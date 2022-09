Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Segway Navimow H3000E

Den beste robotklipperen vi har testet

Endelig en robotgressklipper som ikke trenger kanttråd.

Det begynner å bli flere år siden vi testet robotklippere sist. Men siden den gang har de fleste nye klippere som har kommet i butikkhyllene hatt det samme til felles; de trenger en kanttråd for å kunne klippe plenen din.

Og denne kanttråden er kanskje det mest irriterende med en robotklipper. Først tar det en del tid å legge tråden ned rundt området du vil skal klippes. Så må du gjøre en del justeringer før roboten kommer seg velberget rundt alle hindringer – og når alt er klart kommer vedlikeholdet i etterkant.

Det er nemlig ikke helt uvanlig at tråden får et brudd i seg når for eksempel tele og kulde får jobbet litt med jorden den ligger i. Da ender du ofte opp med å måtte søke opp hvor bruddet i tråden ligger, og har du en stor plen, er det faktisk en del jobb.

Nå har vi omsider fått inn Segway Navimow H3000E til test etter å ha ventet tålmodig noen måneder. Dette er en robotklipper hvor du slipper å legge ned kanttråd. I stedet bruker denne GPS-signaler for å vite hvor den skal kjøre eller ei.

Og prisen er heller ikke avskrekkende sammenlignet med andre, gode klippere. Alt ettersom hvor mye kapasitet du trenger, strekker prisene seg fra 14 599 kroner og opp til 28 599 kroner for det største alternativet.

PS: Vi er klar over at Husqvarna også har en modell som bruker GPS. Men denne er for det profesjonelle markedet, så denne har vi ikke fått tilgang til.

Finn en god plassering til ladestasjonen. Her har vi utfordret den litt ved å sette den rett før en helling nedover.

Bruk litt tid på å finne en god plass til ladestasjonen

Før du begynner å installere selve klipperen, er det lurt å ta seg en tur ut i hagen og planlegge litt hvor det kan være lurt å plassere ladestasjonen. For siden dette er et system som styres av GPS-signaler, må du ha fri sikt til himmelen for helst alle de tre mottagerne som sitter fordelt i ladestasjonen, den eksterne enheten og selve roboten.

En ting du bør huske på er at ladestasjonen bør står rett inn i området hvor klipperen skal jobbe. Vi testet ved et par anledninger å sette stasjonen langsmed ytterkanten av området som skulle klippes, og det fungerte dårlig. Da prøvde maskinen å kjøre inn på stasjonen fra siden, og med det bommet den på ladeporten til stasjonen.

Her er alt som følger med i esken.

Oppsettet består av en ladestasjon, en ekstern antenne og selve roboten. Med i esken følger det med en ganske kort kabel til den eksterne antennen. Denne antennen festet til en stang som holdes oppe av en stor «gaffel» som du trykker ned i plenen. Etter denne er festet skikkelig trer du altså ladestasjonen over stangen via et eget hull i platen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Men det finnes også et extender-kit som lar deg plassere den eksterne antennen litt lenger unna ladestasjon. Det kan være praktisk hvis ladestasjonen blir stående litt for nære veggen, slik at takmønet kommer i veien for sikten. Da kan du heller flytte antennen ut med forlengningskabelen på 10 meter, og skru den fast et sted hvor den får fri sikt.

Det aller mest ideelle er å sette stasjonen åpen slik at den et par meter avstand til hus og andre eventuelle hindringer som trær. Men vi testet også å «gjemme» stasjonen under en hindring, og klipperen fant likevel stasjonen takket være den eksterne senderen og mottageren i selve roboten.

Med strøm og den eksterne enheten tilkoblet kan du starte å vise klipperen sitt nye territorium.

Meget enkel å installere

Når du har funnet en god plassering på ladestasjonen har Segway klart å lage en meget enkel løsning å sette opp. Heldigvis vil vi si, for vi gjorde oppsettet tre forskjellige ganger, i tre forskjellige hager, og det fungerte smertefritt samtlige ganger.

Selve ladestasjonen festes med fire jordskruer som følger med, og kabelen fra strømforsyningen og den eksterne antennen settes sammen med en kurant skruløsning.

Med de praktiske tingene på plass kommer man raskt i gang med Segways Navimow-app. Du oppretter en bruker og følger instruksjonene som appen gir deg. Disse er ryddige og kurante å følge, hvor du steg for steg bekrefter at du for eksempel har koblet til strømmen til systemet, og at roboten er klar for å pares opp. Segway-roboten kommuniserer enklest med appen via Bluetooth, men du setter også opp en 4G-tilkobling slik at du kan bruke appen utenfor rekkevidde til Bluetooth.

Hele veien har appen flere videoer som gir deg en ryddig informasjon om hvordan du går frem. Det eneste irriterende med disse er at du ikke kan avbryte dem den første gangen du ser dem. Da må du bare se alt og la det stå til.

«Tegner» kartet i appen

Etter hvert vil du komme til den delen av prosessen hvor du må «tegne» opp kartet over området roboten skal klippe. Hvor du altså i stedet for å måtte legge ned en fysisk kabel, kan kjøre roboten rundt med mobilen langs kanten av hagen din. Mye enklere og definitivt mye morsommere.

Du starter med å trykke kalibrer, slik at roboten får markert og sjekket at ladestasjonen står greit plassert. Merk deg at dersom du flytter ladestasjonen senere, kan du gå inn for å tegne opp et nytt kart og bare kjøre denne kalibrasjonen for at roboten skal merke at ladestasjonen har fått en ny plassering. Vi testet nemlig å flytte stasjonen noen centimeter under testperioden, og det ble ikke roboten spesielt begeistret for. Da får du raskt en beskjed om at stasjonen er ute av posisjon.

Med kalibreringen unnagjort kjører du bare roboten til en plass hvor du vil starte å tegne opp grensene roboten skal holde seg innenfor. Da er det viktig at du kjører slik at grensen du ønsker deg er på robotens høyre side. I tillegg må du sette på en målestokk som strekker seg 15 centimeter ut fra maskinen. Denne viser hvor maskinen vil stoppe om den kjører rett mot linjen, siden den vil stikke lenger inn med nesen først versus når den kjører langsmed grensen.

Så er det bare å kjøre opp grensen du ønsker deg. Dette går relativt raskt, selv om roboten ikke har noen skremmende toppfart.

Du ser hele tiden på skjermen på telefonen hvordan kartet tegnes opp, og du må altså kjøre roboten tilbake til samme punkt som du startet for å få et komplett kart. Dette punktet er godt merket på kartet, og du trenger ikke treffe på centimeteren for at roboten skjønner at du har kommet deg helskinnet tilbake.

Når du har kjørt opp ruten så viser appen deg hvordan dekningen ble. Der grønt er det beste.

Testet på hager mellom 200 kvadratmeter til 2,4 mål

Når kartet er tegnet opp vil du få en oversikt over ytterlinjene du har laget. Linjen vises i ulike farger basert på hvor god GPS-dekning roboten har i akkurat det området. Helt grønn farge vil si så gode signaler som mulig, mens du via gul, oransje og rødt tar stegene ned i kvalitet.

Under vår testperiode testet vi tre ulike hager. Den minste var 200 m², mens den største var nesten 2,4 mål. Og på den største plenen var det gode 120 meter fra ladestasjonen til punktet som lå lengst unna, og likevel var det ingen problemer med dekningen.

Systemet bruker såkalt triangulering for å forstå hvor robotklipperen befinner seg til enhver tid, og skal angivelig fungere helt opp mot 200 meter fra hverandre. Vi merket i alle fall ingen problemer under vår testperiode, selv om det var mer enn nok hindre til å sette roboten på prøve.

Etter at du har tegnet opp kartet og sjekket at dekningen virker god, vil roboten kjøre den samme runden på nytt. Da får du mulighet til å sjekke at området du har kjørt virker som det skal, og at roboten kommer tett nok på vegger og hindre.

Likevel kan det være ting som gjør at du ikke får brukt systemet til Segway. Derfor har selskapet utviklet en sjekkliste der du kan svare på hvordan utformingen av hagen din er, for å få et slags svar på hvorvidt den er godt egnet eller ei.

Her ser du flere av valgene i appen. Merk helt til venstre, ser du hvordan hjem-appen ser ut når roboten er satt opp.

Enklest å bruke med appen

Det meste av installering og kontroll over roboten gjøres via Navimow-appen. Og denne fungerer overraskende godt, og fremstår både enkel og ryddig.

Når du starter appen så får du opp et kart over området du har tegnet opp, og ikke minst informasjon om hva roboten foretar seg til enhver tid. Så du kan enkelt se om den er ute og jobber, eller om den står i stasjonen for å lades opp.

Segway Navimow har ikke mange knapper, eller noe avansert skjerm. Men det får jobben gjort.

Appen gir deg også en rekke ulike innstillinger du kan sette opp, slik som hvilke dager og tider maskinen skal kjøre, klippehøyde og hva den skal gjøre hvis den oppdager at det regner. Du kan også enkelt sette på tyverisikring og andre funksjoner som innstillinger for lys. Roboten har nemlig et kraftig lys som gjør at du enkelt ser den om kvelden. Og det kommer nok godt med for andre eventuelle dyr som er ute om natten også. Selv om du fortsatt bør unngå å klippe i mørket med hensyn til for eksempel pinnsvin.

Skulle du ha glemt mobilen inne så kan du likevel bruke skjermen og knappene på roboten til å sette i gang klipping eller be den returnere til ladestasjonen sin. Men det hele er ganske spartansk, så mobilen er absolutt å fortrekke.

En ting vi imidlertid savner er muligheten for flere brukere samtidig. Siden roboten er myntet på å brukes via app, ville det vært enklere om flere kunne vært logget inn på den samme appen samtidig. I stedet blir man kastet ut om noen andre logger inn. Så du må logge inn for hver gang en annen har vært inne på appen. Ikke et stort problem, men likevel noe å nevne.

Helling, vått gress og en god del halvråtne epler var det som måtte til for å få roboten til å sette seg fast. Men ikke uten en skikkelig kamp.

Takler de fleste hindre

Så er det selve roboten. Og denne er faktisk meget god til å takle dårlige forhold og bratte stigninger.

Roboten har to store bakhjul som har ganske store skovler. Disse bør du rengjøre med jevne mellomrom, for de vil pakke seg om du sender roboten ut i vær hvor det er vått på bakken. Som med alle andre robotklippere vi har testet er det mest utfordrende å klippe mens det regner, eller rett etterpå. Robotklipperen er imidlertid utstyrt med en regnsensor, så du kan be den droppe klippingen hvis den oppdager at det regner.

Likevel må vi si oss imponert over hvor godt denne roboten klarer seg i utfordrende terreng. For under testperioden prøvde vi å fremprovosere problemer så godt vi kunne.

Blant annet fikk vi roboten til å kjøre når det hadde plasket ned, samtidig som det var betydelig mengder med epler som hadde falt på bakken fra hagens epletrær. Flere av disse var blitt halvråtne, og derfor ekstra glatte å kjøre over. Og selv om vi etter hvert klarte å få roboten til å sette seg fast, klarte den seg likevel imponerende godt.

Så fort det tørket opp hadde den langt mindre problemer, selv i hellinger med de samme eplene liggende i veien. Det eneste problemet, som vi har sett på alle andre roboter også, er når den blir stående slik at bakhjulene løftet akkurat nok til at de spinner. Da tror åpenbart roboten at den kjører, og står da litt hjelpeløs og bare kjører i løse lufta.

Når denne roboten setter seg fast så pulser den i gang med hjulene. Litt som det lønner seg om du har satt deg fast med bilen på snø og is. Og ofte så holder denne ruggingen til at den klarer å stabbe seg videre. Selv om den altså innimellom måtte gi tapt for våre utfordringer. Men det ville enhver robot gjort under disse ekstreme forholdene.

Trampoliner ikke noen favoritt. Dog gikk det greit med denne som hadde såpass kraftig rammeverk.

Så generelt er dette en robotklipper som har meget god fremkommelighet. Produsenten opplyser at den klarer en helling på 45 prosent, og vi teste maskinen på en rekke, ganske bratte hellinger uten at den hadde noen store problemer.

En ting du likevel vil få en utfordring med, er trampoliner. Spesielt de som har litt mindre rør som rammeverk. Da har roboten en forkjærlighet for å kjøre opp på disse, og bli stående fordi den tror den har blitt løftet. Vi prøvde å forhindre problemet med å sette på spennstropper over beinene for at roboten skulle dulte borti disse og snu. Men selv da satt den seg fast innimellom.

Men i stedet for å måtte legge opp en ny kanttråd slik du måtte ha gjort på en tradisjonell robotklipper, kan du i stedet bare gå inn i appen og tegne opp trampolinen som et «hinder».

Dette er en enkel affære hvor du bare velger å starte roboten der hindringer er og kjøre rundt slik at du kommer tilbake til punktet du startet.

Det eneste kjedelige er at roboten da insisterer på å kjøre opp hele grensen på nytt, samt hindringen du har lagt til.

Undersiden av roboten ser slik ut.

Klipperesultat og dekning

Så er det klipperesultatet. Og det er helt på høyde med den Husqvarna-modellen vi ga best i test ved forrige samletest.

På robotklippere finner du ofte to typer løsninger for klippebladene. Enten har de små barberblader, slik både Segway og Husqvarna bruker, eller i form av større og mer massive kniver. Fordelen med de massive knivene er at de gjør langt bedre vei i vellinga når det ligger for eksempel epler på bakken, men det er også problemet om barna har glemt skoene på plenen.

De mindre barberbladene lager ikke like mye skade på gjenglemte sko eller epler, men tåler ikke like mye juling før de blir sløve. Fordelen er at de er meget enkle å skifte ut, og ofte en del billigere enn de større knivene.

Når det kommer til Segway Navimow så gir denne gode resultater på klipperesultatet. Og er du spesielt engstelig for at klipperen skal ødelegge knivene, har appen en funksjon som heter BladeHalt-sensor, der bladene stoppes så fort noen av sensorene på klipperen berøres.

Maskinen vi har testet skal klare å håndtere opptil tre mål med plen. Det vil altså si at den ikke klarer å klippe så mye for hver lading, men holde størrelsen plen i sjakk over tid.

En ting vi var veldig spent på før vi kom i gang med testingen av Segway Navimow var hvordan den ville takle utfordringer som trær og andre hindre med «bare» GPS-signaler. Men dette viser seg å være nærmest problemfritt.

Under vår testperiode satte vi opp en hage full av epletrær, hvor plenen også gikk langt utenfor syne av basestasjonen med et bygg eller terrasse i veien. Og dette var ikke noe problem. For selv om roboten altså ikke lenger kan se ladestasjonen, har den fortsatt sin egen GPS om bord som lar den kjøre på egen hånd. Problemet vil naturligvis komme om roboten går under noe som hindrer disse signalene også. Men i praksis vil du neppe ha store problemer. Men da skal den også være langt unna basestasjonen sin.

Selv i en stor hage med mye hindringer fungerte GPS-systemet utmerket.

Konklusjon

Vi startet denne testet med å si at kanttråd er noe av det kjedelige med robotklippere. Etter flere uker med klipping kan vi nå konstatere at det faktisk finnes en robotklipper på markedet som lar deg slippe tråden helt og holdent. Segway Navimow er rett og slett en «game changer».

For det er virkelig befriende å slippe å styre med denne kanttråden. Desto større hage vi testet robotgressklipperen i, desto gladere ble vi. Selv i krevende hage-terreng, med store trær, bakker og andre utfordringer, var vi aldri nervøse for at den skulle sitte fast eller miste dekning. Spesielt når GPS-systemet er så velfungerende som den faktisk er, kommer vi aldri til å se oss tilbake til maskiner med tråd igjen.

Ettersom det meste av styringen blir gjort vi appen, er det godt at den den fungerer såpass godt og stabilt som den gjør. Installasjonen og oppsettet var lekende lett, og Segway har rett og slett klart å lage en utfordrer de etablerte merkene bør ta på alvor.

Det er bare småting vi har å sette fingeren på, og vi kan ikke si annet enn at Segway Navimow er et meget velfungerende produkt som vi rett og slett syns er helt rått.

10 Fantastisk Segway Navimow H3000E Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Aldri har det vært enklere å få en robotklipper til å fungere. Fordeler + Du slipper kanttråd

+ Velfungerende app

+ Meget enkel å sette opp

+ Takler store arealer

+ Meget god fremkommelighet

+ Stillegående

+ Lys i mørket gjør den lett synlig Ting å tenke på — Litt spartansk med knapper og display på roboten

— Kun én kan være innlogget i appen av gangen