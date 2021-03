– Blir lagt til i 10 spamgrupper daglig

Mange klager på enorme mengder spam på Instagram.

Innboksene til mange Instagram-brukere fylles opp av søppel. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 16 Mar 2021 15:38

Forespørsler fra spam-boter på Instagram har hatt en kraftig vekst i det siste, skal vi tro både tipsere og følgere av Tek.no på Facebook .

Enten det er lettkledde eller halvnakne profiler som vil bli venner med deg, eller gruppeinvitasjoner fylt med mennesker du aldri har hørt om, er intensjonen ganske tydelig, nemlig å sanke inn personlige data.

Stort sett er prosessen ganske rett frem i såkalte phishingforsøk: Du blir bedt om å trykke på en lenke, før du havner på en side som spør om ting som navn, adresse og kredittkortnummer.

10 gruppeinvitasjoner hver dag

Falske og ondsinnede kontoer er ikke noe nytt for plattformer som Instagram og Facebook, men i det siste har antallet tilsynelatende vokst betraktelig.

– Jeg har blitt lagt til i 10+ slike grupper daglig på Instagram, skriver én Tek-leser da vi spurte i et innlegg på Facebook om andre hadde opplevd det samme.

En annen bruker sier han har opplevd at antallet spamhenvendelser har tredoblet seg i løpet av den siste uken, mens en tredje rett og slett sier at «Det er helt galet mye». Flere påpeker også at det er et problem på Messenger, og ikke bare Instagram.

Blokkerer millioner av kontoer hver dag

– Vi ønsker ikke falske kontoer på plattformene våre, og vi fortsetter å bygge sofistikerte systemer for å oppdage og blokkere spam i kampen mot inautentisk aktivitet, skriver Camilla Nordsted, kommunikasjonskonsulent i Facebook til Tek.no. Facebook eier Instagram, og har samme kommunikasjonsbyrå i Norden.

Nordsted sier de ikke har data som tyder på at det har vokst den siste tiden, men sier derimot at de blokkerer millioner av falske kontoer hver eneste dag:

– Vi monitorerer jevnlig for nye trender og skadelig adferd som brukes av ondsinnede aktører som forsøker å omgå systemene våre. Vi oppdager og forhindrer millionvis av forsøk på å lage falske kontoer hver eneste dag, men dette er en pågående utfordring, og arbeidet vårt er ikke ferdig. Vi fortsetter å jobbe med mer effektive måter å fjerne falske profiler på, og vi oppfordrer folk til å fortsette å rapportere kontorer de tror er falske, sier Nordsted.

Nedgang i moderering

Nordsted henviser til en rapport , hvor man kan se hvor mye selskapet moderer og fjerner, kategorisert etter temaer som mobbing, trakassering, seksuelt innhold falske kontoer og spam. Mens utviklingen ser ganske jevn ut for de fleste slike temaer, har de ikke en oversikt over mengden spam på verken Instagram eller Facebook. Årsaken skal være at de har implementert et nytt system i fjerde kvartal i fjor:

– For å fortsette å forbedre presisjonen vår, har vi justert på vår proaktive deteksjonsteknologi i fjerde kvartal, står det.

Dette skal ha medført at antallet saker Instagrams systemer gikk aktivt inn og modererte falt fra 1,9 milliarder innholdsdeler i tredje kvartal, til «bare» én milliard i fjerde kvartal 2020.

På spørsmål om de hadde noe mer konkret om utviklingen de siste månedene, eller ukene, henviser Instagram til den samme rapporten.

Slik skrur du av varsler om gruppeinvitasjoner

Uansett om antallet spamhenvendelser øker eller minker, er det ikke mye man får gjort. Instagram oppfordrer brukere til å rapportere hendelser, men det vil ikke forhindre disse meldingene å komme på kort sikt.

Du kan derimot dempe masingen litt ved å skru av varslinger for gruppeinvitasjoner og meldingsforespørsler.

For å gjøre dette går du til innstillinger –> Varsler -> Direct-meldinger -> Gruppeforespørsler, og trykk på Av.

Slik skrur du av ukjente gruppeforespørsler

Hvis du tilfeldigvis har en Business-konto hos Instagram, har du faktisk mulighet til å skru av Gruppeforespørsler fra ukjente.

I så fall kan du gå til Innstillinger -> Personvern, og under valget for Aktivitetsstatus vil du ha valg for Meldinger. Her er det en egen innstilling for grupper, hvor du kan bestemme at bare personer du følger kan legge deg til til grupper.

Vi kan jo håpe at Instagram snart gjør denne funksjonen tilgjengelig for alle brukere og ikke bare de med Business-konto, men foreløpig er det ingen gode valg for å bli kvitt spam-meldingene.