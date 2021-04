Slik kan du bruke mobilen som webkamera

Ekstremt mye bedre kvalitet enn de fleste PC-kameraer.

«Look Ma, a duct taped Galaxy S21 Ultra webcam!» Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 5 Apr 2021 06:00

I disse koronatider er det nok mange som har fått mye mer bruk for webkameraet på datamaskinen enn de opprinnelig trodde de skulle, og atter andre som har måttet ty til telefonen for å Skype, Zoome eller FaceTime. Men visste du at det faktisk lar seg kombinere å bruke mobilen som et webkamera maskinen din gjenkjenner som et «ekte» webkamera?

Det visste ikke jeg heller for ikke så lenge siden, men det var helt frem til behovet meldte seg hos undertegnedes familie. Og litt prøving og feiling ledet fort frem til en fungerende løsning, som også var forbløffende enkel å sette opp.

Derfor bestemte vi oss også for å lage en guide for alle der ute som også ønsker en tilsvarende løsning, enten fordi de ikke har et webkamera eller fordi de vil ha bedre kvalitet på bildet. At de fleste mobiltelefoner har kamera som er milevis bedre enn innebygde knipsere i laptoper er nok kjent for de fleste, så selv om du i dag er fornøyd med det innebygde kameraet kan det være et argument for å bruke telefonen likevel.

Så, hvordan setter du egentlig dette opp?

Mye å velge mellom – vi plukket ut to «vinnere»

Dedikerte, tredjepartskamera finnes, men er både dyre og ikke nødvendigvis enkle å plassere. Så hvorfor ikke bare bruke mobilen du allerede har? Torstein Norum Bugge, Tek.no

Først og fremst er det verdt å påpeke at det finnes et mylder av ulike løsninger der ute, og for de som er mest teknologisk kyndige kan du også få tilgang til kameraet direkte om du greier å skrive et dataprogram. Men det er ikke en løsning de fleste vil velge.

Lettere er det jo å bare hoppe inn på App Store eller Play Store og laste ned en app som allerede er laget for formålet. Vi lastet derfor ned et lite trillebårlass løsninger, og luket ut de vi ikke syntes var verdt å nevne til vi fant én god app til iOS og én til Android.

De to appene vi plukket ut var følgende:

EpocCam (iOS)

DroidCam (Android)

Felles for begge to er at de kommer i gratis standardversjoner, og i tillegg har pluss-versjoner som kan kjøpes for henholdsvis 85 og 60 kroner. Plussvariantene gir deg tilgang til verktøy som eksponeringskompensasjon, zoom, rotering og hvitbalanse, og gir deg også høyere oppløsning. Til normal bruk der ditt bilde kun synes som et lite bilde blant mange (tenk videomøte med jobben eller en online-forelesning) er gratisversjonene helt kurante, men om fjeset ditt skal blåses opp på storskjerm er pluss-versjonene veien å gå.

Gaffateip og dobbeltsidig teip. Perfekt. Torstein Norum Bugge, Tek.no

For øvrig er det verdt å nevne at festeanordningene vi viser i denne saken ikke nødvendigvis er de beste i verden. Faktisk vil vi gå så langt som å si at det å bruke dobbeltsidig teip og gaffateip til å feste en mobiltelefon i webkameraposisjon helt garantert ikke er optimalt i lengden. Heldigvis er mobilholdere eller små stativ både svært billig og veldig tilgjengelig – både i butikk og (mer koronavennlig) på nett. Et lite søk på «mobilstativ» ga oss flere greie alternativer for under hundrelappen.

EpocCam – En elegant og svært smertefri iOS-løsning

iPhone 8 Plus som webkamera. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lenke: EpocCam

EpocCam er en tjeneste laget av Elgato, som også produserer mye utstyr til datamaskiner og strømmere generelt. Appen bærer preg av å være svært gjennomarbeidet og moderne, og det å sette opp programvaren er lekende lett. Simpelthen last ned appen på iPhonen eller iPaden din, last ned driverne på datamaskinen (enten til macOS eller Windows) og åpne iOS-appen.

Telefonen og datamaskinen kobles automatisk og trådløst sammen forutsatt at de begge to er på samme Wi-Fi-nettverk, og du kan også kable om du heller vil det. Skjønt, det er litt mer trøblete, og vi anbefaler heller bare å bruke Wi-Fi-løsningen om du kan.

Du vil få et varsel på maskinen om at kameraet er tilkoblet, og deretter kan du simpelthen åpne tjenesten du vil bruke kameraet med og sjekke at det fungerer som du ønsker. Sjansen er god for at du må inn i innstillingene og velge det nye kameraet manuelt, så simpelthen velg «EpocCam» som standardkamera.

Selve grensesnittet på telefonappen varierer fra gratisversjonen til den betalte versjonen, men det er jevnt over både stilig, lettforståelig og moderne. Det er ikke veldig mange valg du får, men med den betalte versjonen kan du i det minste zoome og velge bildekvalitet manuelt.

Vi har kun testet dette på Windows, så det er mulig det er noen forskjeller i Mac-tilkoblingen. Sannsynligvis vil det være enklere med en Mac dog, gitt at dette er en Apple-spesifikk app.

DroidCam – Lettvint og funksjonsrik Android-løsning

Galaxy S21 Ultra som webkamera. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lenke: DroidCam

På Android-siden plukket vi ut DroidCam. Ikke nødvendigvis fordi den ser stiligst ut, men fordi den er veldig enkel å sette opp og har mye god funksjonalitet. Appen finnes til både iOS og Android, men kun til Windows og Linux på datamaskin-siden. For å bruke tjenesten laster du simpelthen ned appen på telefonen din, og den tilsvarende klienten på datamaskinen. Deretter åpner du appen på telefonen, sjekker informasjonen som står der og skriver inn riktige tall i PC-klienten.

Og – vips! – du er tilkoblet. Kameraet vil ikke vises i Windows’ innebyggede kamera-app, men dukker automatisk opp i tjenester som Meet og Skype, under navnet «Droid Cam 2».

Grensensittet er ikke det mest grensesprengende, brukervennlige eller moderne vi har sett, men det er ikke veldig vanskelig å sette seg inn i heller. Og i motsetning til EpocCam får du tilgang til VELDIG mange funksjoner her – både i telefonappen og på PC-en.

Under kan du se noen skjermdumper fra appen:

DroidCam har som standard ikke alle disse funksjonene opplåst, og du må betale de 60 kronene for den fulle versjonen. Til gjengjeld får du altså høyere oppløsning, tilgang til å zoome, rotere bildet og velge ulike hvitbalanse-modi.

På PC-klienten kan du dessuten finjustere alt fra eksponering til fokus, som er VELDIG nyttig når telefonen først er satt i en holder. Så om du liker å ha full kontroll over bildet du får, er DroidCam definitivt et par hakk over EpocCam. Til gjengjeld er den ikke fullt like silkemyk å bruke eller sette opp.

Du får mange innstillinger å boltre deg med i DroidCam. Skjermdump