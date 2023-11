Tradisjonen tro tar vi en kikk på Black Week-tilbudene for å skille klinten fra hveten.

Som vanlig ser vi på både prisfall og historisk data før vi har lagt dem til i listen vår, men naturligvis også hvordan produktene har gjort det i våre tester.

Hvis produktene både selges for en god pris, og vi har likt dem i testene våre, havner de på listen.

I år startet butikkene ekstremt tidlig, for hoveddagen «Black Friday» er tross alt ikke før neste uke - fredag den 24. november.

Listen vår oppdateres fortløpende gjennom hele uken, eller så lenge butikkene fortsetter å ha tilbud vi mener det er verdt å kvalitetskontrollere.

Sony Xperia 10V kan kjøpes svært rimelig i Black Friday-salgene. Telefonen ligger vanligvis oppe mellom 4000 og 5000 kroner, og byr på en helt fin opplevelse til den prisen. Nå som den er rett under 3000 får du ekstremt mye telefonen for kronene dine her. Den har svært god batteritid, rask og bra skjerm - og er vanntett. Stereohøyttalere gjør det kurant å titte YouTube eller TikTok uten å trenge ekstra hodetelefoner, og gjør du først det - er det en fysisk hodetelefontilkobling her og. Vi irriteres oss litt over mangelen på ansiktsgjenkjenning og den ikke veldig spreke prosessoren. Men totalpakken for prisen er likevel meget god.

Nothing Phone 2 var allerede en telefon som bokset mot betydelig dyrere og heftigere mobiler. Og til 6500 kroner er det vanvittig mye telefon for pengene. Her får du et nyskapende ytre, med de såkalte Glyph-lysene som kan indikere alt fra ladestatus til innkommende anrop. De kan også brukes som ringlys når du fotograferer. Kameraet her er forøvrig også meget bra, og både programvare og ytelse er tipp topp her. Nothing har lovet å holde telefonen oppdatert i fire år fra lansering, og vi er bare noen måneder inn i dens levetid.

Hvor billig kan en god telefon bli? Kanskje er årets Black Friday-svar «2600 kroner». Det er det OnePlus Nord CE3 lite går for i dette salget, og her er det bare å kjenne sin besøkelsestid. Hvis du vil ha en telefon med ålreit brukeropplevelse, helt greit kamera og god batteritid kan dette være riktig. De fleste mobiler i prisklassen vil også være til dels betydelig dårligere enn dette - så dette er et sjeldent “sikkerstikk” om du vil kjøpe veldig rimelig mobil. Telefonen ble sluppet med en tre år lang oppdateringsplan, og et halvt år av den planen er gått, det betyr at du kan forvente fersk programvare i 2,5 år fremover. Det innebærer at om en tre års tid risikerer du at apper begynner å virke dårligere enn om programvaren var fersk og oppdatert - det er spesielt bankapper og Vipps som er sårbare for slikt.

Pixel 7a er fra før den beste rimelige telefonen på markedet, og nå er den enda litt rimeligere. Pixel 7a byr på et helt utmerket kamera, særdeles god brukeropplevelse og bra byggekvalitet. Telefonen er også vanntett og er lovet oppdatert i hele 5 år - hvorav drøyt fire år gjenstår. Trådløs lading hører til, men heldigvis ikke et ras av reklameapper, slik du kan oppleve på andre rimelige Android-telefoner. Her får du topp programvare og topp maskinvare, i en telefon som burde tilfredsstille de fleste.

iPhone 12 er omtrent midt i et typisk ganske langt liv for iPhoner. 6-7 år med oppdateringer er vanlig, og denne er tre år gammel. Dermed kan du regne med å ha like mye god tid igjen med denne tilbudstelefonen som med de fleste rimelige Android-telefoner. Og her får du mye av det beste fra Apple. Super nattmodus, trådløs lading og kraftige stereohøyttalere. En skjerm med meget god bildekvalitet får du og, men den er ikke like rask og behagelig som mer moderne 120-hertz-skjermer. Telefonen er også vanntett og meget solid bygget. Mye telefon for pengene!

Hvor stor forskjell det er, eller bør være, på iPhoner debatteres hyppig. De små forskjellene gjør at gode tilbud på fjorårets kan være ekstra gode. Som nå, når iPhone 14 Pro kan kjøpes fra 12.490. Du får i praksis en telefon som er nesten like rask, tar nesten like gode bilder og har nesten like fantastisk skjerm. Den såkalte dynamiske øyen er med, og dermed får du varslinger rundt selfiekameraet i toppen av skjermen. Rammene på telefonen er i solid stål. Telefonen er også av de mer vanntette på markedet, og skal tåle en halvtimes tid ned til hele 6 meter - som betyr at den bør overleve litt kaffe på møtebordet.

Fjorårets beste Pixel-mobil heter Pixel 7 Pro. Den kommer med et saftig kameraoppsett der du blant annet får en 5x optisk zoom. En flott stor 5,7-tommers skjerm, med masse lys og rask oppdatering pryder forsiden. Telefonen er lynende rask, har trådløs lading og er vanntett. Her er det glass og metall som er materialene, og telefonen er ellers bygget for å konkurrere med de dyreste telefonene på markedet - og nå koster den (så vidt) under 7.000 kroner. Pixel 7-serien kom med 5 års oppdateringsgaranti da den ble lansert, og omtrent fire av de årene gjenstår - dermed er den et trygt kjøp på absolutt alle måter.

Sonos One SL Sonos One er nok den første høyttaleren vi tenker på hvis noen sier "multiromshøyttaler". Vi testet den på nytt etter den siste oppdateringen, og den fløy rett til topps i vår store samletest av multiromshøyttalere. Den har naturlig, velbalansert lyd og er lekende lett å sette opp. Du kan koble den opp til taleassistenter og bruke den enten separat, som en del av en serie av høyttalere i hele huset, eller som bakhøyttalere i et surround-anlegg. Sonos One SL er satt ned til 1490 kroner, som er den laveste prisen den har hatt tidligere også. Merk at dette er SL-versjonen av Sonos One, som gjør at den mangler stemmeassistent og mikrofon. Ikke en kjempestor mangel for de fleste, sannsynligvis.

TCL 98P745 98" Prisen på store TV-er har forandret seg ekstremt mye bare på noen få år, hvor du nå kan få hele 98 tommer med TV for under 20 000 kroner. Vi er i prosess med å få denne TV-en inn til test så vi har ingen konkrete målinger å ta utgangspunkt i, men på papiret får du en ganske godt utstyrt TV til en forlokkende pris her. Her får du for eksempel «native» 120 hz, med mulighet for 144 Hz VRR, noe som gjør at den takler de nyeste konsollene og PC-er uten problemer, om du ønsker å spille på den og vil ha lynrask bildeoppdatering. Mye «bang for the buck».

TCL 85P745 85" Nesten lik som storebroren over, men "bare" i 85-tommer størrelse. Dette er fortsatt en enorm TV, og til en pris til under 10.000 kroner var det vanskelig å ikke ta med denne på listen også. Det er ikke mange år siden det var sjeldent å se 65-tommere under 10.000 kroner, og at teknologien nå har kommet så langt at det er mulig å lage såpass enorme TV-er til dette prispunktet er overraskende. Men selv om produktserien er den samme på 85- og 98-tommeren er de ikke helt like. 85-tommeren har nemlig bare 60 Hz, som vil si at den ikke klarer å vise flere enn 60 bilder i sekundet. Det gjør at den ikke passer helt for deg som vil ha lynrask bildeoppdatering i for eksempel spill, hvor de nyeste spillkonsollene byr på opptil 120 bilder i sekundet. Er du mer glad i serier og filmer, eller litt roligere spill, er ikke dette noen begrensning du trenger å være så urolig for.