Nå åpner Tesla opp superladerne for andre elbiler

I første omgang åpnes ti steder i Nederland som en test.

Superladerne har så langt vært tilgjengelige bare for Tesla-eiere. Det har blitt spekulert i en generell åpning - og nå starter Tesla på veien mot det.

Det har i lange tider gått rykter og prat om at Tesla kanskje skal åpne sitt enorme ladernettverk for flere bilmerker. Både selskapet, og sjefen selv, Elon Musk, har vært hemmelighetsfulle og til dels tvetydige i omtalen av utsiktene - så langt. Men nå tar Tesla bladet fra munnen - de åpner ti superladeplasser i Nederland for biler av andre merker.

Ifølge pressemeldingen kan brukerne av disse andre merkene laste ned Tesla-appen og bruke ladestasjonene. Tesla beskriver dette som en «evaluering av superladere for andre biler enn Tesla» - altså er det snakk om et prøveprosjekt i første omgang.

Skal passe på køproblemet

– Vi vil nøye overvåke hvert sted for overbelastning og lytte til kundene om deres opplevelser, forklarer de i meldingen.

Nettopp her er ett av de typiske diskusjonspunktene mellom elbileiere med og uten T-logo i grillen; mens elbilister med andre bilmerker gjerne mener at alle ladestasjoner må være fritt tilgjengelige for å gi de beste mulighetene til elektrisk mobilitet, er Tesla-eiere gjerne skeptiske - siden superladernettverket oppfattes som en del av pakken du kjøper når du handler en Tesla. Frykten er at ladekøene fra de åpne nettverkene skal gjøre seg gjeldende også for superladerne.

Tesla later til å være på begge sider av den diskusjonen. De skal altså overvåke om det blir kødannelse ved disse ti stedene i Nederland, men de sier også:

– Når flere kunder bruker superladere, kan nettverket utvides raskere. Målet vårt er å lære og iverksette nye idéer raskt, samtidig som vi fortsetter å utvide nettverket så fort som mulig, slik at vi til slutt kan ønske alle brukere av elektriske biler, enten Tesla eller ikke, velkommen til alle superladere over hele verden.

Her åpnes superladerne:

Det er i første omgang disse ti stedene i Nederland som åpnes for lading av andre elbiler enn Tesla.

Sassenheim

Apeldoorn Oost

Meerkerk

Hengelo

Tilburg

Duiven

Breukelen

Naarden

Eemnes

Zwolle

Foreløpig bare for Nederlendere i eget land, men ...

Dersom du allerede beregner antall ladestopp til Sassenheim for å innvie ett av de ti stedene med Hyundaien eller e-Golfen din er det greit å avvente litt; foreløpig er det ikke bare ladestedene som må holde til i Nederland. Prosjektet er også begrenset til brukere med bostedsadresse i landet. Derfor kan du ikke ta en bilferie innom og prøve ut.

Samtidig lover pressemeldingen en snarlig utvidelse til flere markeder - og deri kan det henge håp i norske snører, for i Europa er Nederland og Norge blant Teslas viktigste markeder, og flere av de største superladerstedene i verden er nettopp her i landet.

Tesla har dessuten meldt seg for utbygging av ladeplasser i Vestland fylke - der er det et krav om at laderne må være generelt tilgjengelige for alle merker.

Det er likevel ikke helt fritt for forbehold i pressemeldingen fra bilprodusenten;

– Vi begynner med et begrenset antall steder for å skaffe erfaring, overvåke populariteten og vurdere tilbakemeldinger før vi utvider. Fremtidige steder vil kun bli åpnet for andre biler enn Tesla hvis det er ledig kapasitet.

Pressemeldingen forklarer dessuten at Tesla-eiere stadig vil få de beste prisene ved bruker av superladerne. At andre får dyrere priser skal ifølge pressemeldingen gjenspeile økte kostnader ved å tilpasse nettet bruk av andre biler, og disse prisene kan variere.

