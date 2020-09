Slipper stor DOOM-oppdatering etter 27 år

Niklas Plikk 7 Sept 2020 10:47

I høst vil det være 27 år siden skytespillet DOOM kom på markedet. Det var et av de første 3D-spillene av sitt slag, og omtales av mange som en av de viktigste bidragsyterne til at skytespill har blitt som de er i dag.

Selv om spillutviklerne i ID Software har sluppet en haug av oppfølgere de siste tiårene, har de bestemt seg for å gi en ganske omfattende oppdatering til både Doom 1 og 2, som skal gjøre spillene bedre på samtlige plattformer de er tilgjengelig på - også mobil.

Endelig bredskjerm

Den kanskje mest merkbare oppdateringen for folk flest vil være støtten for bredskjerm. Da originalen kom på nittitallet brukte alle CRT-skjermer i 4:3-format, mens i dag er de fleste PC-skjermer 16:9 eller enda bredere. ID Software sier de har justert på den opprinnelige spillmotoren for å få til 16:9-format, og fikset i samme slengen et enda bredere synsfelt mens man spiller. Man får altså sett mer innhold i 16:9-format, og ikke bare et utstrekt spillbilde.

De har også bestemt seg for å gi offisiell støtte til et verktøy kalt DeHackEd, som ble brukt for å modifisere spillet av mange spillere.

For mobilspillere har både Doom 1 og Doom 2 fått støtte for spilling i både 60- og 120 hz, for mobiler og nettbrett som har dette. Det begynner jo å bli et par av dem . Spillene får også kontrollerstøtte på iOS.

For de virkelig hardbarka Doom-spillerne har spillutviklerne lagt inn ekstra nøyaktig tidsmåling i spillet. Doom spilles nemlig flittig av såkalte speedrunners, som forsøker å spille igjennom spill så raskt som mulig. Nå måles tiden ned på millisekundnivå, slik at speedrunnerne kan krangle enda mer om hvem som er raskest.