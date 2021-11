Test Apple MacBook Pro 14 (sen 2021)

Endelig er MacBook Pro tilbake på topp

Apples beste og mest komplette MacBook til nå.

MacBook Pro 14 (2021).

Den nye MacBook Pro-serien er her, og reverserer nesten alle endringene fra Apple introduserte i den omdiskuterte 2016-generasjonen.

Du vet, generasjonen med slankere design, uten magnetisk ladeport, HDMI eller minnekortleser − og med en merkelig skjermstripe over det problembefengte «sommerfugltastaturet».

Nå er flere dedikerte porter tilbake, ytelsen mye råere og skjermen og tastaturet er bedre enn noen gang.

Resultatet er at Apple har laget sin mest komplette bærbare datamaskin til nå.

9.5 Imponerende Apple MacBook Pro 14 (sen 2021) - M1 Pro 16GB 1TB annonse 29181 NOK Sjekk nå 29490 NOK Sjekk nå sitat " Drømmemaskinen som ble virkelighet. Førstevalg for proffer som trenger den, og menigmann som vil ha det aller, aller beste. " Fordeler Krysse av Systembrikken er overlegen konkurrentene sine

Krysse av Takler flere nyere spill - med god grafikk

Krysse av Verdens beste tastatur og pekeplate

Krysse av Ekstremt lyssterk, raskt og presis HDR-skjerm

Krysse av Eksepsjonell byggekvalitet og effektivt design

Krysse av Lager bare viftesus ved svært tunge oppgaver

Krysse av Topp mikrofon- og høyttalerlyd

Krysse av Beste kamera i bærbar

Krysse av MagSafe, HDMI, minnekortleser <3

Krysse av Kjører apper og spill fra iOS Ting å tenke på Bytt Apple lager enda bedre kameraer - og hvor er Face ID?

Bytt Andre har enda badre batteritid

Bytt Svært dyr

«Drømmemaskinen»

Men mot alle odds. Historien forteller oss at maskinen, som er like mye en gigantisk snuoperasjon som et syvmilssteg fremover, realistisk sett skulle forblitt en drømmemaskin.

For Apple er ikke som selskaper flest. De opererer ut ifra at de vet bedre hva kundene deres vil ha, enn de gjør selv.

Arrogant? Ja. Men det var jo ikke kunder som satte Apple på sporet av det ikoniske navigasjonshjulet for iPod, eller ba dem rive vekk tastaturet og erstatte det med en berøringsskjerm på telefonen de tok over et markedet med. Disse ideene har kommet innenfra, som så mange andre som har gjort selskapet til hva det er i dag.

Denne måten å styre produktutvikling på står i kontrast til mange rivaler, som for ofte forteller hvordan de har oppgradert ditt og datt fordi 70 prosent av menn ønsket seg det, eller introdusert en ny farge fordi det var viktig for moteinteresserte under 35 år og lignende.

Selv om tanken er god det blir det sjelden revolusjonære løsninger av å bare lytte til kunder. Få går rundt med brakideer i hodet når de lar seg spørre ut av selskapene. Og hva har de vel igjen for å gi dem fra seg?

Det vi vil frem til er uansett at Apple historisk har hatt suksess ved å lytte til seg selv. Til tross for protester utenfra kan de derfor ikke forventes å gå tilbake på noe som alt er satt ut i live. Som det tidligere MacBook Pro-designet.

Men, overraskende nok, innså Apple at ikke engang tre revisjoner av 2016-designet deres var nok til å roe ulmingen utenfra. Selv om tastaturproblemet til slutt ble løst i 2019, var mange lei av å fremdeles styre med dongler og overganger. Og de må trolig ha valgt annerledes i butikken på grunn av det.

Vi skulle likt å være flue på veggen da det nye MacBook Pro-designet ble presentert for de samme sjefene som godkjente 2016-generasjonen.

Men, en ting er uansett sikkert:

At Apple ved å lytte til kundene sine – trolig for bare andre gang i historien – igjen har gjort MacBook Pro til den soleklart beste bærbare maskinen.

Ikke bare for proffbrukerne som «trenger den», men for andre kompromissløse brukere også.

Apple MacBook Pro 14 (sen 2021) - M1 Pro 16GB 1TB Pris 29181 NOK Skjerm 14.2" MiniLED, 3024 x 1964 (16:10) 120 Hz Prosessor Apple M1 Pro (8 ytelseskjerner + 2 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M1 Pro (16 kjerner) Lagring 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 16 GB (LPDDR5) Radio WiFi 6, BT 5 Annet Touch ID, 1080p-kamera Batteri 70 Wh Porter 3x Thunderbolt 4/USB 4, HDMI, SDXC-kort, MagSafe 3, hodetelefoner Vekt og mål 1,6 kg. 31,3 x 22,1 x 1,7 cm Pris ved test 29.200 kroner

Bedre på nesten alt

MacBook Pro 14 er bedre enn alle Apples tidligere bærbare på nesten alle områder. Batteritiden er ikke helt ledende, og nykommeren slår ikke den dyreste utgåtte 16-tommeren på ren spillytelse. Men ellers er det overkjøring hele veien.

Ingen maskiner fra Windows-leieren, med lignende formfaktor, kommer heller i nærheten.

Forbedringene ligger i det nye designet, systembrikken, skjermen, tastaturet og kameraet, for å nevne det viktigste.

Vi starter med det nye designet.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Alle er tilbake: MagSafe, HDMI, «SDXC»!

Maskinen har fått mer avrundede kanter og er litt tykkere enn tidligere. Det gir blant annet plass til portene mange har savnet.

Magnetiske «MagSafe», som løser seg ut om du snubler i ledningen, er tilbake og kan nå overføre inntil 140 watt. Med riktig lader kan batteriet lades opp til 50 prosent på 30 minutter og 80 prosent på 50 minutter. Vær bare obs på at hurtiglader ikke følger med for grunnmodellen av Pro 14, og at vanlig lading fortsatt kan skje via Thunderbolt-portene.

Endelig er en dedikert HDMI-kontakt tilbake. Den er begrenset til 4K 60 Hz, men kommer til nytte når du raskt vil koble til en TV eller projektor.

Fotografer har dessuten grunn til å juble. Et SDXC-spor for minnekort, lik det de fleste kamerahus er utstyrt med, gjør arbeidsflyten deres langt smidigere.

Samtidig er tre Thunderbolt 4/USB4 Type-C-kontakter med. De støtter oppkobling av inntil to eksterne 6K-skjermer ved 60Hz. Trenger du tre eksterne skjermer må du konfigurere Pro 14 med en «M1 Max»-prosessor, som har kraftigere grafikkløsning.

Til sammenligning støtter Air og Pro 13, begge med den vanlige «M1»-brikken, bare én ekstern skjerm.

En adapterfri hverdag er igjen innen rekkevidde for mange. Med mindre du har mye utstyr med USB-A-kontakt liggende, da.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

120 Hz-skjerm med superjevne bevegelser

Du ser raskt at skjermen har fått mye tynnere rammer, og det er de som er grunnen til at panelet har blitt en tomme større hos 14-tommeren, uten at maskinen er fysisk større enn den gamle 13-tommeren.

Skjermleppen, eller «busslommen» i toppen av skjermen, mange kjenner fra iPhone har imidlertid også kommet til. Vi tenkte den kom til å bry oss litt, men etter fire dager testing har den ikke føltes i veien. Til vanlig låner den plass fra den stort sett tomme menylinjen, og i apper som fyller den helt ut forkortes bare navnet på menykategorien en smule enn så lenge. I fullskjerm-apper synes den aldri. Videoer spilles av i 16:9-format, som grunnet Pro 14-skjermens 16:10-format uansett gir svarte linjer oppe og nede. For spill får du en sort ramme i overkant, men den tenkte vi ikke over før vi kom på at vi vel måtte skrive noe om det i testen.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Den viktigste endringen er likevel at panelet har fått Apples «Pro Motion»-teknologi, som dynamisk øker billedfrekvensen til inntil 120 bilder i sekundet når du trenger det. Den høyere billedfrekvensen gir ting i bevegelse, være seg vinduer, eller tekst og bilder når du ruller nedover en nettside, en helt annen ro og skarphet. Høy billedfrekvens gir også en mye jevnere opplevelse i spill, eller når du jobber med 3D-produksjoner og annet.

Panelet lyses opp av omtrent 10.000 individuelle MiniLED-lys. Det bidrar til at det har stålkontroll på lysstyring, og byr på topp kontrast og dynamikk. For proffene er 100 prosent av «P3-fargerommet» støttet. Oversatt betyr det at du kan være trygg på at kalibreringen er «top notch», og at fargene du ser på skjermen er dønn presise.

I tillegg er panelet svært lyssterkt. Når du ser på støttet HDR-innhold kan det nå inntil 1600 nits for deler av panelet. Et imponerende skue.

Til vanlig, ved nettsurfing og standard video, vil panelet operere ved rundt 530 nits maks, som også er blant det høyeste vi har målt.

Sammen sørger alle disse ulike forbedringene for at panelet gir det beste og klareste bildet vi har sett på en bærbar.

Setter ny standard for kamera og lyd

Gjennom koronatiden har mange lagt merke til at maskinen deres har helt elendig kamera og lyd.

Dessverre har det vært lite å gjøre med den saken, da få bærbarprodusenter har satset på disse områdene til tross for de mange digitale møtene vi har hatt.

Apple har vært blant de få som har fått «OK» på kameraet sitt, og nå har de tatt et solid steg opp ved å doblet oppløsningen. Fra HD til Full HD. Det gir et merkbart skarpere bilde. I tillegg slipper bildesensoren inn dobbelt så mye lys, og dynamikken er kraftig forbedret. Resultatet er at du tar deg bedre ut i videosamtaler, og at kollegaene dine ikke bare ser deg som en mørk, uklar skygge når du ikke sitter rett foran et vindu.

Se på eksempelbildene under, hvor bildet til venstre er fra årets modell, mens det til høyre er fra fjorårets MacBook Pro 13, som hadde et av de beste kameraene fram til nå.

Forrige Neste MacBook Pro (2021) MacBook Pro (2020) Åpne fullskjerm

Forbedring til tross. Vi lurer på hvorfor ikke Apple bare henter over 12 MP-kameraet med «Center Stage» fra iPad. Dette gir overlegen videokvalitet, og sporer deg om du beveger deg.

MacBook Pros manglende ansiktspålogging er også kritikkverdig. Windows-bærbare har lenge hatt det, og på iPad og iPhone er Face ID noe vi tar for gitt.

Skjermleppen gir absolutt rom for denne funksjonaliteten, så her tror vi Apple planlegger forbedringer i kommende modeller.

Forrige MacBook Pro 16 hadde så gode mikrofoner at du i praksis kunne spille inn en podkast, eller spille en liten konsert via dem, uten at noen ville klage. Nå har 14-tommeren fått samme behandling. Det merkes godt.

Det kuleste er likevel at høyttalersystemet er arvet direkte fra den større 16-tommeren. Vi lot oss imponere kraftig da vi testet 2019-modellen, og nå er lydsystemet oppgradert igjen for denne mindre maskinen. Med fire basselementer som går enda dypere, pluss to mye større diskantelementer.

Resultatet er krystallklar, vanvittig engasjerende og – når det trengs – dyp lyd som er totalt overlegen alt annet vi har hørt fra en bærbar. Og en haug dedikerte blåtannhøyttalere, må vi legge til.

Det er nesten ikke til å tro at all denne godlyden kommer fra denne lille maskinen.

Bedre uten TouchBar

Vi har aldri følt TouchBar – den avlange berøringsstripen fra tidligere Pro-maskiner – har bidratt med noe for «vanlige» brukere. Den har heller økt sjansen for å trykk feil når vi ville justere lysstyrke eller volum.

Nå er den fjernet, og erstattet med fysiske taster. Det er en velkommen justering som øker effektiviteten.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Med unntak av at basen av tastaturet er farget sort, «Escape»-tasten blitt bredere og Touch ID/På-knappen er utformet mer som en vanlig tast, er tastaturet identisk med forrige Pro 13 og 16.

Vi mener uansett at det leverer den beste skriveopplevelsen på noen bærbar. Både fordi tastene er så raske, har relativ lang vandring og er godt dempet, men også fordi du nesten ikke hører at du skriver på det og at det smykker seg med en utrolig elegant belysning.

Når det gjelder den store pekeplaten har ikke Apple funnet på noe nytt, men det var det heller ingen grunn til. Den har vært, og er, ledende på brukervennlighet, respons og presisjon. Best i verden, tør vi påstå.

Overlegen ytelse

Da vi testet MacBook Air og MacBook Pro 13 med Apples M1-systembrikke bemerket vi hvor ekstremt rask og effektiv den var. Ikke bare fordi den tok unna tung last, men fordi den i praksis fjernet ventetiden fra selve MacOS. Det startet lynraskt samtidig som apper lastet inn det sekundet du trykket på dem. Være seg én app eller alle i «Docken» samtidig.

M1-brikken er fremdeles mer enn kapabel nok for de fleste.

Likevel er det en enda raskere systembrikke, «M1 Pro», som sitter i MacBook Pro 14.

Denne har flere prosessorkjerner (både såkalte høytytende kjerner, som tar de tyngste takene, og effektivitetskjerner som gjør unna enkle oppgaver mens de sparer strøm) samt flere grafikkjerner enn M1.

Vår testmaskin har en M1 Pro med 10 prosessorkjerner og 16 grafikkjerner.

I tillegg til generelt flere kjerner, er flere av kjernene blitt såkalte høytytende kjerner enn i M1. Samlet gjør det store utslag.

MacBook 14 setter klart ny rekord i prosessortesten vår, der alle prosessorkjernene grilles i 10 minutter. Også når vi måler ytelsen per kjerne leverer den bedre enn Intel- og AMD-baserte konkurrenter.

I tillegg til målingene vi viser under har vi kjørt seks iPhone-simulatorer samtidig i Xcode, spilt av 1600 spor i Logic Pro og justert effekter og lekt med strålesporing i sanntid i Cinema 4D.

I tillegg har vi sjekket at det er mulig å jobbe med flere 8K-strømmer i Final Cut lett som om de var små Full HD-klipp, og vi har fargekorrigert 8K-prosjekter i ProRes-format i sanntid, altså uten å vente på at maskinen skal rendere det først.

Når det kommer til 3D-ytelse er også Apples M1 Pro-brikke i en egen liga. Den er inntil dobbelt så kraftig som Intels integrerte grafikkløsning, som du ser representert i Yoga 9i i grafene våre. I alle fall når vi måler den generelle ytelsen med GeekBench.

I praksis varierer det hvor mye bedre M1 Pro-brikken er enn konkurrentenes integrerte løsninger, men de gruses overalt hvor vi har sjekket.

Der M1 Pro virkelig viser hva den er god for, er i det krevende spillet Shadow of the Tomb Raider. Der disker den opp med 107 FPS på laveste innstillinger, og 62 FPS på middels grafikkinnstillinger ved FHD oppløsning.

Det er over tre ganger så bra som MacBook Pro 13 med den vanlige M1-brikken og dens 8 grafikkjerner.

Dette er helt vanvittige tall fra en så kompakt bærbar. Spillutvalget er jo svakere i MacOS enn for Windows, men ytelsesmessig står lite i veien for at du kan spille Mac-titler som The Witcher 3, Divinity 2 og – selvsagt – Fortnite med god grafikk og bildeflyt her.

Imponerende er det også at ytelsen er den samme enten du har laderen koblet til, eller maskinen kjører fra batteriet.

Vi er usikre på målingen av The Talos Principle. Vi har tidligere hatt problemer med å få Apples M1-brikker til å yte på sitt beste her. Senest ved testen av Apples Mac Mini, der bildeflyten låste seg helt på 48 FPS.

Lite støy, men svakere batteritid

Apple har økt størrelsen på systembrikken for å levere den høyere ytelsen. Det får to konsekvenser: litt lavere effektivitet, og høyere varmeutvikling under last.

Sistnevnte kommer til syne ved at Pro 14 bruker viftene litt mer aktivt når den virkelig jobber. Apple har imidlertid gjort kjøleløsningen i stand til å tåle mer varme før viften starter, og viften til å flytte mer luft per rotasjon enn tidligere.

Under vår vanlige prosessortest – med 100 prosent belastning i 10 minutter – samt spillmålingen hvor vi normalt tar støymålingene, sto viften i Pro 14 helt stille.

Det betyr at mange prosessorintensive oppgaver kan kverne uten noe lyd i det hele tatt.

Vi bestemte oss imidlertid for å øke belastningen ved å også sette i gang lading og nedlasting av spill i bakgrunnen for å fremprovosere en reaksjon vi kunne vise i grafen vår. Derav den høyere støymålingen enn MacBook Pro 13.

Også mens vi spilte Tomb Raider jobbet viften, noe som er fullt forståelig med tanke på det gode resultatet. Det må likevel understrekes at det ikke er snakk om støy, men et jevnt sus som vi lever veldig fint med under de mest krevende oppgavene.

Batteriet har på sin side blitt større, og du kan regne med at det varer en dag uten tung bruk. Under lett bruk går det nemlig knapt nedover.

Men, MacBook Pro med M1-brikken er «drøyere», og det samme er flere Windows-bærbare. Det skyldes nok først og fremst at M1 Pro-brikken har dobbelt så mange grafikkjerner, som tapper batteriet i Pro 14 litt raskere.

Konklusjon

Portene som letter arbeidsflyten er endelig tilbake, og adaptere et tilbakelagt stadium.

Ytelsen til M1 Pro-brikken ligger i forkant av alle konkurrentene.

Evnen maskinen har til å gjøre flere tunge prosesser uten at viften starter, er også imponerende, og maskinen støyer aldri.

Skjermen skuffer aldri på en Apple-bærbar, men nå er den enda mer presis og lyssterk enn tidligere. Den støtter dessuten inntil 120 bilder i sekunder, som gir en bedre flyt i mange apper.

Som en møtemaskin er den helt super, med det beste innebygde kameraet og gode mikrofoner. Den har også verdens beste innebygde høyttalere.

Flere fysiske taster på tastaturet er gode nyheter for produktiviteten, og både tastaturet og pekeplaten var allerede helt ledende siden 2019-utgavene av Pro. Her har Apple holdt på vinneroppskriften.

Vi skulle sett at Apple var enda mer «på» når det kom til kamerateknologi, og registrerer også at Pro 14 ikke er ledende på batteridriftstid, selv om den absolutt leverer godkjent der.

Totalt sett er det ingen tvil om at MacBook Pro 14 er en eksepsjonelt god maskin for kreative og alle som setter produktivitet i sentrum. Den er alt de selv, og mange med dem, ba om. Med mer.

Det er drømmemaskinen som kom tilbake, dette her.

Dog til en svært høy pris. Vi tror likevel mange som trenger en helt rå maskin i jobb vil synes investeringen er verdt det.

Vi ser heller ikke bort fra at mange vanlige brukere ville digge Pro 14. Ikke at de på noen måte trenger all ytelsen, og ikke som at MacBook Air eksempelvis ikke kan være et smartere og billigere alternativ.

Men, om prisen ikke er så viktig finnes det ingen annen like komplett bærbar på markedet i dag. Så til deg vil vi i så fall anbefale at du kikker på innstegsmodellen av Pro 14 som starter på like over 23.000 kroner. Denne har alle kvalitetene til testmodellen vår, men mindre lagringsplass og litt lavere ytelse – som fremdeles vil være mer enn god nok. Den kommer også uten hurtiglader i esken.

9.5 Imponerende Apple MacBook Pro 14 (sen 2021) - M1 Pro 16GB 1TB annonse 29181 NOK Sjekk nå 29490 NOK Sjekk nå sitat " Drømmemaskinen som ble virkelighet. Førstevalg for proffer som trenger den, og menigmann som vil ha det aller, aller beste. " Fordeler Krysse av Systembrikken er overlegen konkurrentene sine

Krysse av Takler flere nyere spill - med god grafikk

Krysse av Verdens beste tastatur og pekeplate

Krysse av Ekstremt lyssterk, raskt og presis HDR-skjerm

Krysse av Eksepsjonell byggekvalitet og effektivt design

Krysse av Lager bare viftesus ved svært tunge oppgaver

Krysse av Topp mikrofon- og høyttalerlyd

Krysse av Beste kamera i bærbar

Krysse av MagSafe, HDMI, minnekortleser <3

Krysse av Kjører apper og spill fra iOS Ting å tenke på Bytt Apple lager enda bedre kameraer - og hvor er Face ID?

Bytt Andre har enda badre batteritid

Bytt Svært dyr

Les også Apple MacBook Air med M1-prosessor (Sen 2020) : Nye MacBook Air er årets viktigste og beste bærbare