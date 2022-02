Mikrofonen var fortsatt på etter at Zoom-samtalen var ferdig

Selskapet hevder feilen er fikset nå.

En rekke Mac-brukere har klaget på at Zooms mikrofon fortsatt er på, selv etter at de har avsluttet en samtale. Nå har Zoom kommet med en oppdatering som skal reparere feilen.

Zoom ble gjort kjent med problemet i desember i fjor, da en rekke brukere meldte inn feilen til et support-forum.

Feilen ble oppdaget av Mac-brukere som la merke til at det oransje mikrofonsymbolet på Mac, altså indikatoren på at mikrofonen fortsatt tar opp lyd, lyste selv når møtet hadde blitt avsluttet.

Zoom lanserte da oppdateringen 5.9.1, som de på tidspunktet mente skulle løse problemet. Det gjorde det ikke, og de er nå ute med den nyeste oppdateringen 5.9.3.

En talsperson for Zoom, Matt Nagel, uttalte til The Verge at ingen lyddata skal være på avveie, altså at Zoom ikke har fått tilsendt opptak som resultat av mikrofonproblemet:

– Zoom-klienten for macOS 5.9.3, utgitt 25. januar 2022, fikset en feil som involverte feilen i å avslutte mikrofonbruken på riktig måte etter møtet. Zoom har fastslått at denne feilen ikke resulterte i at lyddata ble overført tilbake til Zooms plattform. Som alltid anbefaler vi brukere å sørge for at deres Zoom-klient er oppdatert til den nyeste versjonen.

Når en nettside eller et program bruker kameraet eller mikrofonen din, vil du se en liten oransje prikk oppe i høyre hjørne. Trykker du på knappen ser du hvilken app det gjelder.

Zoom i hardt vær også tidligere

Dette er ikke første gang at Zoom får kritikk for manglende personvernhensyn.

I 2020 ble det blant annet klart at en rekke brukeres passord og brukernavn hadde blitt lekket i et dataangrep, som ble distribuert på det «mørke nettet».

Senere ble de også anklaget for å ha forsøksvis villedet kundene sine med å si at Zoom var ende-til-ende kryptert, hvilket det på daværende tidspunkt ikke var.