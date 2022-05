Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Har lansert utendørs air condition

EcoFlow Wave er laget for å være med på tur.

Jeg lever i tiden, jeg pakker lett og jeg forventer effektivitet fra mitt 26 kilos portable kjøleaggregat. Eller noe slikt.

EcoFlow er kjent for å lage batteriaggregater og solcellepaneler. Men nå har de lansert et produkt litt utenom det vanlige. EcoFlow Wave er en portabel aircondition som er mer portabel enn AC-er flest. Den er laget for å kunne gå på et eget batteri, eller på ett av de større portable batteriene som EcoFlow lager.

Boksen er imidlertid ikke en du tar med deg på vanlig telttur med det første. I så fall må du nok legge igjen det meste av oppakningen din hjemme. Den veier nemlig henimot 18 kilo. Og skal du ha batteriet som kan festes på kjøleren øker vekten med karslige 8 kilo til.

Laget for (bo)bilbruk

Foreløpig er EcoFlow Wave på forhåndssalg i USA. Der reklamerer produsenten for den som et godt tilskudd til bilferien eller bobilen. Du skal kunne drive Wave i tre timer på tilleggsbatteriet som monteres rett på boksen, men hvis du kobler til et portabelt EcoFlow Delta-batteri skal den kunne gå i opptil 12 timer på en lading.

Som for airconditioner flest - i hvert fall de som er litt påkostede - dyttes fuktigheten ut sammen med varmluften. Det synes litt uklart hvordan akkurat det fungerer, siden Wave ikke er avbildet med noen form for slange til «eksosen».

I enkelte av bildene er den bare avbildet i friluft blåsende kaldt mot brukeren. Men det er en fullblods AC med kompressor vi snakker om, så innendørs vil den trenge å bli kvitt varmluften for å ikke bare flytte rundt på den varme luften - samtidig som den tilfører sin egen effekt i oppvarming til rommet den står i.

EcoFlow Delta er en bærbar strømstasjon som blant annet kan gi deg ekstra rekkevidde på elbilen din hvis nøden kniper. Denne typen produkter har blitt vanligere de siste årene.

Koster å være kar

Amerikanere som forhåndshandler denne kjøleføneren må punge ut med 1199 dollar, som skal være en kampanjepris nedsatt fra 1499 senere. Det blir til 11.475 blanke kroner om vi oversetter, og da får du bare EcoFlow Wave uten batterier attåt.

Handler du den med tilleggsbatteriet som kan drive den i tre timer blir kampanjeprisen 1799 dollar, eller drygt 17.500 kroner. Leveransene starter i juli - omtrent da vi ser for oss at heite amerikanere trenger produktet aller mest.

En del av EcoFlows produkter er tilgjengelige også i Europa, og vi har skrevet en test av utmerkede EcoFlow Delta, et lite batteriaggregat på 1,3 kWt. Den kan du lese her. Det er uklart om Wave kommer til våre breddegrader med det første.