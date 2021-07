– Superchargerne åpner for andre merker i år

Elon Musk bekrefter at Tesla åpner opp i 2021.

Stappfulle hurtigladere og romslige Supercharger-plasser er blitt et vanlig syn. Det krangles både om tilgangen på slike «lukkede» ladenettverk og om strategien for fremtidig utbygging. Ifølge Elon Musk skal de røde og hvite laderne åpne for andre merker i løpet av året. Skolt, Henrik / NTB scanpix

Finn Jarle Kvalheim 21 Juli 2021 16:45

Denne saken har du kanskje lest før. Vi har skrevet den før også . Men når Tesla-sjef Elon Musk snakker ladenettverk og Superchargere spisser verden som regel ørene. Og nå har den Twitter-hyperaktive Paypal-, Tesla- og SpaceX-grunderen gitt et tidsperspektiv på når den ventede åpningen av Supercharger-nettverket skal skje.

I en bisetning under en diskusjon om ladekontakter slipper han nemlig følgende lille bombe:

– Vi skapte vår egen ladetilkobling siden det ikke fantes noen standard den gang, og Tesla var den eneste produsenten av elbiler med lang rekkevidde. Det er en relativt slank tilkobling for lading ved både høy og lav effekt. Det sagt, vi åpner vårt Supercharger-nettverk for andre elbiler senere i år.

Har blitt hintet om før

Lading er en gjengangersnakkis hvert år, og spesielt hver sommer, når stadig flere elbilister skal ut på ferie. Vi har tidligere skrevet om elbilistene som i fjor høst fikk ladet Golfer på Teslas ladere i Tyskland .

Musk har som nevnt innledningsvis hintet om at dette vil skje tidligere. Og nå i sommer ble det enda mer oppstuss rundt det, da Vestland fylke utlyste konkurranse om midler til etablering av hurtigladere for elbil.

Der søkte også Tesla, til tross for at et krav i den konkurransen handler om at laderne må være offentlig tilgjengelige - altså at de ikke bare kan være tilgjengelige for Teslas egne modeller, slik fasit har vært frem til nå. Foruten de Golfene i Tyskland, altså.

Samtidig kunne noe slikt blitt løst ved en vanlig Supercharger-stasjon med noen åpne ladere «attåt» for å ta seg av andre merker.

Uvisst hvor

Akkurat hvor Supercharger-nettverket åpnes, om det blir hele eller kun i enkelte land og hvilke bilmerker det blir tilgjengelig for er ukjent. Kort fortalt er det meste minus at det faktisk påstås å skulle skje i det blå.

Det har vært spekulert i at andre enkeltmerker ville få tilgang på ladenettverket, og at det dermed ville bli mer som en Ionity-aktig vri, der tjenesten først og fremst er tilgjengelig, eller gunstig, for bileiere som har fått ladekonto inkludert med ett av de tilknyttede bilmerkene. Om det er en vri som dette, eller en variant med Superchargere åpne for alle, vites altså ikke.

Men Norge har vært gjenstand for flere av spekulasjonene rundt dette, og etter hvert som ladenettverket har blitt bygget ut er det også her flere av selskapets aller største ladesteder har stått ferdig . Musks til dels hyppige besøk i Norge sier kanskje også noe om prioriteten landet har hatt for selskapet utenfor USA.

Les også Tesla Model Y bekreftes til Norge i august

Nasjonal transportplan fikk kritikk

Også da nye Nasjonal Transportplan ble sluppet i vinter ble det oppmerksomhet rundt ladingen - og planens påståtte mangler på området. Blant de få tingene som ble nevnt i den var at det jobbes med et ladenettverk i tilknytning til rasteplasser i Norge, og at de laderne i størst mulig grad skal være tilgjengelig for alle biler.

Samtidig går den langt på vei i å si at elbillading skal styres av markedet, og nettopp der ligger en del av argumentene fra kritikerne; det finnes godt med elbilladere i nærheten av der det bor mange elbiler. Men når de bilene legger ut på tur synker tilgjengeligheten raskt. Ikke bare kan det være problematisk for bilister som kommer langveis, men det kan og forsinke elbiladopsjonen i de ulike distriktene der mangelen er størst.