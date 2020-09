Nintendo snur om avbestillinger

Men bryter fremdeles loven, mener norske forbrukermyndigheter.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vegar Jansen 2 Sept 2020 16:33

Nintendo har lenge hatt den tvilsomme æren av å være den verste spillplattformen å få pengene tilbake fra – de har hårdnakket nektet å returnere penger selv for forhåndsbestillinger.

Men nå har de – i hvert fall til en viss grad – gjort om på denne praksisen. Fra nå skal det være mulig å kansellere bestillingen fram til én uke før spillet offisielt slippes.

Det betyr stadig at Nintendo er strengere på dette enn andre spillplattformer, men i det minste blir ikke pengene nå trukket automatisk idet du klikker på «kjøp»-knappen. Og du kan altså angre deg frem til syv dager før spillet kommer på markedet.

Likevel vil denne praksisen, i hvert fall ifølge norske forbrukermyndigheter, fremdeles være lovstridig .

Oppdatert 03. september:

– Det er positivt at Nintendo tar et steg i riktig retning, slik at forbrukerne nå kan avbestille en forhåndsbestilling frem til 7 dager før lansering og på den måten få refundert pengene. Men problemstillingen knyttet til angrerettreglene vil fortsatt være gjeldende etter deres nye praksis, forklarer Mats Bjønnes, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet.

Trukket gjennom rettsapparatet

Nintendos linje med å ikke tillate kundene å avbryte en forhåndsbestilling har ikke bare irritert kundene, men også flere forbrukermyndigheter.

I fjor høst ble vi derfor vitne til at den tyske forbrukerorganisasjonen VZBV – med støtte fra norske forbrukermyndigheter – dro Nintendo for retten. Påstanden var at praksisen er lovstridig, og at forhåndsbestillinger skal kunne kanselleres og tilbakebetales før lansering.

Nintendo var uenig, og vant også frem med sitt syn . Men denne avgjørelsen ble anket, så Nintendo må belage seg på enda en runde i rettsapparatet.

Hvorvidt disse nye taktene vi nå får fra Nintendo er en måte å vise seg fra en bedre side på før en ny rettssak, vites ikke.

Men det er greit å se at selv Nintendo kan forandre på en praksis mange vil si er urimelig – og andre fremdeles vil mene er ulovlig.

Vi har kontaktet Nintendo for ytterligere kommentarer, og vil oppdatere saken hvis de svarer på forespørslene våre.