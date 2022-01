OnePlus varsler ny toppmodell

OnePlus 10 på vei til Kina – i første omgang.

Slik vil OnePlus 10 Pro se ut. 11. januar slippes den for det kinesiske markedet, mens resten av verden antageligvis må vente til mars eller april på den globale lanseringen.

Hva er vel mer typisk for teknobransjen enn å lansere en lansering? Nå har OnePlus og sjefen Pete Lau vist frem bilder og litt video av sin kommende toppmodell 10 Pro på Twitter. Og datoen for lanseringen er ventet å bli den 11. januar, ifølge The Verge – det er imidlertid foreløpig kun snakk om en kinesisk lansering.

Tradisjonelt lanseres toppmodellene fra OnePlus for resten av verden rundt skiftet mellom første og andre kvartal, og vi kan sannsynligvis vente oss en lansering rundt mars-april i år også, selv om produsenten ikke har sagt noe offisielt rundt dette ennå.

Viser frem kamerahumpen

Bildet som er vist frem viser en redesignet kamerahump på baksiden av telefonen. Den kan minne litt om en krysning mellom Samsungs og Apples kamerahumper i deres siste generasjoner. Som hos Samsung går humpen over i mobilrammen på siden av telefonen, men som hos Apple er det et firkantede design som minner litt om en komfyrtopp som er valgt for måten kameralinsene er organisert på.

Ved siden av en kullsvart grafittaktig farge er det en spennende dyp grønn affære som kan hjelpe OnePlus 10 Pro til å skille seg litt ut visuelt. Selskapet har tradisjon for å leke litt med fargene på telefonene sine, og OnePlus 9-serien finnes i en rekke ulike varianter.

Mer lys for mindre strøm

Teknologimessig er det alltid spennende når OnePlus lanserer – spesielt etter at selskapet har seilt opp som den kanskje viktigste konkurrenten til de to store – Samsung og Apple – etter at Huawei har falt litt ut av mobilhyllene utenfor Kina.

Som alltid er det mest rykter å snakke om før lansering, men OnePlus har bekreftet at skjermen i OnePlus 10 Pro blir en såkalt LTPO 2.0-skjerm. LTPO-teknologien handler om mer lysstyrke for mindre strøm, og første generasjon har allerede bidratt til lavere strømforbruk – og dermed bedre batteritid – i en rekke toppmodeller.

Det vi har sett av ryktebilder utover OnePlus egne offisielle bilder viser for øvrig at skjermen har et kamerahull øverst til venstre. Om det stemmer betyr det at den gryende trenden med å gjemme vekk selfiekameraet bak skjermen fortsatt ikke har kommet til OnePlus – til tross for at deres nære slektning Oppo har syslet med teknologien en god stund allerede. Så vil tiden vise om ryktebildene stemmer med virkeligheten.

Fjorårets OnePlus 9 Pro var en av de beste mobilene du kunne kjøpe, og den hadde også et rimelig særegent design. Nå nærmer det seg avløsning for modellen – iallfall i Kina.

Kina først, så resten av verden

Kinesiske mobilprodusenter har det med å slippe produkter i Kina først, siden de kan kjøre sin egen og relativt raskt utviklede programvare der. Så tar det gjerne litt tid å tilpasse programvaren for resten av verden. I Kina er det Oppos Color OS som kjører på OnePlus-mobilene, mens her på berget er det en variant av Android som er døpt OxygenOS. De to har en del felles innhold, men utvidet språkstøtte og full Google-støtte er blant tingene som tar litt tid.

I dagens teknologimarked er det også et åpent spørsmål hvordan det står til med prosessorer og RAM til de nye telefonene, og hvordan det kan påvirke tilgjengeligheten. Der vet vi at Apple og Samsung har to store fortrinn. Apple bestiller maskinvaren sin veldig lang tid i forveien, og har det med å slippe noenlunde greit unna svingninger i pris og tilgjengelighet – rett og slett fordi de enorme bestillingene er prioritert. Samsung på sin side er en av verdens største produsenter av halvledere og skjermer, og kan dermed også «sørge for seg selv» i noe større grad enn de fleste konkurrentene som er avhengige av sin plass i køen hos leverandører som Qualcomm.

Vi kan nok regne med å få en forsmak på akkurat hva som venter oss fra OnePlus om en ukes tid fra skrivende stund – men akkurat hvor lang tid OnePlus 10 bruker på å komme hit må vi smøre oss med litt tålmodighet for å finne ut.

