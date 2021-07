Dette er de mest fornøyde elbileierne

Tesla Model X, Model 3 og Model S. Tesla

Vilde M. Horvei 23 Juli 2021 10:20

Tesla-kundene er tilbake på topp som de mest fornøyde elbileierne. Men fjorårets vinner, Kia e-Niro , følger hakk i hæl.

Resultatet er hentet fra Elbilforeningens undersøkelse «Elbilisten 2021», hvor de har spurt sine medlemmer om hvor fornøyd de er med bilen sin.

Av de 15.000 som deltok svarer hele 94 prosent at de er fornøyd eller veldig fornøyd med bilen sin. Alle Teslas tre modeller er inne på topp fem.

Tesla Model 3 Hanne Hattrem, VG

Tesla troner øverst

Førsteplassen i undersøkelsen går til Teslas Model 3, hvor 85 prosent svarte at de var veldig fornøyd (score 5 av 5) mot kun 2 prosent som melder at de er veldig misfornøyde.

– At Tesla Model 3-eierne er så fornøyde henger nok sammen med at man får tilgang til Teslas gode ladenettverk, samtidig som man får en god bil med lang rekkevidde til en relativt lav pris, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon i Norsk Elbilforening.

Tesla er selvsagt fornøyd med pallplasseringen.

– Det er hyggelig å se at denne undersøkelsen bekrefter at Tesla-eiere er fornøyde med bilene sine. Selv om elbilutvalget blir større ser vi en økning i interessen for Tesla, og vi jobber hardt for å sørge for å gi alle kundene våre en god opplevelse. Blant annet jobber vi hele tiden med å utvide Supercharger-nettverket vårt for å sørge for å møte den økende etterspørselen etter lading på langtur og elbilferie for alle kundene våre, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Wisløff Egenæs i Tesla til Tek.no.

Kia e-Niro gjør det sterkt også i år. Hanne Hattrem

Kia og BMW sterkt ut også i år

Kias e-Niro ligger på en klar andreplass med det samme gjennomsnittet som Tesla Model 3 på 4,78, og med 84 prosent som har svart at de er veldig fornøyd.

En annen som er fornøyd er informasjonsansvarlig for Kia Bil Norge AS, Mette Simonsen Sauge.

– Det er veldig gøy at våre elbiler gjør det så bra i undersøkelsen, og at e-Niro er helt i toppen. Årsaken til at e-Niro ligger så stabilt i toppen i undersøkelsen har nok med det å gjøre at den dekker behovet på mange områder; lang reell rekkevidde også vinterstid - elbilene våre er meget energieffektive og fortsatt av de bilene som går lengst på markedet i uavhengige tester. E-Niro er også en romslig familiebil med god lastekapasitet, sier Sauge.

BMW i3 holder seg også stabilt høyt oppe på listen, i år på fjerdeplassen med totalprosent for hvor fornøyd eierne er sammenlagt på 97 prosent - det samme som de tre topplasseringene.

Svært fornøyde elbilister

Antall fornøyde elbilister holder seg stabilt på et høyt nivå. For to år siden svarte 68 prosent at de var svært fornøyde, 24 prosent at de var fornøyd og kun 1,6 prosent oppga at de var veldig misfornøyd med bilen sin.

I år ser vi samme trenden med 67 prosent som oppgir at de er veldig fornøyd med elbilen sin, 27 prosent er fornøyd, mens kun 2 prosent oppgir at de er veldig misfornøyd.

Selv kandidatene som kommer dårligst ut i undersøkelsen scorer forholdsvis bra. For Volkswagen ID.3 oppgir 49 prosent at de er veldig fornøyd, men 36 prosent oppgir at de er fornøyd. Deres totalscore på 4,27 er blant det laveste gjennomsnittet, men det er langt fra en hårreisende score.

De positive tallene bemerkes også av Berge.

– Det aller mest slående med listen er likevel at elbilister generelt er svært positive, på tvers av merker. Det lover positivt for årene som kommer når vi skal trappe opp til 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier Berge.