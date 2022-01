OnePlus lanserte ny toppmodell

OnePlus 10 Pro blir tidlig ute med ny skjerm og lynrask lading.

Slik ser de to variantene av OnePlus 10 Pro ut som så langt er lansert. Foreløpig kommer telefonen først til Kina, men i løpet av noen måneder kommer den antakeligvis hit også.

Ved siden av Apple og Samsung er OnePlus kanskje den viktigste leverandøren av påkostede mobiltelefoner i Norge, og nå har de lansert sin nyeste toppmodell, OnePlus 10 Pro, som har fått helt ny design.

Variantene av telefonen som er vist frem nå kommer i svart og grønt og skal i første omgang til Kina. De kommer til resten av verden etter hvert. Da vil det bli noen av de best utstyrte Android-telefonene som er i salg her, med siste generasjon maskinvare på innsiden og lynrask lading.

Lynrask lading og strømsnille skjermer

På ladefronten lover telefonene henholdsvis 80 watt kablet lading, og lader følger med, i motsetning til hos Apple og Samsung. Det er den raskeste ladingen fra OnePlus så langt, mens trådløs lading blir værende på 50 watt, der den også var for OnePlus 9 Pro. Det krever imidlertid en egen, spesiell trådløslader fra produsenten selv. Vanlig trådløslading som følger Qi-standarden er vesentlig tregere (inntil 15 watt), men kan også brukes.

En viktig oppgradering fra dagens OnePlus-modeller er skjermen. Det er en såkalt LTPO 2.0-skjerm som står i OnePlus 10 Pro. Forkortelsen betyr antakeligvis bedre batteritid. Det teknologien skal gjøre er å la telefonen styre akkurat hvor mange bilder per sekund den vil vise - mellom 1 og og 120. Dermed kan et stillestående stykke tekst kreve svært lite, mens raskt skiftende grafikk får utnytte skjermen til fulle.

De fleste av oss ser nok aller mest på forholdsvis statisk innhold. Teknologien kommer fra Samsung, og sammen med Xiaomi er OnePlus blant de første til å bruke denne nye utgaven av det. Både Galaxy S21 og Galaxy Note 20 har hatt tidligere utgaver av LTPO-skjermene.

Laget i matt glass

Baksiden på OnePlus 10 Pro er i matt grønt eller matt svart glass. Finishen var tilgjengelig også i OnePlus 9-serien. Foreløpig er det ikke lansert flere farger, men der spørs det om det ikke kan dukke opp flere etter hvert, med tanke på at forrige utgave var tilgjengelig i et relativt stort antall ulike farger og finisher - der en speilfarget en kanskje var aller mest iøynefallende.

Kameraoppsettet på baksiden er vesentlig endret. Der det var fokus på to linser på baksiden før, er det nå en kamerahump som minner om en krysning av Apples og Samsungs. Den er mer kvadratisk og inneholder fire sirkler, der tre av dem er kamera. Satsingen er likevel omtrent lik; det er den vanlige vidvinkelen og ultravidvinkelen som har fått den heftigste maskinvaren, mens zoomkameraet fremstår mest som en ettertanke med sine ustabiliserte 8 megapiksler.

Forgjengeren, OnePlus 9 Pro, fantes både i matte glassvarianter og i denne speilutgaven.

Satset på ultravidvinkel i fjor - nå er brikken krympet

Hovedkameraet har akkurat de samme spesifikasjonene som i fjor, med 48 megapiksler og en stor brikke på 1/1,43". Her er det laser til fokushjelp og stabilisert glass til å hjelpe når det er mørkt. Ultravidvinkelen har fått en fysisk mindre sensor enn i fjor, med 30 prosent mindre piksler på, men er fortsatt 50 megapiksler. Samsung, som har laget sensoren, lover likevel at den skal gi solid ytelse til tross for sin størrelse.

Samarbeidet med kameraprodusenten Hasselblad fortsetter. I forrige omgang handlet det aller mest om fargeprofiler, og det er enn så lenge slike som er nevnt nå også - så det vil vise seg i hvor stor grad, om noen, det er merkbart på selve bildekvaliteten.

Innsiden minner mye om fjorårets

På svært mange områder likner OnePlus 10 på sin forgjenger. Sførrelsen er for eksempel nesten kliss lik, med under millimeteren i forskjell i alle retninger. Skjermen er den samme 6,7-tommers størrelsen som i fjor og den gir fra seg maksimalt 1300 nits lysstyrke - også som i fjor. Oppløsningen er som før (1440p) og rask lagring (USF 3.1) og 8 eller 12 gigabyte RAM er som tidligere.

Telefonen slippes imidlertid som en av de første med den nye Snapdragon 8 Gen1-brikken, som følger opp fjorårets Snapdragon 888-prosessor. Det betyr at telefonen skal være raskere på alt. Noen av prosessorens fanesaker er en påstått 20 prosent raskere ytelse, samtidig som den også skal være i stand til å bruke 30 prosent mindre strøm enn sin forgjenger. Også grafikkdelen i prosessoren skal være vesentlig raskere og mer strømsnill.

Strømsnill og rask er forøvrig neppe noen dårlig kombinasjon med tanke på at OnePlus 10 Pro skal komme med en kjøleløsning som har ekstremt stor overflate på innsiden av telefonen. Resultatet burde bli mindre varme og bedre ytelse under bruk. OnePlus skryter imidlertid av funksjonen Hyperboost. Den låser ytelsen til bånn pinne for gaming, så det kan bli interessant å se om OnePlus 10 Pro også blir en håndvarmer på kalde dager med funksjonen påslått.

Kina først, Europa til våren

OnePlus-telefoner, såvel som mange andre kinesiske modeller, slippes som regel for det kinesiske hjemmemarkedet først. Kineserne kan kjøpe den i forhåndssalg mellom gårsdagens lansering og morgendagens salgsstart. Her til lands er det ukjent akkurat når den vil dukke opp - men innen den tid skal programvaren byttes fra Kinas Google-frie Color OS til den globale OxygenOS-varianten som kommer med appbutikken og tjenestene vi er vant til her på berget.

Prismessig starter enkleste modell på 6500 kroner i Kina, men kinesiske topmodeller har en tendens til å ligge forholdsvis lavt priset i hjemmemarkedet, og noe høyere priset i vestlige markeder. OnePlus 9 Pro kostet rett under 10.000 kroner da den kom til Norge, og med dagens forsyningssituasjon er det nok optimistisk å tenke at 10 Pro skal starte noe særlig lavere.