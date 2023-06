Apple setter opp prisen på iCloud-lagring

Apples iCloud blir dyrere mange steder utenfor USA - deriblant i Norge. Mange vil nok ha fått en slik epost det siste døgnet. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Apple har satt opp prisen på lagring i skytjenesten iCloud i mange markeder utenfor USA, deriblant Norge.

I USA er prisene foreløpig uendret, så det kan virke som om prisendringene i hovedsak skyldes valutakursen.

De nye prisene i Norge er som følger:

50 GB: 12 kroner i måneden (opp fra 10 kroner)

12 kroner i måneden (opp fra 10 kroner) 200 GB: 39 kroner i måneden (opp fra 29 kroner)

39 kroner i måneden (opp fra 29 kroner) 2000 GB: 129 kroner i måneden (opp fra 99 kroner)

Med andre ord er økningene på mellom 20 og cirka 35 prosent. I USA er prisen på de tre nivåene henholdsvis 0,99, 2,99 og 9,99 dollar, så om vi trekker fra norsk moms betyr det at Apple nå vaker rundt ti kroner per dollar når de konverterer.

Det er noe mindre enn hvor Apple ligger på iPhone og betydelig mindre enn på Mac, viste vår nylige gjennomgang av hvordan Apple setter priser i Norge.

Varierende gratismengde

Apple tilbyr kun 5 GB gratis lagring i iCloud, som jo som kjent ikke rekker spesielt langt, mens konkurrenten Google tilbyr 15 GB gratis på alle Google-kontoer.

Apple er også noe dyrere enn Google om du vil kjøpe mer lagring. Google tilbyr riktignok ikke noe 50 GB-abonnement, men i stedet et 100 GB-abonnement til 17 kroner i måneden. Ellers kan du velge 200 GB for 29 kroner i måneden og 2 terabyte for 89 kroner i måneden. I tillegg kan du få noe rabatt om du velger årsabonnement.

Microsoft tilbyr på sin side 5 GB gratis i sin OneDrive, og der kan du få 100 GB for 20 kroner i måneden eller 199 kroner i året. Da får du også en nettbasert Office-versjon inkludert. 85 kroner i måneden gir deg 1 TB (og fullversjonen av Office-pakken), mens 119 kroner i måneden gir deg 1 TB til hver av inntil seks brukere.

Hos Dropbox får du bare 2 GB lagring gratis, og her er er prisen 12 euro i måneden (cirka 140 kroner) for 2 terabyte. Jottacloud tilbyr på sin side 5 GB gratis lagring, mens du får ubegrenset lagring for 99 kroner i måneden. Her settes imidlertid opplastingshastigheten ned når lagringsmengden overstiger 5 terabyte i måneden.

Alternativt kan du få en løsning med 1 TB lagring for 69 kroner i måneden.

Gratis Rimeligste Mer Mest Apple 5 GB 50 GB for 12 kr/mnd 200 GB for 39 kr/mnd 2 TB for 129 kr/mnd Google 15 GB 100 GB for 17 kr/mnd 200 GB for 29 kr/mnd 2 TB for 89 kr/mnd Microsoft 5 GB 100 GB for 20 kr/mnd (inkl nettversjon av Office) - 1 TB for 85 kr/mnd Dropbox 2 GB - - 2 TB for 140 kr/mnd (11,99 euro) Jottacloud 5 GB - 1 TB for 69 kr/mnd Ubegrenset for 99 kr/mnd Åpne fullskjerm Mer +

