykk av hvordan de fungerer til å sykle på:

Flate strekninger . Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus. Og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t.

. Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus. Og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t. Litt ujevnt underlag . Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier.

. Disse syklene er ikke ment for tungt terreng, men vi har sjekket hvordan de klarer seg på grusveier og enkle stier. Stigning over tid . Den ene bakken vi prøvde er på rundt 1700 meter med stigning hele veien. Her vil motorer få prøvd seg med tanke på varmegang ved kontinuerlig last over tid.

. Den ene bakken vi prøvde er på rundt 1700 meter med stigning hele veien. Her vil motorer få prøvd seg med tanke på varmegang ved kontinuerlig last over tid. Høy hastighet opp en bratt bakke. Vi har sjekket hvor sterke disse syklene er til å holde godt tempo opp en meget bratt bakke på cirka 300 meter. Her har vi syklet det vi klarer flere ganger for å nå toppen raskest og få en formening om hvilken motor som er kraftigst under disse forholdene.

Vi har sjekket hvor sterke disse syklene er til å holde godt tempo opp en meget bratt bakke på cirka 300 meter. Her har vi syklet det vi klarer flere ganger for å nå toppen raskest og få en formening om hvilken motor som er kraftigst under disse forholdene. Så har vi også sett på pris. Vær oppmerksom på at svingende kronekurs og andre forhold kan ha endret prisene etter at denne testen ble publisert. Eksempelvis har Merida-sykkelen nå steget fra 34.990 kroner til nesten 40.000 kroner.

Alle modellene i testen med Shimano-motor kan få sensordata ut til en app på mobilen. En annen app kan brukes til å justere og oppdatere systemet.

Litt om elsykkelmotorer og drivsystem

Hjertet og hjernen på elsykkelen er motoren og kontrollenheten. Sistnevnte lar deg velge slikt som hvor mye motorassistanse du vil ha, og har dessuten gjerne en skjerm som viser deg hastighet og hvor mye strøm som til enhver tid er igjen på batteriet. Batterikapasiteten kan du tenke på som elsykkelens utholdenhet – altså hvor langt du kan sykle på den før den må lades opp.

Vi har ikke målt rekkevidden på elsyklene vi har testet. For dette er det for mange variabler, og spesielt tenker vi på at alle elsykler har flere assistansemodi. Så jo mer du tar i selv, jo lenger kommer du. I tillegg har vi alt dette med temperatur, underlag, stigning, dekktrykk, vekt, bekledning, vind, sittestilling og så videre.

Men samtlige sykler i denne testen har en batteri på 500 wattimer (Wh) eller mer. Dette vil i de fleste tilfeller bety en rekkevidde på typisk 50 til 80 kilometer med god drahjelp fra motoren. Står du på mer selv, klarer den kanskje det dobbelte av dette.

Fire av syklene i testen har motorsystem fra Shimano. Videre har vi Yamaha, som er representert både med seg selv og gjennom motoren som driver Giant-sykkelen. Og så har vi en motor fra Dapu – enda et japansk selskap.

Oppdatert 13. mai: Noen lesere etterlyser test av en elsykkel med motor fra Bosch. I forkant av denne samletesten sendte vi ut forespørsler til flere produsenter som kunne bidratt, men disse rakk ikke å levere eller valgte å ikke bli med. Vi ser dog ikke bort fra en ny testrunde i løpet av sesongen.

Oppdatert 1. juli: Vi har utvidet testen med fire nye elsykler – samtlige med Bosch-motor.

Kort oppsummert:

Buddy Bike C5 DBS VeiEL S6100 Diamant Volt Allround Electra Townie Path Go! 10D (NY) Ghost Hybride Square Trekking 2.8 (NY) Giant Explorer E+ 2 (2020) Haibike Sduro Trekking 4.0 (2020) Hard Rocx Evolution 3 Merida eSpresso 600 EQ Scott Sub Sport Eride 20 (NY) Winora Sinus i9 (NY) Komfort Gode holker, god polstring i setet, oppreist sittestilling. Låsbar demping foran. Gode holker (skinn og søm), godt polstret sete. Litt simpel frontdemper. Litt enkel og «mountainbike»-aktig. Justerbar og låsbar demper. Kraftige dekk. Gode holker, ekstra komfortabel sal, usedvanlig oppreist sittestilling gir godt overblikk. Kraftige dekk. Gode holker. Litt høy sal, men komfortabel nok. Litt hardt sete. Godt styre med "horn". Justerbar og låsbar demper. Kraftige dekk. Grei sal. Justerbar og låsbar demper. Gode holker. Grei sal. Justerbar og låsbar demper. Faste skjermer i metall. Kraftige dekk. Demping ikke lett justerbar. Gode holker. Fine justeringsmuligheter for styret. Ganske kraftige dekk. Låsbar demper. Gode holker. Litt smalt styre, men gode justeringsmuligheter. Låsbar demper. Byggkvalitet Unisexramme, men kun én størrelse. Stort og lite batteri. Fin fargeskjerm. Solid bagasjebærer. Helt grei. Herre- og unisexmodell. Avtagbart display. Enkel, men tiltalende. Litt vel enkel bagasjebærer. Lite og enkelt display. Kun en størrelse, men to rammetyper. Kjedebeskytter. Beskjedent originaldisplay, her er det meningen å bruke mobilen. Intube batteri, enkelt å ta ut. Ganske solid bagasjebærer. Enkel, men funksjonell. Stort, avtagbart display. Ganske solid bagasjebærer. Solid bagasjebærer. Fås i herre- og damemodell. Nok av gir. Diskré batteriplassering. Relativt solid bagasjebærer. Stort spenn i gir. Kommer i herre- og damemodell. Intube batteri. God lykt. Litt beskjedent display. Kommer i herremodell og unisex Intube batteri (relativt lett å fjerne). Litt pinglete bagasjebærer, men gjør jobben sin. Avtagbart display. God bagasjebærer. Intube batteri. Kommer i herre- og damemodell. Avtagbart display. Kjedebeskytter. 11 gir, men litt uvant girskifter. Intube batteri, enkelt å ta ut. Stort, avtagbart display. Ganske solid bagasjebærer, liten kjedebeskytter. Tre rammetyper. Kjedebeskytter. Stort, avtagbart display. Intube batteri, litt kronglete å ta ut. Ganske solid bagasjebærer. Sykling, flatt God, men litt vanskelig å sykle sakte. Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Sykling, ujevnt underlag Litt tynne dekk, men dette kan fikses med et «skin» (drøye 1000 kroner). Litt enkel frontdemper og litt tynne dekk. Bra. Mer terrengrettet motor/kontroll. Oppleves nesten "for lett" i Boost og "for tung" i Trail rett fra fabrikken. MEN dette kan stilles i app. Ikke din typiske offroader, og mangler demping foran. Men gode og brede dekk hjelper til. Bra. Litt tynne dekk. Veldig bra Veldig bra Fin dekkstørrelse. God demping. Ikke enkelt å stille demping. MEN gode dekk. Veldig bra Bra. Litt tynne dekk. Sykling, lange bakker Helt grei Føles som den blir "sliten" mot slutten Helt grei Bra Bra Liker litt høyt turtall/aktiv i gir for maks motorhjelp. Veldig bra Bra Bra Veldig bra Helt grei Sykling, bratte bakker Helt grei Føles tyngre enn alternativene. Bra Veldig bra Veldig bra Særdeles god Særdeles god Veldig bra Veldig bra Særdeles god Blir litt for slapp kontra de beste om du ønsker god hastighet. Men holder koken hele veien til toppen uten å miste krefter.

BEST I TEST: Haibike Sduro Trekking 4.0 (2020)

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vinneren av vår test er tyske Haibike. Her får du rett og slett en meget gjennomført sykkel som er svært god på det aller meste.

For pengene du betaler får du en sykkel som er komfortabel å bruke. Salen er godt polstret, og ergonomien når du sykler er helt på topp. I tillegg har denne modellen ekstra store dekk som hjelper til med å gjøre sykkelturen så behagelig som mulig, samtidig som de ruller godt og fortsatt griper bra når det trengs.

Haibike har også en meget god byggekvalitet. Her virker ingenting å være overlatt til tilfeldighetene. Alt fra skjermer til bagasjebrett virker solid, og i tillegg har du andre gode egenskaper som blant annet testens beste lys.

Denne sykkelen har godt med gir å velge blant, og de sprer seg ut over et bredt register. Dette, kombinert med en den meget trekkvillige Yamaha PWseries ST-motoren, gjør at du enkelt kan holde tråkkefrekvensen oppe selv i bratte bakker. Og denne motoren virker å aldri gå tom for krefter, selv om du sykler i bakker over lenger tid.

Vi skulle gjerne sett et litt større display på denne modellen, men det forhindrer oss ikke å mene at dette totalt sett er den beste sykkelen i denne testen.

9.5 Imponerende Haibike SDURO Trekking 4.0 2020 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Tysk kvalitet på sitt aller beste " Fordeler Krysse av Meget god byggekvalitet

Krysse av Meget god komfort

Krysse av Takler alt av bakker uten problemer

Krysse av Meget godt egnet på ujevne underlag

Krysse av Låsbar demper

Krysse av God utveksling på girene Ting å tenke på Bytt Kunne gjerne hatt litt større skjerm

Når komforten betyr alt: Electra Townie Path Go! 10D

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vil du ha en sykkel der du sitter rak i ryggen med skyhøy komfort, er det denne sykkelen fra Electra du bør velge. Her får du en sykkel som vil gi deg mange timer med behagelige turer, mye takket være en meget godt polstret sal og en egen setedemper på røret ned i rammen.

I tillegg har denne modellen de samme gode, store dekkene som Haibike-sykkelen bruker, som i seg selv gir greit med demping i tillegg til å gi god stabilitet. Det kan nemlig være verdt å merke seg at denne sykkelen ikke har noen demping i front, men likevel så gir de overnevnte grepene såpass godt med avlastning til at vi ikke ble plaget nevneverdig før vi hadde forvillet oss vekk fra asfalt og normal grusvei.

Dette er en sykkel som har en meget god byggekvalitet, og vi liker fargen den har også. Sykkelen vi hadde til test var såkalt Oxblood, en mørkerød/lilla farge med frostet finish.

Skal du ofte ha med deg batteriet, har denne sykkelen en av testens enkleste løsninger for å koble det fra rammen.

Motoren i sykkelen er hakket slappere enn Bosch-alternativet til Scott, men med mindre du vil rase opp de bratteste bakkene noen kilometer i timen raskere, vil denne også gjøre nytten for deg til det aller meste.

I tillegg har den et system fra Bosch hvor du enkelt kan klemme fast mobilen din, og bruke denne som display når du sykler. Det gir også hendige tilleggsfunksjoner som navigasjon via mobilen.

Før du kjøper denne sykkelen så er det uansett greit å prøve den fysisk. Den kommer nemlig kun i en størrelse, som passer det aller fleste, men er du i den ene eller andre enden av høydeskalaen, kan det by på problemer for deg.

9 Imponerende Electra Townie Path Go! 10D annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Komfort til tusen " Fordeler Krysse av Meget komfortabel

Krysse av Oppreist sittestilling

Krysse av Robust konstruksjon

Krysse av Mulighet for å bruke mobilen som display til navigasjon mm

Krysse av Rask lading

Krysse av Enkelt å ta med batteriet

Krysse av Brede hjul gir god stabilitet

Krysse av Kan lade mobilen

Krysse av Kjedebeskytter Ting å tenke på Bytt Ingen demping i forgaffel

Bytt Lite display når du ikke bruker mobilen

Bytt Kun en størrelse kan være en utfordring for noen

Bytt Dyr

Så veldig mye å like: Giant Explore E+ 2 (2020)

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Taiwanske Giant sies å være verdens største sykkelprodusent, og dette fører også til at sykkelen for det meste består av deler fra dem selv. Med unntak av bremser og gir er det meste på denne sykkelen merket med nettopp Giant.

Dette gjelder også SyncDrive Sport-motoren, som er utviklet i samarbeid med velrenommerte Yamaha. Motoren er responsiv og meget trekkvillig, spesielt når vi er litt aktive på girspaken slik at vi finner passende tråkkefrekvens å hjelpe til med.

Sykkelen er for øvrig den eneste i testen som er utstyrt med to krankdrev foran, for 18 gir totalt. Dette betyr ikke så mye i praksis når vi holder oss innenfor farten der elmotoren uansett hjelper godt til, men med ekstra lave gir går det også fint å tråkke på litt ekstra i nedoverbakker for den som liker sånt.

Giant har også en «RideControl»-app som fungerer med sykkelen. Med denne kan man søke etter feil, oppdatere fastvare og justere på hvor mye eller lite hjelp du vil ha for de forskjellige assistansemodiene. Appen kan også spore ruten du sykler.

Batteriet er ikke integrert i selve ramma slik som på visse andre modeller i denne testen, men løsningen gir et nesten like lekkert inntrykk. Fordelen med å ha det slik fremfor «intube» er at det er langt enklere å la av batteriet.

Sykkelens styre har små «horn» på sidene som gjør det mulig å variere grepet litt ekstra – kjekt på lange turer.

Alt i alt er det veldig lite å utsette på denne sykkelen. Om det skulle være noe, kunne vi gjerne tenkt oss en litt mer behagelig sal og hakket bredere dekk, men det er en ren smakssak.

9 Imponerende Giant Explore E+ 2 (2020) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Rett og slett en meget god elsykkel " Fordeler Krysse av Meget god byggekvalitet

Krysse av Takler alt av bakker uten problemer

Krysse av Meget god på ujevnt underlag

Krysse av Stor og oversiktlig skjerm

Krysse av Låsbar demper

Krysse av Enkelt å ta av batteriet

Krysse av App-mulighet Ting å tenke på Bytt Hard sal (polstring i sykkelbuksen er en fordel)

Trekkvillig og sporty: Scott Sub Sport Eride 20

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Yamaha har vist seg å ha en kraftig motor som trekker både Haibike- og Giant-modellen opp bakkene så støvføyken står. Men det gjør også Bosch-motoren (Performance CX, 2020-modell) i denne Scott-modellen.

Her har du et godt alternativ til Giants sykkel, hvor begge gir deg en meget solid kvalitetsfølelse.

Denne sykkelen fra Scott gir deg likevel den aller mest sporty følelsen. Du har mer foroverlent og aktiv holdning når du sykler på denne. Og for noen er det åpenbart et ønske.

I tillegg har sykkelen en god kombinasjon av demping og dekk, som til sammen gir deg mulighet til å komme deg rundt på det aller meste av underlag helt uten anstrengelser. Det er også verdt å merke seg at du har hele 11 gir, så du bør finne en utveksling for de fleste situasjoner.

Dette er den eneste sykkelen som bruker gir fra SRAM, men det betyr ikke at det er noe dårligere av den grunn. Dog er det verdt å nevne at vi trengte litt tilvenning før måten du girer opp og ned satt i fingrene. Et lite minus er at du ikke har noe indikasjon på hvilket gir du er i på styret. Men med en så trekkvillig motor så er det mer en bagatell enn problem.

Er du følsom for støy, er det greit å merke seg at denne kraftige Bosch-motoren er noe mer støyende enn både Yamaha og Shimano. På den andre siden så gir motoren fra seg et hvin som gjør det enklere å høre når du bør gire for å beholde maks moment.

9 Imponerende Scott Sub Sport Eride 20 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Gir en sporty følelse " Fordeler Krysse av Trekkvillig motor med masse krefter

Krysse av Robust konstruksjon

Krysse av Fremoverlent, sporty sittestilling

Krysse av God demping

Krysse av 11 gir

Krysse av Enkelt å ta ut batteriet

Krysse av Oversiktlig display

Krysse av Gode dekk som fungerer til alle underlag

Krysse av Gode justeringsmuligheter

Krysse av Avtagbart display

Krysse av Kan lade mobilen

Krysse av Kjedebeskytter Ting å tenke på Bytt Dyr

Bytt Motoren bråker mer enn andre i testen

Bytt Giringen krever litt tilvending

Bytt Ingen justeringen av gaffel annet en lockout

God til det meste: Hard Rocx Evolution 3

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hakk i hel på de tre-fire første kommer Hard Rocx. Denne sykkelen er et godt gjennomført produkt uten spesielle svakheter. Den er blant tre sykler i denne testen med E6100-motor, som er Shimanos flaggskipssystem i «trekking»-klassen. Men som med de andre syklene med denne løsningen, må også Evolution 3 se seg knepent slått av alternativene med Yamaha-muskler.

Likevel er den god til å komme seg opp både lange og bratte bakker. Den er fullt på høyde med Meridas alternativ som koster en god slump mer penger.

Byggekvaliteten er det lite å utsette på, med unntak av et litt spedt bagasjebrett sammenlignet med for eksempel Haibike og Buddy. Utover dette er resten av sykkelen godt satt med flere hendige funksjoner, som de ekstra skvettlappene på skjermene, som du vil sette pris på når det er vått ute.

Hard Rocx Evolution 3 er rett og slett god til det aller meste. Sykler du på asfalt er den fullt på høyde med de beste, og den er heller ikke langt bak konkurrentene når du beveger deg ut på ujevne underlag som grus.

Samtidig er det enkelt å hekte av batteriet som er bygget inn i rammen, og med en håndgrep kan du løsne displayet for ta det med inn, inn dersom sykkelen blir stående ute. Veldig hendig.

8.5 Meget bra Hard Rocx E Volution 3 2020 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Solid tvers igjennom " Fordeler Krysse av Meget god byggekvalitet

Krysse av God komfort

Krysse av Låsbar demper

Krysse av Avtagbart display

Krysse av Takler godt bratte bakker

Krysse av Egner seg godt til lange motbakker

Krysse av App-muligheter Ting å tenke på Bytt Salen kan ikke stilles spesielt lavt

God sykkel til det aller meste: Ghost Hybride Square Trekking B2.8 AL 2020

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne sykkelen fra Ghost gir deg mye for pengene. Til under 27.000 kroner får du en elsykkel av god byggekvalitet, med en motor fra Bosch som er trekkvillig i de aller fleste situasjoner. Det er den samme motoren som sitter i modellen fra Electra.

Utover dette så er det en enkel og stilren sykkel du får, med et relativt stort display som er enkelt å tyde. Og som du enkelt kan klipse av og ta med deg sammen med batteriet. Dette er festet på rammen, ikke bygget, inn slik mange av de andre modellene i denne testen har.

Denne sykkelen har gode dekk som egner seg spesielt godt på asfalt, der vi opplevde at den var av modellene som rullet best. Samtidig er dempingen god. Vi hadde nok likevel ønsket oss muligheten til å justere hardhet og kunne låst dempingen i enkelte situasjoner.

Denne Ghost-sykkelen finnes i en rekke ulike størrelser og rammevarianter. Så det skal mye til at du ikke finner en modell som passer deg godt.

Salen sitter litt høyt på denne sykkelen. Har du ikke så lange bein, kan du eventuelt korte ned røret som salen er festet til.

8.5 Meget bra Ghost Hybride Square Trekking B2.8 AL W 2020 (Elsykkel) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " God sykkel til det aller meste " Fordeler Krysse av Enkelt å ta av batteriet

Krysse av Trekkvillig motor, selv om den ikke er den aller sterkeste i testen

Krysse av Avtagbart display

Krysse av Gode hjul for spesielt asfalt

Krysse av God demping

Krysse av God ergonomi

Krysse av Kan lade mobilen

Krysse av Kommer i flere størrelser og varianter

Krysse av Oversiktlig display

Krysse av Rimelig

Krysse av God byggekvalitet Ting å tenke på Bytt Ingen lockout på demper

Bytt Høy sal

Bytt Hakket dårligere bremser enn de beste

Kostbar allrounder: Merida eSpresso 600 EQ

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Meridas kandidat er en kvalitetssykkel som koster mest av alle i testen, og det forhindrer den fra å knive helt om seieren.

For foruten en stiv prislapp, er det ikke mye vi har å utsette på denne modellen.

Byggekvaliteten er fullt på høyde med de beste, og det er lagt inn noen smarte løsninger som beskyttelsesdeksel over krankdrev og kjede. Det vi dog ikke liker like godt er at du ikke har mulighet til å låse eller justere demperen på en enkel måte.

Utover det så er dette en sykkel med god motor som holder koken opp alt av bratte bakker og lange stigninger. Riktignok er Yamaha-motoren til Haibike og Giant et knepp bedre på lengre stigninger, men til gjengjeld er Shimano-motoren i denne sykkelen mer stillegående om det teller for deg.

Også denne sykkelen har batteriet «bygget inn» i rammen, og er kurant å ta med seg når du går fra doningen. Denne har også det samme Shimano-displayet som flere av de andre i testen, hvilket betyr at du enkelt kan ta det av og med deg om du ønsker det.

8.5 Meget bra Merida eSpresso 600 EQ 2020 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " God allrounder " Fordeler Krysse av Meget god byggekvalitet

Krysse av Komfortabel

Krysse av Godt egnet i lange motbakker

Krysse av Takler bratte bakker uten problemer

Krysse av Integrert lås

Krysse av Avtagbart display

Krysse av App-muligheter

Krysse av Gode dempere ... Ting å tenke på Bytt ... men de er ikke lett å justere

Bytt Høy pris

En uslepen juvel: Diamant Volt Allroad

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ved første øyekast ser Volt Allroad ut som en langt rimeligere sykkel. Den er fullstendig ujålete og har en nærmest militærgrønn farge. I motsetning til de andre i testen har den heller ikke lys som standardutstyr. Skjermer og bagasjebrett ser også ut som de har blitt kastet på nærmest som en ettertanke.

Men der det teller som mest, har også sykkelen det som trengs. Den har store hjul med kraftige dekk, funksjonell demping foran og gode bremser.

Volt Allroad er den eneste sykkelen i testen med Shimano Steps E7000-motor. Dette høres umiddelbart ut som et solid skritt opp fra 6100-serien, men egentlig snakker vi ikke om noen sterkere motor – bare litt annerledes, opprinnelig lagd med mer fokus på offroad-kjøring.

7000-serien har derfor også et ganske lite og minimalistisk display, mens assistansemodiene har fått navn som «Trail» og «Boost» i stedet for «Standard» og «High».

Rett ut av esken opplevde vi denne Trail-modusen som litt svak og Boost som litt ivrig, men dette kan vi heldigvis også justere på selv gjennom Shimanos E-Tube-app. Og med selskapets andre app – kalt E-Tube Ride – kan du få inn sensordata fra kjøringen til mobilen om du ønsker det.

Alt i alt en god og gøyal, men samtidig litt beskjeden elsykkel.

8 Meget bra Diamant Volt Allroad annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Enkel, men tiltalende " Fordeler Krysse av Takler godt motbakker

Krysse av Egner seg godt til ujevnt underlag

Krysse av God komfort

Krysse av Låsbar demper

Krysse av Integrert lås

Krysse av App-muligheter Ting å tenke på Bytt Litt simpelt bagasjebrett og skjermer

Bytt Lite display

Gjør mye riktig: Winora Sinus i9

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne modellen fra Winora er ganske så god til mye. Den gir deg en mer oppreist sittestilling enn mange av modellene i denne testen, dog ikke fullt så oppreist som med Electra-modellen.

Styret på denne sykkelen er noe smalere enn de andre, og er buet litt mot deg slik at du holder hendene noe mer vridd når du sykler.

Resten av sykkelen er dog godt bygget, og du får et batteri som er innebygget i rammen. Men, dette er ganske knotete å få ut om du vil ha det med deg. Det krever litt øvelse før du får løsningen i fingrene.

Også denne sykkelen har gode dekk for deg som vil sykle mest på asfalt. Og demperen foran gjør turen til en fornøyelig opplevelse, der du også kan låse den om du ønsker deg.

Motoren som sitter i denne modellen er fra Bosch, og til vanlig sykling uten bratte motbakker vil denne få jobben gjort godt. Den blir imidlertid litt vel sped om du skal jage opp bratte bakker i godt driv.

Alt i alt er dette likevel en god sykkel, og prislappen er også blant de mer hyggelige i denne testen.

8 Meget bra Winora Sinus i9 2020 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Egner seg aller best på asfalt " Fordeler Krysse av Gode justeringsmuligheter

Krysse av Lockout på demper

Krysse av Kjedebeskytter

Krysse av Innebygget batteri

Krysse av Oversiktlig display

Krysse av Avtagbart display

Krysse av Kommer i en rekke størrelser og varianter

Krysse av Rimelig

Krysse av Gode hjul for asfalt

Krysse av God byggekvalitet Ting å tenke på Bytt Mindre trekkvillig i de bratteste bakkene enn de beste

Bytt Smalere grep på styret

Bytt Batteriet krever litt trening før du tar det lett ut

Bytt Hakket dårligere bremser enn de beste.

Treg i avtråkket: Buddy Bike C5

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Buddy gjorde det veldig bra i vår forrige test, og gjør seg heller ikke bort i denne testen med sin helt nye C5-modell.

Det kan være verdt å merke seg at sykkelen ikke fås i flere rammestørrelser, så du vil kunne slite med at den passer deg skikkelig om du for eksempel er ganske høy av vekst.

Utover det er sykkelen godt sammensatt og virker solid bygget. Sammen med Haibike har modellen det mest solide bagasjebrettet i testen. I tillegg er setet komfortabelt, og holkene er spesielt gode. ReTyre One-dekkene er også noe for seg selv, ettersom du med glidelås kan feste på heftigere mønster eller pigger ved behov.

Denne sykkelen kommer med en fargeskjerm som er både stor og tydelig å lese av. I tillegg har du et stort batteri på 672 Wh som gir deg rikelig med rekkevidde. Her finnes det også et alternativ på 500 Wh for deg som ikke trenger så rå rekkevidde, men heller vil spare noen kroner.

Buddy har valgt å bruke en motor fra Dapu, og den virker å holde tritt med det aller meste når det gjelder krefter.

Men tingen som plager oss mest er at sykkelen har en merkbar forsinkelse i responsen når du starter eller slutter å tråkke. «Trege» sensorer gjør at det tar et halvt sekund før motoren reagerer, og tilsvarende fortsetter den å hjelpe til etter at du har stoppet pedalene.

Derfor blir tråkkehjelpen langt mer «av og på» enn hva som er tilfelle med de andre syklene. Mens konkurrentene er flinkere til å tilpasse kraften etter hvor hardt vi tråkker, er Buddy C5 mer for å gi deg «alt eller ingenting», om enn justert etter assistansenivå. Dette er noe vi oftere har opplevd på billigere sykler, men i dette selskapet faller det litt igjennom.

For ellers er dette en meget god sykkel. Robust og full av smarte løsninger, som for eksempel en USB-port på batteriet som lar deg lade mobilen på farta. Hadde tråkkeopplevelsen vært mer raffinert, ville denne modellen havnet et stykke lenger opp på listen.

7.5 Bra Buddy Bike C5 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Gjør mye rett " Fordeler Krysse av Har den beste skjermen av alle

Krysse av Solid bygget

Krysse av Komfortabel

Krysse av Låsbar demper

Krysse av Takler motbakke greit

Krysse av Blant de billigste i testen

Krysse av ReTyre er en enkel måte å skifte til et annet dekk på Ting å tenke på Bytt Litt treg respons når du starter eller avslutter å tråkke

Bytt Ikke like god til å tilpasse kraften i motoren til hvor hardt du tråkker som de beste i testen

Bytt Egner seg mindre på ujevnt underlag – da bør du kjøpe et ReTyre-«skin» som egner seg til dette

God sykkel som taper i bakkene: DBS VeiEL S6100

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den sykkelen som kommer dårligst ut i denne testen er DBS. Dens største svakhet er motbakker.

Sykler du i disse over lengre strekker mister den rett og slett litt piffen, og du blir også hengende etter i de bratteste bakkene. For mange er gode egenskaper i motbakker den viktigste grunnen til at man velger seg en elsykkel.

Og det kan virke litt merkelig, med tanke på at to av de andre modellene i testen har den samme motoren – og de sliter ikke med det samme problemet. Vi sjekket blant annet appen for å være sikre på at sykkelen ikke stod i en slappere modus. Men det var altså ikke tilfelle.

Skal du samtidig sykle mye på humpete grusveier, er det andre sykler i denne testen som gjør dette til en mer behagelig opplevelse.

Men, om du skal sykle på asfalt uten for mange og lange motbakker, er dette en sykkel som kan by på blant annet god komfort. Du får en godt polstret sal og holker trukket i skinn som er meget behagelige å holde i.

Sykkelen har et oversiktlig display som du enkelt kan hekte av og ta med deg. Samtidig er det kurant å få tatt av batteriet. Har du disse to med deg, er det større sjanse for at resten får stå i fred også.

Prismessig er denne ikke denne modellen blant de aller billigste, og da finnes det i våre øyne flere bedre alternativer du heller kan velge.

7 Bra DBS VeiEL S6100 2020 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Komfortabel og best på flatmark " Fordeler Krysse av Komfortabel sal

Krysse av Holker i skinn

Krysse av Godt egnet til sykling på flate områder

Krysse av God byggekvalitet

Krysse av Avtagbart display

Krysse av App-muligheter

Krysse av Integrert lås Ting å tenke på Bytt Mister krefter ved vedvarende oppoverbakke

Bytt Demperen fungerer ikke like godt som de andre i testen

Bytt Ikke fullt så god på ujevne underlag som resten