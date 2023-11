Svindlere utnytter Black Week: Nkom advarer mot SMS-svindel

I forkant av Black Week advarer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om at slike tilbudsperioder gjør nordmenn mer utsatt for svindlere. Spesielt peker de på SMS-svindler.

I en tid med økende renter, høye strømpriser og dyrere matvarer, er mange nordmenn på jakt etter gode tilbud. Black Week er en slik anledning, og i fjor handlet nordmenn for hele 2,4 milliarder kroner på denne dagen. Men det er også en gyllen mulighet for svindlere, advarer Nkom.

Seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Johannes Vallesverd. Kamera Nkom

— Når vi handler på nett er det mange lenker som sendes på SMS spesielt knyttet til levering av pakker, men også knyttet til betaling. Dersom vi har handlet flere steder i samme periode kan det være at vi blir litt mindre kritiske til hvilke linker vi trykker på. Dette vet svindlerne å utnytte, og det kan få store konsekvenser, sier seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Johannes Vallesverd.

Tilliten til digitale tjenester kan svekkes

Over lenger tid har Nkom samarbeidet med mobilselskaper for å redusere antall svindelforsøk. Vallesverd påpeker at en alvorlig konsekvens av gjentatte svindelforsøk, kan være at vi får mindre tillit til digitale tjenester og følgelig ikke lenger ønsker å ta dem i bruk.

– Det ville være alvorlig for digitaliseringen av samfunnet, hevder han.

– Økt arbeid med antisvindel er viktig, og i fjor stoppet mobiloperatørene over 100 millioner svindelsamtaler. Det er all grunn til å berømme arbeidet som gjøres, men svindlerne er smarte så vi må hele tiden se etter nye måter å bekjempe kriminaliteten på.

Han påpeker videre at bransjen må intensivere arbeidet for å redusere svindelmetoden, men at det også er opp til oss å være årvåkne og tenker oss om før vi trykker på lenker eller oppgir informasjon som kan misbrukes.

Fire råd for å unngå å bli SMS-svindlet

Nkom har følgende råd for å unngå Black Week-svindel på SMS.

Undersøk om avsenderadressen i SMSen ser korrekt ut. Selv om den fremstår korrekt kan den være manipulert eller spoofet. Tenk deg om før du klikker på lenker i en SMS. Les nøye og se etter om lenken ser korrekt ut. Er det skrivefeil i lenken? Pass på! Dersom du venter på en pakkelevering så bruk leverandørapp eller selskapets offisielle nettsider for å se etter informasjon i stedet for lenken på sms. Ikke oppgi bankkontoinformasjon eller BankID uansett om de sier de ringer fra banken eller politiet.