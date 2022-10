Elon Musk eier nå Twitter

Tvitret «The bird is freed» og har allerede sparket en rekke sjefer.

Salget av Twitter skal nå være gjennomført, og selskapet nye eier, Elon Musk, brukte ikke lang tid på å gjøre sine første endringer i selskapet, melder blant annet The Wall Street Journal.

Han skal nemlig allerede ha sparket flere toppsjefene i selskapet, deriblant øverste sjef Paraq Agrawal og finanssjefen Ned Segal.

The Verge skriver at også Vijaya Gadde, ansvarlig for Twitters regelverk, har fått sparken. Det samme skal advokaten Sean Edgett og kundesjefen Sarah Personette være.

Musk eier fra før selskaper som blant annet Tesla, Starlink og SpaceX, og skal ha betalt 44 milliarder dollar for å sikre seg Twitter.

At Musk ville kjøpe Twitter ble først kjent tidligere i år, men har siden det vært igjennom en berg-og-dalbane før salget nå omsider ser ut til å ha landet.

Mange spekulerer i veien videre

Musk tvitret selv i morgentimene at «the bird is freed» via Twitter, etter at salget angivelig var gjennomført.

Mange har spekulert lenge i hva som vil skje med Twitter med Musk ved roret. I en Twitter-melding i forkant av oppkjøpet, hevdet Musk selv at oppkjøpet var viktig for å få en bredere debatt.

– Årsaken til at jeg kjøpte Twitter er fordi det er viktig for sivilisasjonens fremtid å ha et felles digitalt torg, hvor et bredt spekter meninger kan debatteres på en sunn måte, uten at man tyr til vold.

Det er ingen hemmelighet at Musk ved flere anledninger har vært kritisk til at flere medieplattformer har utestengt personer med ulike meninger. Men samtidig påpeker Musk at Twitter heller ikke skal være et fristed hvor man kan ytre hva man vil uten konsekvens.

(Kilde: The Wall Street Journal, The Verge)

