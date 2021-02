Pappaen til alle nødladere

Tusenkunstner med strøm.

Delta 1300 skal kunne gi opptil 8 kilometer ekstra rekkevidde på en elbil. Det er ikke det typiske bruksområdet for batteriet, men såpass tett som det er mellom ladestasjonene i Norge kan en slik batteripakke i bagasjerommet være det som skal til for at en helt tom bil kommer seg de siste meterne til en reddende (hurtig)lader. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det blir bare flere litumsbatterier i verden, og etter at elbilene fikk en dominerende rolle på veiene har batterirevolusjonen skutt fart. Der laptoper, mobiler og kamera var først ut, har man nå strømbanker til å samle solkraft eller forskyve strømforbruket fra elnettet i private hjem. Enkelte steder i verden har man til og med litiumsbatteri som avlastingsteknologi og «backupstrøm» for hele strømnett .

Derfor føles EcoFlow Delta 1300 som et underlig naturlig neste steg i batterirevolusjonen. Hva den er kommer an på hvem du spør og hva den skal brukes til. Men rent teknisk er den et enormt batteri med ladestyring, 20-amperes sikring og omtrent alle utgangene du kan tenke deg.

Før du leser videre kan du koste på deg et forståelsesfullt blikk til mobilnødladeren din, gi den et klapp eller to og hviske stille til den at den fortsatt er like god.

For dette her er pappaen til alle nødladere.

Dessuten er den en aggregaterstatter. Den holder uavbrutt liv i PC-en din når strømmen faller ut (UPS). Den kan spare deg for installasjon og montering av ladekontrollere og store mengder kabling i hytte eller bobil og campingvogn med solcellepanel. Den kan være elstarteren til snøfresen i garasjen uten strøm, og den kan fint levere flombelysningen også.

EcoFlow Delta 1300

Kan levere et hav av strøm samtidig

Kan erstatte et lite bensinaggregat på byggeplass

Legg til solcellepanel for helintegrert hyttestrøm

Kan berge PC-en når strømmen går

Hurtiglader hva det skal være av bærbare enheter

Lader ut svært raskt ved behov

Omfattende infoskjerm

Beskyttet mot feilbruk Ting å tenke på Bråker under lading

... og under utlading

Ganske tung (14 kg)

Kostbar til noen typer bruk, rimelig til andre

Kan gå varm ved heftig utlading innendørs

UPS-funksjonen er litt ustabil

– Eh, hva er en strømstasjon?!

Vi får en del pussige testforespørsler her i Tek.no. Og jeg skal innrømme at da EcoFlow spurte om vi ville teste en, eh, «strømstasjon» antok jeg at det var snakk om en av pussighetene som av og til flyr forbi. Etter å ha lest litt mer om produktet ble det tydelig at det kunne ha noe for seg. Da vi ba om å få teste det var det likevel med en tanke i bakhodet; her har vi et perfekt produkt for et mildt skrått blikk. Det er nok altfor nisjete for selv et nisjenettsted som Tek.nos lesere.

Så feil kan man ta.

Som antydet over er det omtrent bare fantasien som setter grenser for hva et produkt som Delta 1300 kan være godt for. De overordnede spørsmålene er hvor du trenger uavbrutt strømtilførsel, og hvor trenger du å kunne bære strøm der du ikke har strøm fra før, eller der en kjempelang skjøteledning blir upraktisk?

De fleste av oss har nok en liten punktliste klar allerede etter de to spørsmålene. For noen er den punktlisten lenger enn for andre, og er du en av dem som har fire-fem punkter eller flere bør du muligens spisse ørene og følge med videre.

Viktige stats for EcoFlow Delta 1300

Opplading: krever omtrent 1,5 kWt totalt fra 0–100 prosent, trekker inntil 1200 watt fra kontakten på det meste, men «typisk» rundt 700–800 watt.

Ladetid: 80 prosent tar rundt 65–70 minutter, 100% tar drøyt 110 minutter

Utlading: Såvidt over 1 kWt (1–1,05 kWt ved tre målte utladinger)

Nødlading av elbil: En Hyundai Kona fikk 6 km lenger rekkevidde og et sted mellom 1 og 2 prosent mer strøm (bil oppgir ikke høyere presisjon) når ladet fra 74 prosent i 7 minusgrader

Maks last: 1800W jevn belastning, 3300W startbelastning, 20A automatsikring og temperaturvern

Lades fra: Vanlig schuko/220V via apparatkabel, lades fra billadere, bil eller solcellepaneler via egen inngang

Delta 1300 er ikke vanntett eller IP-sertifisert - det finnes egne kasser til å ha rundt ved behov for tetting

Kan fungere som UPS - uavbrutt strømforsyning - for PC-er og annet utstyr

Kan kobles inn i enkle solcelleanlegg

Laget for å være (nesten) lydløs aggregaterstatter på byggeplass

To USB-C, to USB-A med hurtiglading, to ordinære USB-A 2A-kontakter

Fire schuko-kontakter

Enkelt 12V sigarettenneruttak

Kontaktbankene for USB og 220V kan aktiveres og deaktiveres separat

En mengde verktøy koblet til Delta 1300. Det funket fint å bruke mange av dem samtidig. Boksen leverer inntil 1800 watt kontinuerlig, eller opp til 3300 watt i korte perioder. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Erstatter små aggregat

Siden EcoFlow Delta 1300 tillater kraftig utlading på alle fire schuko-kontaktene samtidig kan den enkelt være strømkilde for en drill, en liten sirkelsag og en varmepistol eller hva det måtte være på en byggeplass eller i en garasje.

Den har ikke nok futt til å holde liv i de aller mest strømkrevende produktene så veldig lenge. Dermed forutsetter det en viss type bruk, der en varmepistol egentlig ikke er en optimal deltaker - henger du 1800 watt last på Delta 1300 varer den tross alt bare mellom 35 og 45 minutters tid.

Men med variert bruk, mer på lavere effekt enn på høy, bør den være i stand til å erstatte de rimeligste aggregatene på en byggeplass. Spesielt en som ikke domineres av elverktøy som går gjennom hele dagen.

Samtidig kan Delta 1300 levere mer strøm på en gang enn mange av de minste aggregatene , så den kan i korte perioder forsyne mer krevende verktøy enn det som kan drives av de enkleste aggregatene. Men det er verdt å tenke på at et lite bensinaggregat koster fra rundt fire tusenlapper, og da er begrensningen i varighet kun hvor mye bensin du har med deg. Delta 1300 er altså god på noen ting og svakere på andre.

Et kraftig garasjelys kan fint kjøre fra Delta 1300s kontakter. PS! Elbilen på bildet har ikke faktisk brutt sammen, og er bare utsatt for en litt ubehøvlet fotosession. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nødstrøm

Det er tusen grunner til at litt 220V for hånden kan være nyttig. Har du Delta 1300 i bagasjerommet kan du for eksempel belyse en bil som har brutt sammen med en arbeidslampe mens du jobber. Du kan også drive en elektrisk pelletsgrill i tilnærmet evig tid, siden det i hovedsak er vifter som trekker strøm etter at oppvarming og tenning av grillen er gjort. For å nevne to eksempler i hver sin ende av en eller annen skala.

Vi forsøkte å koble den til både en grill og å starte en snøfreser med elstart fra batteriet. En drøy time grilling og tre starter av fresen brukte rundt fem prosent av batterikapasiteten. Du kan altså ikke holde på i absolutt all evighet, men kapasiteten føles ikke trang til «forefallende» som dette heller.

Lampen du ser på bildet over er en gammeldags halogenlampe. Kjøper du garasjelampe i dag er det som regel LED-lys det er snakk om. Men med disse gamle, strømkrevende og varme lampene på 300 til 500 watt får du fortsatt en god del bruk ut av Delta 1300. Eksempelbildet ble tatt med en 300 watts lampe, og strømstasjonen viste fire timers antatt varighet i skjermen.

En elektrisk pelletsfyrt grill gjorde oppvarming, tenning og «bålpusting» i en drøy times tid uten å plage Delta 1300 nevneverdig. Ole Henrik «Der Grillmeister» Johansen, Tek.no

Rask-ish å lade

Å fylle boksen med strøm er enkelt. Den bruker en vanlig apparatkabel av typen du kanskje har stukket en printer eller en PC i ryggen med, og fra den kan den trekke inntil 1200 watt.

EcoFlow skryter av en times ladetid til 80 prosent, men min erfaring er at det er nærme - om ikke fullt så bra. Rundt 67 minutter loggførte jeg til 80 prosent med et batteri i romtemperatur. Avviket er bare såvidt over 10 prosent, så jeg skal ikke vifte med noen hard pekefinger her. Med batteri hentet inn fra vintertemperaturer på 7–8 minusgrader tok det mye lenger å lade opp - delvis fordi ladeprosessen ikke begynte i praksis før batteriet hadde akklimatisert seg en god stund.

Underveis i ladingen opplyser boksen hele tiden om hvor mye strøm den trekker. Kobler du til noe på utgangene samtidig viser den hvor mye strøm den lader ut også. I tillegg viser den en gjetning på hvor lang tid som er igjen å lade.

Den gjetningen er temmelig presis mesteparten av tiden. Men de siste par prosentene fra 98 til 100 prosent tok ti-femten minutter, mens skjermen hele tiden viste at det gjensto ett minutt. Dermed svikter gjetningen på slutten.

Et irritasjonsmoment er at Delta 1300 har to kraftige vifter som går mens den lader opp eller ut. Det gjør at å lade en slik boks er noe du helst gjør på boden, og kanskje ikke noe du vil ha stående i stua. Lar du den stå tilkoblet kontakten i veggen vil den vedlikeholdslade litt nå og da, og starte viftene i noen minutter omtrent en gang i døgnet.

Det går raskt å lade EcoFlow Delta 1300, men det kan ta lenger tid hvis boksen er enten for kald eller for varm. Produsenten avbefaler sterkt å lade den rett etter at den er tømt med tung last, og skriver at den bør få hvile et par timer for sikkerhets skyld. Men boksen er beskyttet også mot temperaturproblemer, og de røde ikonene blinker mens viftene jobber for å klargjøre batteriet for ny lading. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Uavbrutt strøm til PC-en

UPS står for uninterrupted power supply, eller uavbrutt strømforsyning oversatt til norsk. Det er i de fleste tilfeller en boks du setter mellom en PC og stikkontakten for at PC-en skal få tid til å skru seg av på fornuftig måte ved strømbrudd. En avansert UPS som kan drive utstyr lenge koster som regel mange penger. Men Delta 1300 skryter av å ha UPS-funksjon - og den kan vare lenge.

Jeg koblet Delta 1300 til min egen PC. Med en skjerm på 32 tommer og en på 27 tommer i tillegg til selve kassa trakk maskinen opp mot 200 watt i oppstart og rundt 130 watt ved vanlig drift. Når grafikkort og prosessor går på full pinne er maskinen i stand til å trekke mer, men ved typisk bruk er forbruket ganske beskjedent. Delta 1300 anslår faktisk at 9–10 timer drift skal være oppnåelig. Den er altså glimrende hvis du vil ha muligheten til å kjøre den stasjonære PC-en din som arbeidsmaskin gjennom en hel dag med strømbrudd hjemme - og en UPS som kan holde liv i PC-en så lenge vil koste mange tusenlapper i seg selv.

Men UPS-er flest er raskere i omkobling enn Delta 1300, som bruker «hele» 30 millisekunder på å våkne når strømmen går - noe produsenten selv er ærlig på i instruksjonsboken. De presiserer også at den som UPS ikke må brukes med for tung last, og at man må teste utstyret gjentatte ganger for å være sikker på at det fungerer med funksjonen. En notis om at EcoFlow ikke tar ansvar for datatap er også å finne i heftet.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Min erfaring med egen maskin er at riggen omtrent fire av fem ganger overlever et strømbrudd. Men den femte gangen blinker det Overload på Delta 1300-skjermen, samtidig som vekselstrømikonet blinker. Det skal bety overbelastet vekselretter - men samtidig er det temmelig underlig at skal skje ved så lave belastninger som 130 watt - denne boksen er tross alt fint i stand til å forsyne et par kilowatt på kontaktene sine uten å bli overbelastet. Altså må det være snakk om en bug eller utstyr som ikke snakker så pent med den.

Kanskje det hadde gått bedre om jeg slo av all RGB-en? Sannsynligvis ikke.

I tillegg er det greit å vite at ved konstant tilkobling vil Delta 1300 starte opp de kraftige viftene sine og lade litt nå og da, selv om den ikke bruker av batteristrømmen under vanlig drift. Så helt lydløst er det ikke å bruke den på denne måten. Skulle du ha ekstreme behov for driftstid kan du imidlertid koble sammen to Delta 1300-bokser og doble driftstiden, ifølge instruksjonene. Jeg er litt usikker på hvor innafor brannvesen og strømnettleverandør synes det er, siden vi da snakker om bokser som vil forsyne seg med rundt 2,4 kW ved maks lading totalt - vanligvis ikke en mengde effekt man ønsker å ha «kjedekoblet».

Her er Delta 1300 under lading av elbil. En dryg halvtime kan den holde på. Legg merke til de mange USB-kontaktene. To av dem er vanlige A-kontakter, to er A-kontakter med Quick Charge og to er C-kontakter med USB Power Delivery - de kan levere opp til 60 watt og drive eksempelvis en PC. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til alskens krimskrams

I tillegg til alt det andre er Delta 1300 også en gigantisk nødlader for mobilen din. Den kan lade alt mulig krimskrams via sine seks USB-porter, og gjennom fire av dem kan den lade ting fort. Det var helt enkelt å få full hastighet gjennom både USB-C-portene og de to A-portene med med Quick Charge-støtte.

Med hurtiglading på rundt 18 watt fra de raske A-portene oppga strømstasjonen å kunne holde på i ca. 90 timer. Mobilen på sin side ville vært fulladet i løpet av en times tid. Setter du denne på en benk på hytta kan dermed alle lade mobilene sine rundt 45 ganger før du har brukt halvparten av kapasiteten, og da har du fortsatt ganske mye strøm igjen til å drive en TV noen timer og til å bruke stavmikseren.

Og det er her Delta 1300 ser ut til å skinne. Som altmulig-mesteren der du ellers måtte vurdert en bråkete og illeluktende aggregatløsning, eller et kostbart og installasjonskrevende solcelleanlegg.

På benken i en strømløs hytte kan den sørge for at trivselsteknologien holdes i live. Samtidig blir den jo med hjem igjen etter hytteturen, og der kan det hende den tar sin naturlige plass mellom PC-en og strømnettet mens den lader. Og er du bare bittelitt heldigere enn meg klarer den å forsvare datamaskinen mot strømtap i fem av fem tilfeller - hvis ikke er også fire av fem «greit nok» som en bonusfunksjon som man jo ellers ikke ville hatt.

Vi startet en snøfreser med elstart gjentatte ganger med Delta 1300. Det fungerte utmerket. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Eller den kan bo i elbilen som reservetank og strøm til de verktøyene du måtte ha med. Kanskje kan den, som over, starte snøfresen din om den har elstart uten å ha integrert batteri.

Og vi har ikke en gang testet Delta 1300 som kjernen i et solcelleanlegg med 220-voltstøtte.

Svakheter? Joda - den er ikke perfekt. Den går varm ved for høy belastning over tid. Den klarer ikke å avverge alle strømbrudd. Den har heller ikke WiFi selv om EcoFlow har en app som viser til produkter med trådløsnett. Den er dessuten tung - rundt 14 kilo - og du kan ikke bare fylle den med bensin når den er tom. Da må den lades, og det tar oppunder to timer.

Det føles litt som EcoFlow Delta 1300 prøver å være strømbankenes svar på en iPhone - og den kommer så nærme, men den lander på 99 prosent ferdigkokt, med noen små ulemper og bugs igjen å fikse.

Samtidig - Delta 1300 slo meg som ett av de smaleste produktene jeg noen gang har testet. Helt til jeg innså hvor vanvittig nyttig en sånn dings kan være, i hvor mange sammenhenger og hvor maksimalt produsenten har utnyttet potensialet som ligger i et svært batteri og alle kontaktene man kan koble til det. Det er vanskelig å tenke seg noen som ikke har minst ett mulig bruksområde for en sånn. Og det er langt fra vanskelig å tenke seg at det finnes mange som har flere. Og er du i den siste gruppen er Delta 1300 et veldig spennende produkt.

Jeg hadde ikke lyst på den før jeg testet den. Nå irriterer det meg litt at den koster 16.000 kroner.

PS! Vi tester normalt ikke aggregat, solcelleanlegg eller strømstasjoner som denne. Derfor har vi ikke grunnlag til å gi denne noen endelig karakter. Men inntrykket er like fullt at konkurrerende produkter er dyrere å montere, mindre allsidige og til dels vanskeligere å bruke. Strømstasjonene lader i de fleste tilfeller mye tregere enn Delta 1300, som fremstår som en løsning laget for deg og meg som har ti tommeltotter. Det virker sannsynlig med en karakter mellom 8 og 9 av 10.