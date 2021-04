Seks nye Nokia-telefoner lansert

Lover lang tid med Android-oppgraderinger.

Alle de nye telefonene. HMD Global

Torstein Norum Bugge 9 Apr 2021 09:09

Nokia har siden 2016 vært eid av finske HMD, etter at selskapet ble solgt fra Microsoft – og siden da har de lansert en stor portefølje mobiltelefoner, gjerne av det mer rimeligere slaget. Nå melder The Verge om at selskapet nok en gang satser i dette markedet, og lanserer hele seks mellomklasse- og billigmodeller.

Modellene varierer i pris fra rundt 800 kroner opp til 3.000 kroner, konvertert fra amerikanske dollar til norske kroner, og er inndelt i tre ulike serier.

I C-serien finner vi de billigste modellene C10 og C20, i G-serien de litt dyrere G10 og G20 og på toppen X10 og X20. Et av de fremste salgsargumentene til HMD er at de lover minst to års programvareoppdateringer til alle telefonene, uavhengig av pris. For C-serien betyr dette sikkerhetsoppdateringer, mens det for G-serien er snakk om fulle Android-versjoner (og minst tre år med sikkerhetsoppdateringer). X-serien får på sin side tre fulle år med nye Android-versjoner, og dessuten tre års produktgaranti også i markeder der lovene ikke i utgangspunktet gir forbrukere slikt.

Slik sett er det et godt tilbud, for med slike billige telefoner er det slett ikke sikkert at du en gang får én ny, stor Android-versjon i løpet av produktets levetid. Alle telefonene kommer med Android 11 ved levering, og HMD sier X-serien garantert får opp til Android 14.

X-serien får Snapdragon, G- og C-serien MediaTek

X-serien. HMD Global

På spesifikasjonssiden har HMD utstyrt de tre telefonene med relativt grei innmat, gitt prisen. Den dyreste X20 får følgende maskinvare å sysle med:

Prosessor: Snapdragon 480, 6/8 GB minne

Skjerm: 6,67 tommer, 1080p, IPS

Kamera: 64 + 5 + 2 + 2 megapiksel hovedkamera, 32 megapiksel frontkamera

Lagring: 128 GB, minnekortstøtte

Batteri: 4.470 mAh

Det er også en dedikert Google Assistant-knapp på plass på X20. Den litt billigere får mer eller mindre samme innmat og skjerm, men noe svakere kameraer og lagring (48 + 8 megapiksler og 64 GB).

G-serien. HMD Global

I G-serien finner vi Nokia G20 og G10, der førstnevnte har følgende spesifikasjoner å servere brukerne sine:

Prosessor: MediaTek G35, 4 GB minne

Skjerm: 6,5 tommer, 720p, IPS

Kamera: 48 + 5 + 2 + 2 megapiksel hovedkamera, 8 megapiksel frontkamera

Lagring: 128 GB, minnekortstøtte

Batteri: 4.470 mAh

G10 får nedgraderinger over hele linja, med litt svakere varianter av både prosessor, minne, lagring og kamera. Skjermen er den samme, dog. Legg merke til at det her er MediaTek-prosessorer i stedet for Qualcomm, som stort sett betyr en god del lavere ytelse.

C-serien. HMD Global

Til sist har C-serien veldig enkle spesifikasjoner:

Prosessor: Unisoc SC9863a, 1/2 GB minne

Skjerm: 6,5 tommer, 720p, IPS

Kamera: 5 megapiksel hovedkamera, 5 megapiksel frontkamera

Lagring: 16/32 GB, minnekortstøtte

Batteri: 3.000 mAh (uttagbart), Micro-USB

C-serien får dessuten Android Go, Googles lettere operativsystem designet for utviklingsland og svakere mobiltelefoner. Legg også merke til at de benytter helt andre prosessorer enn vi har sett i mobiltelefoner før, så dette blir nok telefoner vi ikke ser her på berget men heller i afrikanske og asiatiske utviklingsmarkeder.

Når og om noen av disse blir tilgjengelige i Norge vites foreløpig ikke.