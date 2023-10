Tesla slipper ny Model Y

Men foreløpig bare i Kina.

Niklas Plikk Publisert i går 09:50

I begynnelsen av september slapp Tesla en helt ny versjon av Model 3, med nytt design og lengre rekkevidde. Nå planlegger de også en liten oppgradering av storebroren Model Y.

Nyheten kommer via Teslas kinesiske avdeling, som la ut et innlegg på WeChat med bilder og info om den nye bilen.

Ikke mange nyvinninger

Listen av oppgraderinger er imidlertid ikke så lang. En ny LED-stripe skal ha blitt inkludert i dashbordet og akselerasjonen fra 0–100 km/t skal ha blitt oppgradert fra 6,9 til 5,9 sekunder for innstegsvarianten med bakhjulsdrift. Et sett med nye felger er også på plass.

Prisen er imidlertid beholdt, til tross for de nye tilleggene. I Kina starter Model Y på 263.900 yuan (cirka 392.000 kroner), som er omtrent det samme som her i Norge; 399.990 kroner.

Det er fortsatt ingen informasjon hvorvidt den nye varianten av Model Y blir tilgjengelig utenfor Kina. På de norske Tesla-sidene er det ingen informasjon om den nye modellen, og interiørbildene viser ingen LED-stripe.

Oppdatert: Tesla Norge opplyser til Tek.no at det er ingen planer for at den nye modellen vil bli i salg utenfor Kina.

September-oppdateringen av Model 3 var langt mer omfattende enn de små endringene som Model Y får i Kina.

Frontlyktene endres for eksempel, rekkevidden får en betydelig økning, interiøret har fått et løft og passasjerene i baksetet har fått en egen skjerm å boltre seg med.