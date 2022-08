Google bøtelagt 412 millioner kroner for å ha villedet brukere

Google har blitt bøtelagt i Australia for å ha villedet brukere om hvor og når de samler inn personlig lokasjonsdata.

Boten er på 60 millioner australske dollar, omtrent 412 millioner kroner, og Google har bekreftet at de aksepterer summen.

Utydelig hva som ble lagret

Saken stammer egentlig helt tilbake til januar 2017, og fram til desember 2018, da Google skal ha villedet australske brukere til å tro at «posisjonshistorikk»-instillingen på Android-telefonene deres var den eneste måten stedsdata kunne samles inn på.

I virkeligheten var det enda en innstilling som også samlet inn lokasjonsdataen til brukerne. Funksjonen for å overvåke nett- og appaktivitet tillot nemlig også lokal datasamling og lagring, forteller det australske tilsynet for konkurranse og forbrukerrettigheter. Det var disse som gikk til sak mot Google, og altså vant frem til slutt.

– Betydelig straff

Ifølge myndighetene skal opptil 1,3 millioner australske brukere ha blitt påvirket, og de sier at hadde Google gjort det tydeligere hvordan datainnsamlingen fungerte, ville trolig mange ha gjort andre valg.

– Denne betydelige straffen som ble ilagt av domstolen i dag sender et sterkt budskap til digitale plattformer og andre virksomheter, store og små, om at de ikke må villede forbrukere om hvordan dataene deres samles inn og brukes, uttalte lederen for det australske tilsynet for konkurranse og forbrukerrettigheter, Gina Cass.

En Google-talsperson bekrefter at saken nå er avsluttet.

– Vi har investert mye i å gjøre stedsinformasjon enkel å administrere og lett å forstå med bransjens første verktøy som kontroller for automatisk sletting, samtidig som vi har minimalisert mengden data som lagres. Som vi har demonstrert, er vi forpliktet til å gjøre løpende oppdateringer som gir brukerne kontroll og åpenhet, samtidig som vi tilbyr de mest nyttige produktene som mulig, sa talspersonen i en uttalelse.

Det drøyde altså til 2018 før Google justerte innstillingene og gjorde det tydeligere for brukerne hva som faktisk ble samlet inn.

Det har for øvrig vært mye oppmerksomhet rundt Google i Australia det siste året, da myndighetene vurderer å tvinge store selskaper å betale for nyhetsinnhold de lenker til. Dette vil kunne ha enorme konsekvenser for selskaper som Google og Facebook, som lever av å servere små forhåndsvisninger av nyheter og innhold s