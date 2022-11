Musk vil ha betalingsløsning for Twitter

Skal ha vurdert å legge alt bak betalingsmur.

Kamera Patrick Pleul / AP

Mange har forventet en forandring etter at Elon Musk kjøpte opp Twitter. Og forandring kan det bli, for Musk har diskutert hvorvidt hele nettstedet skal legges bak en betalingsmur.

Ifølge Platformer skal en slik plan gjøre det mulig for alle å bruke Twitter i begrensede perioder hver måned, men vil kreve en betalingsløsning hvis man ønsker å fortsette å bruke det etter dette.

Betalingsløsningen skal derimot ikke være nært forestående, opplyses det, og ingen har offisielt uttalt seg om den.

Twitter Blue-abonnement: økonomisk tapsprosjekt

At betalingsløsningen ikke er gitt det største fokuset kan ha en sammenheng med Twitters nylig relanserte Twitter Blue-abonnement – som angivelig skal ha blitt beskrevet som et økonomisk tapsprosjekt av en rekke ansatte.

Det nye abonnementet, som gir deg et verifiserings-merke, skal ha blitt annonsert av selskapet at var tilgjengelig på lørdag. Det var derimot en sannhet med store modifikasjoner, ettersom abonnentene fort skal ha innsett at de kun hadde tilgang til den gamle Blue-versjonen, og ikke den annonserte ny-lanseringer.

Kort tid senere, etter en lengre debatt om konsekvensene av å slippe til en rekke verifiserte kontoer midt i USAs mellomvalg, skal selskapet ha utsatt lanseringen.

Uansett, Blue har per nå kun 100.000 aktive abonnementer, skriver Platformer, og legger til at den nye versjonen vil komme til å bli 35,7 prosent dyrere. Det fremstår derfor uklart hvordan Twitter planlegger å få nok folk til å betale for det nye abonnementet til å rettferdiggjøre å bruke så mye tid og penger på utviklingen av oppgraderingen.

Misnøye blant de ansatte

Nyheten om en mulig betalingsmur for hele nettstedet kommer i etterdønningene av at en rekke ansatte i Twitter fikk sparken forrige uke. Mange av disse skal selskapet angivelig forsøke å lokke tilbake allerede.

Selv om det skal ha vært opplyst at en rekke oppsigelser var rundt hjørnet, skal det ha vært knyttet usikkerhet til hvem som ville bli oppsagt. I løpet av prosessen skal også flere ledere ha blitt bedt om å sende inn to setninger til Musk: én setning som forklarte den ansattes arbeidoppgaver, og en annen som rettferdiggjorde at de fikk fortsette å være ansatt hos Twitter.

– Du tenkte at dette burde være en jævla bra setning, skal en person ha uttalt til Platformer.

Flere skal også ha uttalt at det har vært vanskelig å vite hvem de skal forholde seg til som sin leder, ettersom Musk selv angivelig ikke har gitt noen offisiell uttalelse internt i selskapet.