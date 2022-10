Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Husqvarna lanserer robotklipper uten tråd

320 Nera er en dyr nyvinning fra markedslederen.

De nye NERA-modellene fra Husqvarna trenger ikke kanttråd, og de skal klare opp til 50 prosents hellinger. 50 prosents helling nedover blir det også på grafen i nettbanken din når du har handlet vidunderet.

Det er ikke hver dag teknologien «forandrer alt», men en av årets større endringer er robotgressklippere som ikke trenger grensekabel. Segways Navimow har allerede vakt stor interesse og nå kommer Husqvarna etter med sin GPS-styrte plenklipper; Automower NERA.

Selskapet har maskiner basert på samme konsept fra før, men da for proffmarkedet.

Interessen rundt gressklippere uten kanttråd har vært såpass stor at Segway for lengst er utsolgt for sin nylanserte modell. Dermed er en utfordrer godt nytt for deg som satser på å slippe selvklipp av hagen neste sommer.

Segways Navimow er forøvrig den første robotgressklipperen som har fått 10/10 i test - les testen her:

Stort irritasjonsmoment forsvinner

Fordelen med GPS-styrte gressklippere er at der du før måtte stå med nesa mot plenen og stussen mot vår herre, mens du svettet og forsøkte å plassere en grensekabel i henhold til riktige avstander og instruksjonsbok, slipper du det nå helt.

I stedet kan du sette deg ned og nyte solen mens du streker opp grensegjerdet i en app. Husqvarna lover en presisjon på 2–3 centimeter - noe som burde være nok til at planter og bekker holdes uberørt av klipperen.

En annen ulempe med tradisjonelle klippere du slipper er tendensen de har til å klippe over sin egen kanttråd.

Designet på de nye NERA-modellene er nokså lett gjenkjennelig for deg som har sett en Husqvarna-klipper før.

Fra vanlig hage til liten golfbane

De tre utgavene starter med 320 NERA som dekker inntil 2.200 kvadratmeter tumleplass. Deretter kommer 430X NERA med inntil 3.200 kvadratmeter, og 450X NERA som klarer inntil en beskjeden golfbane på 5.000 kvadratmeter.

De nye klipperne må i likhet med Segways variant ha en del til utover basestasjon og klipper for å fungere. Hos Husqvarna heter det EPOS Plug in-kit, og selges som tilbehør.

3, 2, 1 - Knus sparegrisen

Der Segways varianter koster fra rundt 15.000 til 28.000 kroner, stiller Husqvarna i en litt annen prisklasse. Det som må kunne kalles markedslederen på robotklipp i Norden starter sine priser på 32.500 svenske kroner - og det er før du kjøper EPOS-kitet som du må ha i tillegg. Det koster nemlig ytterligere 16.500 svenske kroner.

De norske prisene er ikke annonsert, men som regel ligner norske og svenske prislapper mye på hverandre, og i så fall snakker vi altså om komplett løsning til minimum 49.000 kroner.

For deg som er golfbanekurator er det greit å vite at 450X-modellen har en pris på 55.900 svenske kroner uten EPOS-kit. Men det sparer du inn på å resirkulere en høyere andel golfballer.

