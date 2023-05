EU godkjenner Microsofts Activision-kjøp

Microsofts gigantoppkjøp av spillprodusenten Activision Blizzard er godkjent av EU. Det melder unionen mandag ettermiddag.

Activision Blizzard står bak en rekke storspill, med «Call of Duty»-serien som den største og viktigste. I tillegg står de bak blant annet «Diablo»-serien, «Overwatch» og «World of Warcraft».

EU har konkludert med at Microsoft etter oppkjøpet ikke vil være i stand til å skade rivaliserende konsoller eller abonnementstjenester.

EU er ikke bekymret for at Microsoft gis noe sterkere insentiv til å holde tilbake Activision-spill fra Sonys Playstation-plattform, og mener i tillegg at det ikke ville skade konkurransen i markedet om dette skjer i fremtiden heller.

Microsoft må imidlertid gjøre enkelte avbøtende tiltak. Blant annet må de de neste 10 årene garantere at forbrukere i EU får muligheten til å strømme både eksisterende og fremtidige Activision-spill på deres valgte strømmeplattform.

Flere lands tilsynsmyndigheter har stilt seg kritiske til oppkjøpet, blant annet den amerikanske handelsmyndigheten FTC. Storbritannias tilsynsmyndigheter CMA meldte tidligere i år at de satte ned foten for avtalen, en avgjørelse Microsoft allerede har anket.

Oppkjøpet må godkjennes også i USA og Storbritannia for å bli en realitet.

Største spillbransjeavtalen i historien

Avtalen, som har en verdi på 69 milliarder dollar og ville vært spillindustriens største oppkjøp noensinne, blokkeres fordi britene mener bekymringene rundt konkurransesituasjonen i spillmarkedet ikke kan reddes av foreslåtte avhjelpende tiltak, som å love å tilby Call of Duty på Playstation i mange år.

Avtalen ville kunne resultere i høyere priser, færre valgmuligheter og mindre innovasjon i spillbransjen, ifølge CMA. Tidligere denne måneden valgte de imidlertid å innskrenke fokuset sitt til konkurransen i markedet for nettskyspilling, og det er der de har landet på at avtalen vil være skadelig - delvis fordi Activision Blizzard selv kan bli en konkurrent på nettskyspilling i fremtiden.

– Microsoft har allerede en kraftfull posisjon og et forsprang på konkurrentene på nettskyspilling, og denne avtalen ville styrket den fordelen, noe som ville gitt den muligheten til å undergrave nye og innovative konkurrenter, sa lederen for CMAs uavhengige ekspertpanel, Martin Coleman, til Bloomberg.

Microsoft har selv påstått at oppkjøpet i stor grunn skal skje på grunn av mobilspillet Candy Crush, men både tilsynsmyndigheter og rivaliserende spillselskaper som Sony - selskapet bak Playstation - frykter for konkurransesituasjonen i spillmarkedet.

Oppkjøp førte til eksklusiver

Etter at Microsoft fikk kjøpe Bethesda Softworks for et par år siden ble det klart at deres spill ville bli eksklusive for Microsofts plattformer, som Windows og Xbox.

Dermed kommer ikke nye spill fra serier som The Elder Scrolls, Fallout eller Starfield til Sonys Playstation.

