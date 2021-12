Nintendo tapte i retten: Må la deg angre på forhåndsbestilte spill

«Norsk» dom får konsekvenser for hele EU.

Nintendo har operert med en grense på en uke før lansering for å kunne avbestille en forhåndsbestilling.

En tysk domstol har pålagt Nintendo å tillate bruk av angrerett på forhåndsbestilte spill på Nintendos eShop-tjeneste – helt frem til lansering.

Saksøker var det norske Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet, sammen med sine tyske søsterorganisasjoner.

I rettskjennelsen beordres Nintendo til å slutte med praksisen hvor de ber forbrukerne si fra seg retten til å avbryte forhåndsbestillinger innen 14 dager.

Vant først, tapte nå

Nintendo har ment at tjenesteleveransen starter idet noen laster ned deler av programvaren. Selskapet «vant» opprinnelig i første rettsinstans, ved at retten forkastet saken. Ankedomstolen konkluderte altså på motsatt vis, tre år etter at problemstillingen først ble tatt opp.

– Det har vært en lang prosess, men vi er fornøyd med resultatet. Forbrukerrådet har hele tiden ment at forhåndsbestilling ikke er det samme som oppstart av en digital ytelse, og nå har Nintendo endelig gitt seg på det, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Pressfire, som først omtalte saken.

Nintendo endret allerede i fjor reglene for forhåndsbestillinger, hvor de tillot å angre frem til syv dager før lanseringsdatoen. Dommen betyr i praksis at Nintendo må tillate kansellering helt frem til lanseringsdatoen.

Nintendo skal allerede ha implementert endringer, men fortsatt ligger begrensningen om syv dager inne for at du skal kunne kansellere på egen hånd.

Må kontakte kundestøtte

Jørgen Bolling hos den norske Nintendo-representanten Bergsala sier man må kontakte kundestøtte for å kansellere en forhåndsbestilling om det er mindre enn syv dager til lansering.

– Det enkleste er nok å gjøre dette via Nintendo sine sider. Ellers er det også mulig å gjøre dette via brev, fax eller e-post, sier Bolling til Tek.no.

Både Sony og Microsoft tillater for øvrig kanselleringer av forhåndsbestillinger helt frem til lanseringsdato.

Sony lar deg imidlertid ikke be om refusjon hvis du «har begynt å laste ned hoveddelen av bestillingen», og du må også gå gjennom kundeservice for å få refusjon.

Hos Microsoft kan du kansellere digitalt, men om det er mindre enn ti dager til lansering vil pengene ha blitt trukket fra din konto og du vil måtte søke om refusjon i stedet.

Vil gjelde i hele EU og EØS

Thomas Iversen hos Forbrukerrådet sier dommen vil gjelde i hele EU og EØS.

Vi spurte Iversen hos Forbrukerrådet om ikke også Sonys begrensning vil kunne omfattes av dommen mot Nintendo.

– Formelt gjelder dommen kun Nintendo og det norske markedet, men siden dette gjelder tolkning av EU-lovgivning vil standpunktet gjelde i hele EU/EØS. En forhåndsbestilling, selv om deler av spillet pre-loades, vil ikke fjerne forbrukerens rett til å angre i 14 dager. Vi må se nærmere på hvordan vi skal gå frem for å påse at andre aktører på markedet innordner seg etter denne forståelsen, skriver han i en e-post.