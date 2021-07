Nokia lanserer nyversjon av nok en gammel klassiker

Sammen med en solid ny 5G-telefon.

Nokias nye 6310 har ikke akkurat imponerende spesifikasjoner, men det er heller ikke meningen. Nokia

David Johansen Auby 27 Juli 2021 12:15

Det er ikke første gang Nokia relanserer en av sine gamle klassiske mobiltelefoner. Først ut var relanseringen av 3310-modellen i 2017, som på begynnelsen av 2000-tallet var den mest solgte mobiltelefonen i verden. Mange var nok glad for å få sin fordums stolthet tilbake i håndflaten, men i vår test av telefonen var vi ikke nådige .

Nå er en oppdatert versjon av Nokia 6310 klar. Den nye 6310-modellen skal - i likhet med den oppdaterte 3310-modellen - skilte med batteritid som varer i «ukevis» (selv om batteriet bare er på skarve 1,150 mAh).

I tillegg kommer telefonen med 2,8 tommer skjerm (med avrundede kanter), fysiske knapper, 16 MB RAM, 8 MB lagringsplass (ja, det er megabyte, ikke gigabyte), et kamera på ikke akkurat massive 0,3 megapiksler - og FM-radio. Med andre ord: En telefon for deg som trenger noe veldig enkelt, ikke for deg som er opptatt av den aller nyeste mobilteknologien.

Du kan riktignok legge til inntil 32 GB lagringsplass med et microSD-kort.

Nokia

Annet design

Designet på den nye 6310-modellen skal visstnok være ganske annerledes enn på originalen. Formen er annerledes, knappene er annerledes, og telefonen kommer i andre farger enn på originalen. Den nye modellen kommer i fire farger: mørk grønn, gul, sort og (kun for det indiske markedet), lys blå.

Men selv om designet er litt annerledes, skal telefonen visstnok ha det klassiske Snake-spillet ferdig installert.

Moderne mobil med tre dagers batteritid

Relanseringen av 6310-modellen er ikke den eneste nylanseringen fra Nokia. I tillegg kommer modellen Nokia C30 som ser ut til å være en relativt enkel mobil med det nedstrippede operativsystemet Android GO.

Ellers kommer modellen med en 6,82-tommer skjerm, 13-megapiksel kamera bak, 5-mekapiksel kamera på fronten, 2 GB RAM og 32 GB lagringsplass (opp til 256 GB med MicroSD). I tillegg skilter telefonen med et svært batteri på 6,000 mAh, som skal sørge for at den skal kunne vare i tre dager uten lading.

Nokia C30. Nokia

Vannbestanding og slitesterk

Den siste modellen ut er Nokia XR20, som også skal være den mest påkostede modellen av de tre. På Nokias egne sider markedsføres telefonen som ripebestandig, fallbestandig og vannavstøtende. Modellen har for øvrig en IP-grad (system for kapslingsgrad) på IP68, noe som er likt som på nyere iPhone og Samsung-modeller.

Nokia XR20. Nokia

Utover det kommer telefonen med 6,67-tommer skjerm, 48/13-megapiksel kameraer bak, 8 mekapiksel kamera foran, 4/6 GB RAM, 64/128 GB lagring (opp til 512 GB med MicroSD) og et 4,630 mAh batteri. Telefonen skal også støtte 5G, og har en Snapdragon 480-prosessor.

I Europa skal prisene ligge på 40 euro for 6310-modellen, 99 euro for C30-modellen og rundt 500 euro for XR20-modellen. Foreløpig er det kun sistnevnte som har fått norske priser, henholdsvis 5490 kroner for en modell med 4 GB RAM og 64 GB lagring og 5990 kroner for 6 GB/128 GB.