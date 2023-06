Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Har Apple en egen «Norge-skatt»?

Vi sjekker om Apple melker oss mer enn sine egne.

Anders Brattensborg Smedsrud

Anders Brattensborg Smedsrud 22. juni 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Apples produkter er kjent for å være gode, men kostbare. Selskapet er av dem som oftest blir beskyldt for å både ha for høye priser, samt øke dem «mer enn de hadde trengt» for hver generasjon.

Om du har fulgt med på Macene og iPhonene deres den siste tiden har du nok lagt merke til at disse også har økt i pris. Både Apples vanlige iPhone, og billigste nye bærbare, har blåst vel forbi 10.000 kroner.

Men har disse ettertraktede tingene blitt ekstra dyre nå? «Melker» Apple oljesmurte norske lommebøker mer enn amerikanernes?

For eksempel satte Apple nylig ned prisen på 2022-utgaven av MacBook Air med 100 dollar i USA, mens vi i Norge betaler flere tusen kroner mer for denne enn da forrige utgave kom i 2021.

Vi har tatt et par stikkprøver. Via Wayback Machine har vi besøkt Apples gamle nettsider for å hente lanseringspriser for iPhone og MacBook Air i kroner og dollar. Så har vi besøkt Norges Bank for å finne historiske, månedlige valutakurser.

Vi har regnet uten norsk moms på 25 prosent. Det er for å kunne sammenligne med amerikanske priser, som oppgis uten «sales tax». Denne legges på toppen av det amerikanerne betaler, men varierer fra stat til stat og er akkurat som momsen utenfor Apples kontroll.

Ingen ekstra norgesskatt nå

Selv om tallene i grafene og tabellene nedenfor kan være litt vanskelige å lese, er det lite som tyder på at Apple legger inn noen ekstra avgift på tingene sine her hjemme nå.

Faktisk tyder prisene deres på at Apple ikke engang har tatt ut hele konsekvensen av den kraftig svekkede kronen på oss.

Som kjent har kronen falt i verdi mot dollaren den siste tiden, slik at det meste vi importerer har blitt dyrere.

Historisk har kronen stått i rundt 8 til 9 per dollar, men vaker nå tett på 11-tallet. Det er altså slutt på å kunne gange med 10 for å finne hva noe i dollar vil koste i norske kroner – og særlig om du vil ta høyde for norsk moms som kommer i tillegg, med 25 prosent.

Prisutviklingen for iPhone

Den grønne linjen viser Apples egen «vekslingskurs», som altså er forholdet de bruker mellom dollarpris og norsk pris i kroner. Den røde linjen viser kursutviklingen til kronen kontra dollaren.

Når den grønne linjen ligger over den røde er Apples marginer høyere, mens når den røde ligger over den grønne reduseres Apples marginer.

iPhone Dollar Kroner (Eks. mva) Forhold Kronekurs Merknad 2022-modell nå 829 8792 10,60 (0%) 10,77 (4,9%) iPhone 14, 128 GB 2022-modell lansering 829 8792 10,60 (12,2%) 10,27 (18,7%) iPhone 14, 128 GB 2021-modell lansering 829 7832 9,45 (-2%) 8,65 (-6,7%) iPhone 13, 128 GB 2020-modell lansering 829 7992 9,64 (-0,8%) 9,27 (2,9%) iPhone 12, 64 GB 2019-modell lansering 699 6792 9,72 9,01 iPhone 11, 64 GB Åpne fullskjerm Mer +

I tabellen over ser vi på prisutviklingen i dollar og kroner for den til enhver tid nyeste «standard-iPhone», fra lanseringen av iPhone 11 i 2019, til dagens iPhone 14.

«Forhold» i tabellen viser hvordan Apple bestemmer de norske prisene sammenlignet med de amerikanske. En økning fra ett år til neste, som du finner i parentesen) betyr at de tar seg bedre betalt av oss sammenlignet med hjemmemarkedet sitt.

Men, som du kan se i kolonnen for kronekurs varierer jo også denne fra år til år. Og overordnet er inntrykket at forhold og kronekurs følger hverandre. Om ikke alltid nøyaktig fra år til år, så over tid. Vi ser imidlertid en tendens til at Apple er forsiktige med å straffe oss når kronen mister verdi.

For eksempel har dollaren blitt 22,5 prosent sterkere enn kronen siden lanseringen av iPhone 13 i 2021, men Apple selger fremdeles iPhone 14 for «bare» 12,3 prosent høyere pris i dag.

Skulle de tatt ut hele kronesvekkelsen på oss, burde telefonen kostet mer, men som de fleste selskaper justerer ikke Apple prisene basert på daglig kursutvikling. I tillegg har de sannsynligvis perioder der de tar ut noe mer valutagevinst slik at de kan tape litt i perioder også.

Prisutviklingen for MacBook Air

MBA 13 Dollar Kroner (Eks. mva) Forhold Kronekurs Merknad 2022-modell nå 1099 12.792 11,64 (9,1%) 10,77 (7,7%) M2-brikke 2022-modell lansering 1199 12.792 10,67 (2,6%) 10 (14,5%) M2-brikke 2021-modell lansering 999 10.392 10,40 (1,6%) 8,73 (-14,6%) M1-brikke 2020-modell lansering 999 10.232 10,24 (0%) 10,22 (18,7%) Intel-brikke 2019-modell lansering 999 10.232 10,24 8,61 Intel-brikke Åpne fullskjerm Mer +

For MacBook Air ser vi at Apple er mer villige til å øke prisen vi nordmenn betaler. Forholdet mellom amerikansk pris og norsk pris farges i mye større grad av kursutviklingen på valutaen vår.

Det er litt vanskelig å se fra år til år, men om vi tar MacBook Air-prisen fra 2021 som eksempel kan vi regne ut at den billigste Air har blitt 23 prosent dyrere til i dag.

I samme periode har dollaren styrket seg med...23 prosent!

Ergo sitter Apple igjen med samme margin på MacBook Air nå som for tre år siden.

Så, mens iPhone relativt sett er billigere enn tidligere i Norge, og MacBook Air har holdt omtrent samme pris, har vi ikke funnet indikasjoner på at Apple melker oss for ekstra oljekroner de sist årene.

Imidlertid skal vi ikke utvide stikkprøvesøket vårt lenger enn til den nylig lanserte MacBook Air 15 før vi finner at Apple opererer med høyere «kurser» for andre produkter. MacBook Air-storebroren har nemlig en Apple-kurs på 12, mot 13-tommerens 11,64. Dermed tjener Apple mer på 15-tommeren enn på 13-tommeren nå.

Om Apples greier fortsatt er overpriset er det selvsagt mye verre å sjekke enn om prisene deres er urettferdige, men slikt kan en jo fint ta stilling til selv.

