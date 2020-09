Xbox-teknologi skal gjøre Windows bedre til spilling

Microsoft eksporterer lagringsteknologien fra kommende Xbox-generasjon.

Microsoft

Vegar Jansen 8 Sept 2020 13:10

2020 er som kjent året for de nye generasjonene av konsoller, og da Microsoft på vårparten avslørte mye av innmaten i konsollflaggskipet Xbox Series X , var det spesielt den nye lagringsteknologien Xbox Velocity Architecture som imponerte.

De gamle løsningene med snurredisk er over, og lynraske SSD-er er kommet på plass. I Velocity Architecture ligger det i tillegg programvare som sørger for at spill kan laste og behandle mer data – både for raskere innlastingstider og nye, mer sømløse spillopplevelser.

Dette, som Microsoft kaller DirectStorage – ja, det er en del av DirectX-plattformen – skal nå også bakes inn i Windows 10, ifølge selskapets blogg .

DirectStorage vil kunne sørge for at de som utvikler spill for Windows vil kunne ha de samme mulighetene til å optimalisere lastetider og kjappere hente inn data i større spillmiljøer som med nye Xbox.

Rask maskinvare, gammel programvare

De nyeste NVMe-SSD-ene med PCIe 4.0 er så kjappe at programmeringsverktøyene til Windows ikke holder tritt. Vegar Jansen, Tek.no

Problemet med dagens spillprogrammeringsgrensesnitt (API) er at det ganske enkelt ikke kan skalere opp til like mange I/O-operasjoner – eller lese-/skriveoperasjoner – som en moderne SSD kan takle.

Med en slik flaskehals hjelper det ikke hvor rask PC-en er ellers, ettersom dette vil begrense hva spill vil være i stand til å gjøre på en hvilken som helst datamaskin.

Det er denne flaskehalsen Microsoft har fått gjort noe med på den kommende generasjon Xbox. Ved å overføre teknologien til Windows, skal altså en PC med en egnet NVMe-SSD kunne bli en bedre gamingmaskin.

Men det krever selvsagt også at spillutviklerne utnytter seg av disse mulighetene, og det er som vanlig en prosess som tar tid. Først skal DirectStorage utvikles ferdig, det må videre testes og så brukes når nye spill skal programmeres.

Microsoft ser ikke for seg at spillutviklere får tilgang til en tidlig utgave av API-et før til neste år, så det kan fort bety at spill til Windows 10 som utnytter DirectStorage fullt ut fremdeles er et par år unna.