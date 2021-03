Først etterlignet svindlere kontoen hennes – deretter ble den sperret

Jill Karina (36) fikk Instagram-kontoen sin stengt uten forvarsel – selskapet hevdet at hennes konto også var falsk.

Jill Karina Bø (36) fikk kontoen sin sperret av Instagram. Grunnen oppgis å være at hun utgir seg for å være en annen person – på sin egen konto. Privat/Skjermdump/kollasj

– Det oppleves som helt umulig å få kontakt.

Det sier Jill Karina Bø (36), etter at kontoen hennes på Instagram ble deaktivert av plattformen. Siden har hun forsøkt å få den tilbake, men opplever at Instagram er notorisk vanskelige å få kontakt med. Kanalene plattformen selv oppgir for å kunne klage eller få omgjort en deaktivering oppleves også som blindveier, ifølge Bø.

Trebarnsmoren fra Sandnes har siden 2016 drevet kontoen @jillkarina på Instagram, der hun deler egne strikkemønster, oppskrifter og eget strikkeverk. Hun sier hun ble hektet etter at hun lærte seg å strikke, og at strikkemiljøet på Instagram både er veldig positivt og stort.

Slike bilder av strikkede plagg var det Bø hadde på Instagram-kontoen @jillkarina – og en relativt stor tilhengerskare av strikkeentusiaster fulgte ivrig med på designene hennes. Privat

Fra og med i fjor høst begynte imidlertid en rekke falske kontoer som benyttet hennes navn og bilde å dukke opp på Instagram. Disse sier Bø at både hun selv og følgerne hennes rapporterte jevnlig til Instagram, og selv om det var et irriterende problem var det ikke direkte ødeleggende for henne.

Helt til 12. mars, da hennes egen konto ble deaktivert av Instagram.

Falske kontoer forsøkte å lure folk med farlige lenker

Grunnen til deaktiveringen oppgis av Instagram å være det følgende:

«Kontoen din har blitt deaktivert fordi du har utgitt deg for å være en annen person.»

Dette mener Bø av åpenbare årsaker ikke er korrekt, ettersom hun jo aldri har oppgitt å være noen andre enn seg selv på Instagram. Hun tror selv at grunnen til deaktiveringen er at hennes egen konto har blitt feilrapportert som en kopi, og dermed har Instagrams systemer automatisk slått til også mot hennes ekte konto, @jillkarina.

Se et par av de falske kontoene som etterlignet Jill Karina under:

Samtidig har flere av de falske sidene (ofte med kun én bokstav navneforskjell) enda ikke blitt slettet, ifølge Bø. Hun tror grunnen til at de falske kontoene dukket opp i utgangspunktet var at hun innimellom arrangerte såkalte «giveaways», der hun ga bort ullgarn og andre strikkerelaterte ting til følgerne sine.

De falske kontoene utnyttet dette og sendte Jill Karinas følgere direktemeldinger med lenker av den mer lugubre sorten, sannsynligvis i et forsøk på å stjele informasjon fra de som klikket på dem – heller enn å gi bort strikkeutstyr.

Har fått syv mailer fra Instagram – på tysk

Dette var svarene Jill Karina fikk fra Instagram. Skjermdump/privat/kollasj

Bø hadde allerede i mange omganger forsøkt å få kontakt med Instagram for å få tilbake siden sin før hun tok kontakt med VG og Tek.no. Selskapet har et klageskjema, der man kan legge inn en gyldig, offisiell ID og få saken sin vurdert.

Bø forteller at hun gjorde dette, og fikk et svar fra Instagram – på tysk (se bildet). Via Google Oversetter kunne Bø lese at «...kontoen ble tilsynelatende feil deaktivert...» og at Instagram «...beklager det inntrufne.»

Samtidig hevdet e-posten at hun nå skulle kunne logge seg inn igjen, men deaktiveringen var stadig på plass. E-posten inneholdt også en lenke til videre support, men den endte i den samme e-posten nok en gang.

– Jeg har fått dette svaret på tysk sju ganger nå, selv etter at de spør meg hvilket land jeg sender meldingen fra, forteller Bø oppgitt.

– Jeg sendte enda en ny søknad fra bunnen av for å få deaktiveringen opphevet den 16. mars, og fikk beskjed om at jeg skulle få svar snart. Men jeg har fortsatt ikke hørt noe.

Deaktivering ble opphevet etter at vi tok kontakt

Kontoen @jillkarina ble åpnet igjen etter at vi involvert oss i saken. Skjermdump/Instagram

Vi forsøkte å kontakte Instagram i forbindelse med denne saken gjennom deres norske PR-byrå Släger, som så langt ikke har greid å få noen kommentar fra hverken Instagram eller eieren, Facebook. Kun få timer etter at vi opprettet kontakt via denne kontakten, ble imidlertid deaktiveringen av Bøs konto opphevet. Gitt at ingenting skjedde før dette og at reaksjonen var såpass tett opptil mediekontakten, er det rimelig å anta at Teks engasjement i saken påvirket dette resultatet.

Jill Karina tror også at det var grunnen til at saken til slutt løste seg:

– Det er hundre prosent takket være Teks innsats, vil jeg tro!

Til tross for gladnyheten om at strikkekontoen igjen er aktiv og tilgjengelig for Bø, påpeker hun at det ikke burde være nødvendig å måtte gå til mediene for å nå gjennom med klagesaker:

– Instagram må virkelig innse at de har en vei å gå når det gjelder saker som denne, sier hun.

Og det er det ikke bare Jill Karina som mener – også Forbrukerrådet kan skrive under på at selskap må ta mer ansvar for å følge opp brukerne sine på en seriøs måte.

Forbrukerrådet: – Selskapet bryr seg tilsynelatende lite om brukerne sine

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er ikke det minste nådige i sin omtale av Instagrams behandling av brukerne sine. Fagdirektør Finn Myrstad forteller at du som Instagrambruker dessverre har få, om ingen, lovpålagte rettigheter, og kun må forholde deg til brukervilkårene. Disse vilkårene favoriserer i all hovedsak selskapet selv, slik at det er lite å hente i slike situasjoner.

– Instagram bør selvfølgelig oppgi hvorfor de har stengt kontoen, og ikke minst la brukeren imøtegå påstandene. Selskapet bryr seg tilsynelatende lite om brukerne sine og konsekvensene ved å bli stengt ute, sier Myrstad.

Han legger også til:

– Dette føyer seg inn i rekken av lignende saker hvor personer og organisasjoner blir utestengt uten begrunnelse. Trolig skjer dette da Instagram har automatisert beslutningene, slik at de slipper å lønne noen som kan gjøre en mer kvalifisert gjennomgang.

Instagram beklager feilen

Etter flere henvendelser over flere dager, fikk vi følgende uttalelse fra Instagrams eier, Facebook:

– Denne kontoen ble feilaktig tatt ned for å utgi seg for å være en annen. Vi har reaktivert kontoen og beklager ulempen dette har medført.

Den ikke navngitte ansatte i selskapet, kun kjent for oss som «en talsperson fra Facebook», legger også til at de over de seneste årene har investert milliarder av dollar i utvidelse av teamene sine og forbedringer i teknologien sin. Målet med investeringene skal være å raskere og bedre finne og fjerne innhold som bryter med platformenes regler, samt å «...gjøre hjelpen vi tilbyr våre brukere enklere å benytte».

Om dette «målet» samsvarer med opplevelsen Jill Karina fikk ved å få gjentatte, automatiserte svar på tysk som norsk bruker, kan muligens diskuteres.

Talspersonene legger til at de fjerner omtrent seks milliarder falske profiler hvert år, de aller fleste før noen i det hele tatt rapportere kontoen. Mange kontoer hindres også fra å i det hele tatt bli opprettet. Likevel innrømmer de at teknologien ikke er ufeilbarlig:

– Den er ikke perfekt, og noen ganger skjer det dessverre feil. Vi har forståelse for at det kan skape frustrasjon for våre brukere, og vi forsøker alltid å rette opp disse feilene så raskt som mulig.