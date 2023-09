Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Skal doble ytelsen med Raspberry Pi 5

Kamera Raspberry Pi Foundation

Vegar Jansen Publisert i går 19:00 Lagre

Ved siden av Arduino har ettkortsdatamaskinen Raspberry Pi lenge vært en favoritt blant de som liker å eksperimentere med elektronikk og programmering – eller kanskje snekre sine egne datadingser.

Nå har Raspberry Pi Foundation omsider dratt duken av den femte hovedutgaven av det populære kretskortet med «alt» inkludert. Navnet er Raspberry Pi 5.

Kamera Raspberry Pi Foundation

Med tanke på kraften til det vi vanligvis går rundt med i lommen – ja, vi tenker på den stadig sterkere smartmobilen – er det kanskje ikke så lett å bli begeistret for en kredittkortstor PC i 2023.

Og det er muligens grunnen til at Raspberry Pi 5 ifølge skaperne er «to til tre ganger» kraftigere enn forgjengeren, som vi for øvrig testet for nesten nøyaktig fire år siden.

Grunnen til at det har tatt så mye som fire år å få ut en ny versjon av knøttemaskinen skal blant annet ha å gjøre med en viss global pandemi og mangel på produksjonskapasitet. Men nå kan altså Raspberry Pi 5 forhåndsbestilles hos utvalgte forhandlere, med planlagt utsendelse i løpet av oktober måned.

For å «følge med i tiden» har den nye Pi fått et skikkelig løft. Både prosessor og grafikkdel har blitt langt sterkere. Og mens forgjengeren opprinnelig var å få med 1, 2 og 4 GB arbeidsminne (senere også 8 GB), vil Pi 5 fra begynnelsen komme i utgaver med 4 og 8 GB RAM.

Hele pakken er også langt mer strømsulten enn tidligere – for best ytelse anbefales det å bruke aktiv kjøling og en strømforsyning på 25 watt til den lille datamaskinen. Likevel er formfaktoren grovt sett den samme, selv om noen kontakter har blitt byttet og flyttet seg litt.

Raspberry Pi 5 Raspberry Pi 4 Model B CPU ARM Cortex-A76: 2,4 GHz, 4 kjerner (Broadcom BCM2712) ARM Cortex A-72: 1,5 GHz, 4 kjerner (Broadcom BCM2711B0 GPU 800 MHz, VideoCore VII 500 MHz, VideoCore VI RAM 4 og 8 GB DDR4 1, 2 og 4 (senere også 8) GB DDR4 Video ut 2 x micro-HDMI, 4Kp60 på begge, med HDR 2 x micro-HDMI, 4Kp60 (på én) Strøm USB-C: 5A, 5V USB-C: 3A, 5V USB 2 x USB 3.0 (5Gbps) + 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 Nettverk Gigabit LAN Gigabit LAN Trådløst 802.11ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0 802.11ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.0 PCI Express PCIe 2.0 x1 Ingen Åpne fullskjerm Mer +

Spesielt verdt å merke seg er at Pi 5 skal kunne takle et flerskjermsoppsett med 4K-skjermer, og at den nye modellen faktisk har fått PCIe – hovedsakelig til bruk sammen med eksternt datautstyr som krever mye båndbredde.

Den nye RP1-brikken. Kamera Raspberry Pi Foundation

For første gang har også Raspberry Pi fått en egenprodusert brikke i form av RP1, som tar seg av I/O-operasjonene.

Ellers må vi nevne at Raspberry Pi 5 faktisk har fått en fysisk av/på-knapp.

Prisen er vi spente på. I visse andre markeder er det snakk om 60 og 80 dollar etter hvor mye minne man velger, men med tanke på hva en Raspberry Pi 4 Model B koster på det norske markedet, tipper vi Pi 5 vil starte på rett over tusen kroner.

